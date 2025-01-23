Diyarbakır’da 8 Yaşında Öldürülen Narin Güran’ın Davasında Gerekçeli Karar Açıklandı
Diyarbakır’da 8 Yaşında Öldürülen Narin Güran’ın Davasında Gerekçeli Karar Açıklandı
Diyarbakır’da, 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde yargılandıkları davada ceza alan 4 sanığa verilen 3 ağırlaştırmış müebbet ile hapis cezasının gerekçeli kararının 950 sayfa olduğu öğrenildi.
Sözcü'den Özgür Cebe'nin haberine göre; gerekçeli kararda, anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'ın Türk Ceza Kanunu'nun 37/1, 82/1-d,e, 53/1 ve 63. sevk maddeleri uyarınca ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmalarına karar verildiği belirtildi.
Nevzat Bahtiyar'a ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
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Diyarbakır’ın Bağlar İlçesinin Tavşantepe Köyünde 21 Ağustos günü kuran kursundan çıktıktan sonra eve dönüş yolundayken kaybolan ve cesedi 8 Eylül’de köydeki dere yatağında bulunan Narin Güran cinayetiyle ilgili gerekçeli karar tamamlandı.
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Kararda, mahkeme 4 ana başlıkta cinayetin sanıklarca işlendiğine kanaat getirdi. Ancak gerekçeli kararda da küçük kızın kim tarafından, neden öldürüldüğü sorusu yine yanıtını bulmadı.
8. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yazılan 965 sayfalık gerekçeli kararda katilin kim olduğu ve küçük kızın neden öldürüldüğüne ilişkin bir tespitte bulunulmazken, 4 sanığa verilen cezalar yer aldı.
Cinayet iştirak halinde işlendi!
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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Suç delillerini saklamak ta çok önemli bir suç, öldürülen günahsız bir çocuk sonuçta, bilerek saklamanın cezası daha çok olmalıydı. Belki itirafçı olduğu içi... Devamını Gör
itirafci olmus belli ki pisman olup yoksa o kopekler konusmazdi
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