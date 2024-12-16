Neden Bazı Çikolataların Üzerinde Vegan Yazıyor? ‘İçinde Et mi Var ki?’ Diye Düşünebilirsiniz!

Vegan çikolata hayvansal hiçbir malzeme kullanılmadan üretilen çikolatalardır. Örneğin inek sütü yerine badem sütü, yulaf sütü veya hindistan cevizi sütü gibi bitkisel alternatifler tercih edilir. Ayrıca tereyağı yerine bitkisel yağlar, bal yerine de akçaağaç şurubu ya da agave şurubu kullanılır. Bu sayede hem hayvansal içerikten kaçınılır hem de çevre dostu bir üretim yapılmış olur.