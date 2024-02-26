Narnia Günlükleri Geri Dönüyor: Netflix İki Film Çekmesi İçin Barbie'nin Yönetmeniyle Anlaştı!

'Britanya'nın halk bilimi ve peri hikayeleriyle bağlantılı ama farklı geleneklerin bir birleşimi. Bir çocuk olarak her şeyi kabul ediyorsunuz: Narnia diyarındasınız, yarı keçi yarı insan tanrılar var ve sonra Noel Baba ortaya çıkıyor. Lewis'in yarattığı dünyaların paradoksunu kucaklamakla ilgileniyorum çünkü onları bu kadar çekici kılan da bu.'