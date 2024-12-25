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NASA'nın 6 Aydır Uzayda Mahsur Kalan Astronotlarının Noel Kutlaması Komplo Teorilerine Sebep Oldu

NASA'nın 6 Aydır Uzayda Mahsur Kalan Astronotlarının Noel Kutlaması Komplo Teorilerine Sebep Oldu

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
25.12.2024 - 14:12

NASA'da görev alan Astronot Butch Wilmore ve Suni Williams, Haziran ayının başlarında 10 günlük uzay yolculuklarına başlamıştı. Fakat Boeing şirketine ait uzay aracının arızalanmasıyla uzayda mahsur kalan astronotlar, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) sığındı. Dünyaya dönüşleri her ay ertelenen astronotlar, son olarak uzayda Noel'i kutladı.

NASA tarafından paylaşılan Noel kutlaması ise komplo teorilerini beraberinde getirdi.

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NASA'nın iki astronotu, Haziran ayının başlarında 10 günlük uzay görevlerine başlamıştı.

NASA'nın iki astronotu, Haziran ayının başlarında 10 günlük uzay görevlerine başlamıştı.

Boeing'in Starliner uzay aracı ile uzay misyonuna başlayan iki astronot için her şey yolundaydı. Ta ki dönüş zamanı gelene kadar. 

İki astronotu uzaya götüren Starliner aracında helyum sızıntısı nedeniyle arıza meydana geldi. Astronotların uzaya dönüşü ilk başta birkaç hafta ertelendi.

NASA, sorunu çözmeye çalışsa da etkili olamadı ve Starliner aracının boş olarak dünyaya dönmesine karar verildi. İki astronot ise Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) sığındı.

NASA, sorunu çözmeye çalışsa da etkili olamadı ve Starliner aracının boş olarak dünyaya dönmesine karar verildi. İki astronot ise Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) sığındı.

İki astronotun dönüş tarihi için de 2025 yılının Şubat ayına işaret edilmişti. Astronotların uzaydan dönmesi için başka bir ekibin daha Dünya'dan ISS'e gitmesi, çalışmalarını tamamlaması ve dönmesi gerekiyor.

Gelin görün ki astronotların Dünya'ya dönüşü bir kez daha ertelendi;

Aylardır Dünya'ya dönmesi beklenen iki astronot, uzayda fazladan yaklaşık 9 ay geçirmiş olacak. Tabii Mart ayında yine bir erteleme ile karşı karşıya kalmazlarsa!

Aylardır Dünya'ya dönmesi beklenen iki astronot, uzayda fazladan yaklaşık 9 ay geçirmiş olacak. Tabii Mart ayında yine bir erteleme ile karşı karşıya kalmazlarsa!

İki astronotun sağlık durumuna dair endişeler artsa da NASA, sağlık durumlarının oldukça iyi olduğunu ve endişelenecek bir durum olmadığını belirtiyor. Astronotlar da eve dönmeyi beklerken görevini yerine getirmek için çalışan diğer astronotlara yardımcı oluyor.

Altı ayda ise Dünya'da pek çok olay yaşanıyor. Neyse ki astronotlar bu olaylardan geri kalmıyor, biraz uzaktan da olsa gündemi takip ediyorlar.

ABD seçimlerinde oy kullanan astronotlar, son olarak ISS'de Noel'i kutladı. O anlar, NASA tarafından paylaşıldı.

ABD seçimlerinde oy kullanan astronotlar, son olarak ISS'de Noel'i kutladı. O anlar, NASA tarafından paylaşıldı.

Uzayda kutlanan Noel'de ortaya oldukça ilginç görüntüler çıktı;

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Uzaydan "Mutlu Noeller" mesajı gönderen astronotların Noel süslerini nereden bulduğu sorusu ise vatandaşlar arasında komplo teorilerine sebep oldu!

Uzaydan "Mutlu Noeller" mesajı gönderen astronotların Noel süslerini nereden bulduğu sorusu ise vatandaşlar arasında komplo teorilerine sebep oldu!

"Dürüstçe söyle. Haziran ayında uzaya 8 günlük bir görev için valiz hazırlasaydın, Noel şapkanı da alır mıydın?"

"Dürüstçe söyle. Haziran ayında uzaya 8 günlük bir görev için valiz hazırlasaydın, Noel şapkanı da alır mıydın?"
twitter.com

"Noel şapkalarını ve süslerini kim getirdi? Kapsüldeki ekstra alanın oldukça değerli olduğu bir zamanda, çok önceden bunu düşündün öyle mi?"

"Noel şapkalarını ve süslerini kim getirdi? Kapsüldeki ekstra alanın oldukça değerli olduğu bir zamanda, çok önceden bunu düşündün öyle mi?"
twitter.com

"Cidden mi? Sadece 8 günlük bir göreve gidecekken tüm bu Noel süslerini götürmeyi nasıl düşündüler? Bu bir parodi olmalı."

"Cidden mi? Sadece 8 günlük bir göreve gidecekken tüm bu Noel süslerini götürmeyi nasıl düşündüler? Bu bir parodi olmalı."
twitter.com

Elbette her şeyin bir açıklaması var...NASA, paylaştıkları son fotoğrafta görülen Noel şapkalarının, Kasım ayında ISS'e giden SpaceX aracıyla beraber gönderildiğini doğruladı.

Elbette her şeyin bir açıklaması var...NASA, paylaştıkları son fotoğrafta görülen Noel şapkalarının, Kasım ayında ISS'e giden SpaceX aracıyla beraber gönderildiğini doğruladı.

Geçtiğimiz ay Şükran Günü kutlamalarında bir astronot, “Paketlediğimiz Şükran Günü'ne uygun bir sürü yiyecek var” demişti.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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