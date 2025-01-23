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Diyarbakır’da 8 Yaşında Öldürülen Narin Güran’ın Davasında Gerekçeli Karar Açıklandı

Diyarbakır’da 8 Yaşında Öldürülen Narin Güran’ın Davasında Gerekçeli Karar Açıklandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
23.01.2025 - 14:20 Son Güncelleme: 23.01.2025 - 14:34

Diyarbakır’da, 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde yargılandıkları davada ceza alan 4 sanığa verilen 3 ağırlaştırmış müebbet ile hapis cezasının gerekçeli kararının 950 sayfa olduğu öğrenildi.

Sözcü'den Özgür Cebe'nin haberine göre; gerekçeli kararda, anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'ın Türk Ceza Kanunu'nun 37/1, 82/1-d,e, 53/1 ve 63. sevk maddeleri uyarınca ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmalarına karar verildiği belirtildi.

Nevzat Bahtiyar'a ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

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Diyarbakır’ın Bağlar İlçesinin Tavşantepe Köyünde 21 Ağustos günü kuran kursundan çıktıktan sonra eve dönüş yolundayken kaybolan ve cesedi 8 Eylül’de köydeki dere yatağında bulunan Narin Güran cinayetiyle ilgili gerekçeli karar tamamlandı.

Diyarbakır’ın Bağlar İlçesinin Tavşantepe Köyünde 21 Ağustos günü kuran kursundan çıktıktan sonra eve dönüş yolundayken kaybolan ve cesedi 8 Eylül’de köydeki dere yatağında bulunan Narin Güran cinayetiyle ilgili gerekçeli karar tamamlandı.

Kararda, mahkeme 4 ana başlıkta cinayetin sanıklarca işlendiğine kanaat getirdi. Ancak gerekçeli kararda da küçük kızın kim tarafından, neden öldürüldüğü sorusu yine yanıtını bulmadı.

Kararda, mahkeme 4 ana başlıkta cinayetin sanıklarca işlendiğine kanaat getirdi. Ancak gerekçeli kararda da küçük kızın kim tarafından, neden öldürüldüğü sorusu yine yanıtını bulmadı.

8. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yazılan 965 sayfalık gerekçeli kararda katilin kim olduğu ve küçük kızın neden öldürüldüğüne ilişkin bir tespitte bulunulmazken, 4 sanığa verilen cezalar yer aldı.

8. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yazılan 965 sayfalık gerekçeli kararda katilin kim olduğu ve küçük kızın neden öldürüldüğüne ilişkin bir tespitte bulunulmazken, 4 sanığa verilen cezalar yer aldı.

Anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'ın Türk Ceza Kanunu'nun 37/1, 82/1-d,e, 53/1 ve 63. sevk maddeleri uyarınca ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmalarına karar verdi. Nevzat Bahtiyar'a ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Cinayet iştirak halinde işlendi!

Cinayet iştirak halinde işlendi!

Cinayet günü köyü ve çevresini hakim tepeden gören Dara-2 Askeri Üs Bölgesine ait Şahin Göz kamerası, küçük kızın arkadaşlarıyla yürüdüğü sırada alınan okulun güvenlik kamerası görüntüleri, HTS kayıtları, Plaka Takip Sistemi (PTS) kayıtları, içinde simkart bulunmayan sadece acil aramalar için kullanılan telefonlarla cinayet günü ve sonrasında küçük kızın bulunduğu güne kadar jandarmaya yapılan 95 asılsız ihbarlar, Ulusal Krmininal Büro’dan görüntü çözümüyle ilgili alınan raporlar, Adli Tıp Kurumu raporları, Van Jandarma Kriminal Laboratuvarından gelen raporlar, görüntü iyileştirmesi için TÜBİKAT’a gönderilen görüntü ve ses kayıtları, sanık ve tanık ifadeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde cinayetin anne Yüksel, amca Salim ve ağabey Enes’in bilgisi ve görgüsü dahilinde iştirak halinde işlendiği kaydedildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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d cord

Suç delillerini saklamak ta çok önemli bir suç, öldürülen günahsız bir çocuk sonuçta, bilerek saklamanın cezası daha çok olmalıydı. Belki itirafçı olduğu içi... Devamını Gör

amy

itirafci olmus belli ki pisman olup yoksa o kopekler konusmazdi

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