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NASA Sınırları Zorluyor: Parker Uzay Aracı Resmen Güneş'e Dokunacak!

NASA Sınırları Zorluyor: Parker Uzay Aracı Resmen Güneş'e Dokunacak!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
24.12.2024 - 15:15

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) bugün bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. NASA'nın Parker Sondası, Güneş'e bugüne kadarki en yakın noktaya ulaşmaya çalışacak. Uçuşun yaklaşık uzaklığı ise 6,2 milyon km olacak. 

Bu uçuşla beraber, Güneş ile ilgili yeni keşifler yapılması bekleniyor. 

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NASA uzay aracı, Güneş'e şimdiye kadarki en yakın konuma ulaşarak bir ilke imza atmaya hazırlanıyor.

NASA uzay aracı, Güneş'e şimdiye kadarki en yakın konuma ulaşarak bir ilke imza atmaya hazırlanıyor.

NASA, 2018'de başlattığı Parker Solar Probe isimli görevinin tam 7 yıl süreceğini ve Güneş'in daha detaylı inceleneceğini açıklamıştı. Bu görevle birlikte Güneş'e hiç olmadığı kadar yakınlaşmak amaçlanıyor.

24 Aralık'ta Güneş yüzeyinin 6,2 milyon kilometre uzağından geçecek olan Parker sondası, rekor yakınlığa ulaşacak.

24 Aralık'ta Güneş yüzeyinin 6,2 milyon kilometre uzağından geçecek olan Parker sondası, rekor yakınlığa ulaşacak.

Aracın bugün öğleden sonra TSİ 14.53 civarında Güneş'e en yakın konuma gelmesi planlanıyor. 

Fakat ekstrem sıcaklıklara giden ve aşırı radyasyona maruz kalan Parker Solar aracıyla iletişim kesilecek. Bu kopmanın birkaç gün sürebileceği düşünülüyor.

27 Aralık günü uzay aracından sinyal alınmaya çalışılacak. Böylece aracın Güneş'e en yakın konuma ulaştığında hayatta kalıp kalmadığı ortaya çıkacak.

27 Aralık günü uzay aracından sinyal alınmaya çalışılacak. Böylece aracın Güneş'e en yakın konuma ulaştığında hayatta kalıp kalmadığı ortaya çıkacak.

Parker, 11,5 kalınlığındaki karbon kompozit bir kalkanla korunuyor. Ancak bu kaplamanın Güneş'in 1400 santigrat derece sıcaklığına yeterli olup olmayacağı kesin değil.

Sağlam kaldığı takdirde Parker Ocak ayının sonunda Dünya'yı net bir şekilde görebileceği bir konuma gelecek. Elde ettiği bilimsel verileri de Dünya'ya göndermeye başlayacak.

Sağlam kaldığı takdirde Parker Ocak ayının sonunda Dünya'yı net bir şekilde görebileceği bir konuma gelecek. Elde ettiği bilimsel verileri de Dünya'ya göndermeye başlayacak.

Parker aynı zamanda kendi hız rekorunu da kıracak. Güneş'in en yakın konumuna 'dalıp çıkması' planlanan Parker, saatte 690 bin km hıza ulaşacak. 

Sonuçları takipteyiz!

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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