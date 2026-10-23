Nev Kimdir, Kaç Yaşında? Nev'in Hastalığı Ne, Sağlık Durumu Nasıl?

Nev adıyla tanınan Nevzat Doğansoy, şarkıcı, söz yazarı ve bestecidir. Kendine özgü yorumu ve pop-rock ile Türk sanat müziğini buluşturan tarzıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

Müziğe çocukken mandolin çalarak başlayan Nev, üniversite yıllarında elektro gitarla tanıştı. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olan ve finans alanında yüksek lisans yapan sanatçı, bir dönem finans uzmanı olarak da çalıştı. Ancak müziğe olan tutkusu ağır bastı ve profesyonel olarak bu yola girdi.

Nev Kaç Yaşında?

24 Aralık 1968 doğumlu olan Nev, 57 yaşında. Sanatçı, 24 Aralık 2026'da 58 yaşına girecek.

Nev Aslen Nereli?

Nev, İstanbul doğumludur. Çocukluk yıllarından itibaren müziğe ilgi duyan sanatçı, üniversite eğitiminin ardından bir dönem iş hayatında da yer aldı. Ancak müziğe duyduğu ilginin ve bestecilik çalışmalarının ağır basmasıyla profesyonel olarak müzik kariyerine yöneldi.