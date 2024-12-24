NASA Sınırları Zorluyor: Parker Uzay Aracı Resmen Güneş'e Dokunacak!
NASA Sınırları Zorluyor: Parker Uzay Aracı Resmen Güneş'e Dokunacak!
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NASA uzay aracı, Güneş'e şimdiye kadarki en yakın konuma ulaşarak bir ilke imza atmaya hazırlanıyor.
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24 Aralık'ta Güneş yüzeyinin 6,2 milyon kilometre uzağından geçecek olan Parker sondası, rekor yakınlığa ulaşacak.
27 Aralık günü uzay aracından sinyal alınmaya çalışılacak. Böylece aracın Güneş'e en yakın konuma ulaştığında hayatta kalıp kalmadığı ortaya çıkacak.
Sağlam kaldığı takdirde Parker Ocak ayının sonunda Dünya'yı net bir şekilde görebileceği bir konuma gelecek. Elde ettiği bilimsel verileri de Dünya'ya göndermeye başlayacak.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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