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Buzullar Altında Gizli Tüneller: NASA Ekibinin Tesadüfi Askeri Üs Keşfi

Buzullar Altında Gizli Tüneller: NASA Ekibinin Tesadüfi Askeri Üs Keşfi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
27.11.2024 - 11:03

NASA bilim insanları, Grönland'da tarihi bir keşfe imza attılar. Buzullar altında gizli kalmış bir şehir ortaya çıkarıldı. Kaderine terk edilmiş bu 'buzullar altındaki şehrin' Soğuk Savaş dönemine ait olduğu belirtiliyor. 'Camp Century' adındaki bu buzul şehirde gizli tüneller yer alıyor. Nükleer füze testleri için kullanılan bu tüneller, bilimkurgu filmlerinden çıkmış gibi görünüyor!

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NASA bilim insanları, Grönland'da tarihi bir keşfe imza attı.

NASA bilim insanları, Grönland'da tarihi bir keşfe imza attı.

Nisan ayında Grönland'daki Arktik buzunu inceleyen bilim insanları, bu büyük buz tabakasının haritasını çıkardı. Asıl amaçları iklim değişikliğini araştırmak olan bilim insanları, tesadüfen Soğuk Savaş dönemine tarihlenen bir ABD askeri üssü keşfetti.

ABD Ordusuna ait olan bu gizemli üs, 1959 yılında inşa edilmişti. Karmaşık bir tünel yapısına sahip olan 'Camp Century' adlı tüneller, farklı amaçlar için kullanılmıştı.

ABD Ordusuna ait olan bu gizemli üs, 1959 yılında inşa edilmişti. Karmaşık bir tünel yapısına sahip olan 'Camp Century' adlı tüneller, farklı amaçlar için kullanılmıştı.

Camp Century, hem nükleer füze fırlatma çalışmaları yapmak için hem de Kuzey Kutbu'nda bilimsel araştırmalar yapmak için kullanılmıştı.

Camp Century, hem nükleer füze fırlatma çalışmaları yapmak için hem de Kuzey Kutbu'nda bilimsel araştırmalar yapmak için kullanılmıştı.

Üs, 200 askerin sığabileceği bir büyüklükteydi. Son 56 yıl boyunca biriken kar ve buz katmanıyla, gizli tünellerin yaklaşık 30 metre derinde olduğu görüldü.

Şu anda 30 metre derinde olan bu gizli kampın, zamanla iklim değişikliği ve buzulların erimesiyle gün yüzüne çıkacağı düşünülüyor.

Şu anda 30 metre derinde olan bu gizli kampın, zamanla iklim değişikliği ve buzulların erimesiyle gün yüzüne çıkacağı düşünülüyor.

Fakat bu, insanlık için korkunç bir senaryo demek olabilir. Şu anda gizli üssün içerisinde gömülü kalmış 53 bin galon dizel yakıt, 63 bin galon atık su ve nükleer jeneratörden gelen bilinmeyen miktarda düşük seviyeli radyoaktif soğutma sıvısı olduğu biliniyor.

1967 yılında terk edilen bu gizli üssün, zamanla ortaya çıkması halinde radyoaktif atıkların ve kimyasalların çevreye sızması gibi riskler bulunuyor.

1967 yılında terk edilen bu gizli üssün, zamanla ortaya çıkması halinde radyoaktif atıkların ve kimyasalların çevreye sızması gibi riskler bulunuyor.
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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