Ne İstediğini Bilemeyenler İçin: Senin Romantik Bir İlişkiden Beklentin Ne?
Ne İstediğini Bilemeyenler İçin: Senin Romantik Bir İlişkiden Beklentin Ne?
Bugüne kadar, geçmişteki ilişkilerini düşünüp hiç kendini sorguladığın oldu mu? Acaba sen ilişkide karşı taraftan neler bekliyorsun? Cevabı öğrenmek için buyurun teste 👇
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim 👇
2. Şu an bir ilişkin var mı söyle bakalım 🤔
3. Peki romantik biri misin?
4. Peki sürpriz yapmaktan hoşlanır mısın?
5. Partnerinle en çok ne yapmaktan hoşlanırsın?
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6. Sence sen evlilik insanı mısın?
7. Sevgilin özel bir günü kutlamayı unutsa ne yaparsın?
8. Son olarak, kıskanç biri misin?
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