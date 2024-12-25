NASA'nın 6 Aydır Uzayda Mahsur Kalan Astronotlarının Noel Kutlaması Komplo Teorilerine Sebep Oldu
NASA'nın 6 Aydır Uzayda Mahsur Kalan Astronotlarının Noel Kutlaması Komplo Teorilerine Sebep Oldu
NASA'da görev alan Astronot Butch Wilmore ve Suni Williams, Haziran ayının başlarında 10 günlük uzay yolculuklarına başlamıştı. Fakat Boeing şirketine ait uzay aracının arızalanmasıyla uzayda mahsur kalan astronotlar, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) sığındı. Dünyaya dönüşleri her ay ertelenen astronotlar, son olarak uzayda Noel'i kutladı.
NASA tarafından paylaşılan Noel kutlaması ise komplo teorilerini beraberinde getirdi.
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NASA'nın iki astronotu, Haziran ayının başlarında 10 günlük uzay görevlerine başlamıştı.
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NASA, sorunu çözmeye çalışsa da etkili olamadı ve Starliner aracının boş olarak dünyaya dönmesine karar verildi. İki astronot ise Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) sığındı.
Aylardır Dünya'ya dönmesi beklenen iki astronot, uzayda fazladan yaklaşık 9 ay geçirmiş olacak. Tabii Mart ayında yine bir erteleme ile karşı karşıya kalmazlarsa!
ABD seçimlerinde oy kullanan astronotlar, son olarak ISS'de Noel'i kutladı. O anlar, NASA tarafından paylaşıldı.
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Uzaydan "Mutlu Noeller" mesajı gönderen astronotların Noel süslerini nereden bulduğu sorusu ise vatandaşlar arasında komplo teorilerine sebep oldu!
"Dürüstçe söyle. Haziran ayında uzaya 8 günlük bir görev için valiz hazırlasaydın, Noel şapkanı da alır mıydın?"
"Noel şapkalarını ve süslerini kim getirdi? Kapsüldeki ekstra alanın oldukça değerli olduğu bir zamanda, çok önceden bunu düşündün öyle mi?"
"Cidden mi? Sadece 8 günlük bir göreve gidecekken tüm bu Noel süslerini götürmeyi nasıl düşündüler? Bu bir parodi olmalı."
Elbette her şeyin bir açıklaması var...NASA, paylaştıkları son fotoğrafta görülen Noel şapkalarının, Kasım ayında ISS'e giden SpaceX aracıyla beraber gönderildiğini doğruladı.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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