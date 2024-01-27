Ne İstediğini Bilemeyenler İçin: Senin Romantik Bir İlişkiden Beklentin Ne?

Eğer çapkınlığını dizginleyebilirsen ciddi bir ilişkin olabilir. Aslında zaman zaman düzenli ilişki istiyorsun ama karşına çıkan herkese geçici gözüyle baktığın için bu pek mümkün olmuyor. Ve eğer romantik bir ilişkin olursa bundan beklentin yeni şeyler denediğin heyecanlı bir cinsel hayat olurdu!