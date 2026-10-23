article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Biyografi
Nev Kimdir, Kaç Yaşında? Nev'in Hastalığı Ne, Sağlık Durumu Nasıl?

Nev Kimdir, Kaç Yaşında? Nev'in Hastalığı Ne, Sağlık Durumu Nasıl?

Deniz Ege
Deniz Ege - Yaşam Editörü
23.10.2026 - 09:34
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

2000'li yıllarda 'Zor', 'Sen Gibi' ve 'Mühürlü Kaderim' gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Nev, sağlık durumuyla ilgili gelişmelerle yeniden gündemde. Gerçek adı Nevzat Doğansoy olan sanatçının yeniden entübe edildiği haberi, hayranlarını derinden üzdü. Peki Nev kimdir, kaç yaşında, nereli? Hastalığı ne, sağlık durumu nasıl? 

İşte detaylar.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Nev Kimdir?

Nev Kimdir?

Nev adıyla tanınan Nevzat Doğansoy, şarkıcı, söz yazarı ve bestecidir. Kendine özgü yorumu ve pop-rock ile Türk sanat müziğini buluşturan tarzıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

Müziğe çocukken mandolin çalarak başlayan Nev, üniversite yıllarında elektro gitarla tanıştı. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olan ve finans alanında yüksek lisans yapan sanatçı, bir dönem finans uzmanı olarak da çalıştı. Ancak müziğe olan tutkusu ağır bastı ve profesyonel olarak bu yola girdi.

Nev Kaç Yaşında?

24 Aralık 1968 doğumlu olan Nev, 57 yaşında. Sanatçı, 24 Aralık 2026'da 58 yaşına girecek.

Nev Aslen Nereli?

Nev, İstanbul doğumludur. Çocukluk yıllarından itibaren müziğe ilgi duyan sanatçı, üniversite eğitiminin ardından bir dönem iş hayatında da yer aldı. Ancak müziğe duyduğu ilginin ve bestecilik çalışmalarının ağır basmasıyla profesyonel olarak müzik kariyerine yöneldi.

Nev'in Müzik Kariyeri

Nev'in Müzik Kariyeri

Nev, 1995 yılında Hakan Özer, Kıvanch K. ve Tolga İnci ile birlikte Chantage grubunda sahne almaya başladı. Bu dönemde müzik çalışmalarını sürdürürken farklı markalarda ürün müdürlüğü de yaptı.

Kariyerindeki en büyük dönüm noktalarından biri, 2000 yılında Teoman'ın daveti üzerine katıldığı Türkiye turnesi oldu. Ege ve Akdeniz kıyılarını kapsayan bu turnede gitarist ve geri vokal olarak sahne alan Nev, geniş kitlelerle buluşma fırsatı yakaladı. Ardından ilk solo albümü 'Her Şeye Rağmen' için kolları sıvadı.

2001'de yayımlanan albümdeki 'Zor' şarkısı listelerin zirvesine yerleşti ve Nev'i bir anda geniş kitlelerin tanıdığı bir isim haline getirdi.

Nev'in Şarkıları ve Albümleri Neler?

Nev'in Şarkıları ve Albümleri Neler?

Nev, kariyeri boyunca hem kendi bestelerini seslendirdi hem de farklı müzik türlerini buluşturan projelere imza attı. Sanatçının öne çıkan albümleri şöyle:

  • Her Şeye Rağmen (2001): 'Zor' şarkısıyla geniş kitlelere ulaştığı ilk solo albümü.

  • Sen Gibi (2004): Tanınırlığını pekiştiren albümlerinden biri.

  • Işığım ve Gölgem (2007): 'Kelebek' ve 'Kör Kuyular' gibi şarkıları içeren albüm.

  • Bir Nev-i Alaturka (2010): Türk sanat müziği eserlerini rock, tango ve Latin gibi farklı tarzlarla yeniden yorumladığı proje.

  • Kıyısız Deniz (2014): Sanatçının sonraki dönem albümlerinden biri.

  • Bir Nev-i Alaturka 2: Alaturka projesinin devamı niteliğindeki albüm.

Nev'in 'Mühürlü Kaderim', 'Benmişim' ve 'Sükût-u Hayal' gibi şarkıları da dinleyicilerin hafızasında özel bir yere sahip.

Nev'in Hastalığı Ne?

Nev'in Hastalığı Ne?

Nev'in sağlık sorunları, Eylül 2026'da hastaneye kaldırılmasıyla gündeme geldi. İlk haberlerde sanatçının karaciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü aktarıldı.

Ardından menajeri İlker Ercan aracılığıyla paylaşılan hastane açıklamasında, Nev'in 3 Eylül'de bilinç kaybı nedeniyle acil servise getirildiği, ilk müdahalenin ardından entübe edildiği ve yapılan değerlendirmelerde çoklu organ yetmezliği tespit edildiği bildirildi. Sanatçı kısa süre sonra solunum cihazından ayrıldı ve Eylül sonunda yoğun bakımdan çıktı.

Ekim ayının başında ise Nev'in karaciğer nakline ihtiyaç duyduğu öğrenildi. Menajeri İlker Ercan, süreci şöyle anlatmıştı:

'Önce değerlerin stabil olması gerekiyor, sonra donör aramaya başlayacağız.'

Nev'in Sağlık Durumu Nasıl?

Nev'in Sağlık Durumu Nasıl?

Nev'in sağlık durumuyla ilgili son açıklama 22 Ekim'de geldi. Menajeri İlker Ercan, sanatçının yeniden entübe edildiğini ve durumunun kritik olduğunu duyurdu.

Ercan, sanatçıda yoğun kanama olduğunu ve bu nedenle 0 Rh pozitif kana ihtiyaç duyulduğunu da belirterek kan bağışı çağrısında bulundu. Nev'in tedavisi hastanede devam ediyor.

Sevenleri, Nev'den gelecek güzel haberleri bekliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Deniz Ege
Deniz Ege
Yaşam Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın