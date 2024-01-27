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Ne İstediğini Bilemeyenler İçin: Senin Romantik Bir İlişkiden Beklentin Ne?

etiket Ne İstediğini Bilemeyenler İçin: Senin Romantik Bir İlişkiden Beklentin Ne?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
27.01.2024 - 22:01

Bugüne kadar, geçmişteki ilişkilerini düşünüp hiç kendini sorguladığın oldu mu? Acaba sen ilişkide karşı taraftan neler bekliyorsun? Cevabı öğrenmek için buyurun teste 👇

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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim 👇

2. Şu an bir ilişkin var mı söyle bakalım 🤔

3. Peki romantik biri misin?

4. Peki sürpriz yapmaktan hoşlanır mısın?

5. Partnerinle en çok ne yapmaktan hoşlanırsın?

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6. Sence sen evlilik insanı mısın?

7. Sevgilin özel bir günü kutlamayı unutsa ne yaparsın?

8. Son olarak, kıskanç biri misin?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Sen evlenmek istiyorsun!

Etrafındaki hemen hemen herkes evlenmiş. Sen de artık ciddi bir ilişki ve evlilik istiyorsun. Eğer doğru insanı bulursan senin o ilişkiden beklentin evlilik olacaktır! O halde bol şans!

Sen ciddi ilişki yapamayacak kadar çapkınsın!

Eğer çapkınlığını dizginleyebilirsen ciddi bir ilişkin olabilir. Aslında zaman zaman düzenli ilişki istiyorsun ama karşına çıkan herkese geçici gözüyle baktığın için bu pek mümkün olmuyor. Ve eğer romantik bir ilişkin olursa bundan beklentin yeni şeyler denediğin heyecanlı bir cinsel hayat olurdu!

Sen gerçek bir hayat arkadaşı arıyorsun!

Sen birlikte gezip yeni yerler keşfedebileceğin, her anı birlikte geçirebileceğin, yanında kendini rahat hissedip kendin olabileceğin bir ilişki arıyorsun. Senin romantik bir ilişkiden beklentin kesinlikle gerçek aşk!

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