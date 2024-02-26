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Narnia Günlükleri Geri Dönüyor: Netflix İki Film Çekmesi İçin Barbie'nin Yönetmeniyle Anlaştı!

Narnia Günlükleri Geri Dönüyor: Netflix İki Film Çekmesi İçin Barbie'nin Yönetmeniyle Anlaştı!

Sinema film
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
26.02.2024 - 14:24

Barbie'nin başarılı yönetmeni Greta Gerwig, Netflix ile Narnia Günlükleri kitaplarından uyarlanacak iki yeni film çekmek için anlaşma imzaladı. Detaylar içerikte. 👇

Kaynak: 1

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Barbie filmiyle elde ettiği milyar dolarlık başarının ardından Greta Gerwig yeni bir projeyle gündeme geldi.

Barbie filmiyle elde ettiği milyar dolarlık başarının ardından Greta Gerwig yeni bir projeyle gündeme geldi.

40 yaşındaki başarılı yönetmen, Netflix ile önemli bir anlaşma imzalayarak C.S. Lewis'in ünlü eseri Narnia Günlükleri'nden uyarlanacak iki yeni film projesine liderlik edecek.

40 yaşındaki başarılı yönetmen, Netflix ile önemli bir anlaşma imzalayarak C.S. Lewis'in ünlü eseri Narnia Günlükleri'nden uyarlanacak iki yeni film projesine liderlik edecek.

Netflix CEO'su Ted Sarandos, Gerwig'in bu projeler için "inanılmaz bir vizyoner" olduğunu belirterek onun yaratıcılığının izleyicilere daha büyük ve cesur bir dünya vaat ettiğini vurguladı.

Netflix CEO'su Ted Sarandos, Gerwig'in bu projeler için "inanılmaz bir vizyoner" olduğunu belirterek onun yaratıcılığının izleyicilere daha büyük ve cesur bir dünya vaat ettiğini vurguladı.

Gerwig, Narnia Günlükleri'nin kendisine "coşkulu bir rüya" gibi geldiğini ifade ederek bu serinin benzersiz dünyasıyla ilgilendiğini söyledi.

Gerwig, Narnia Günlükleri'nin kendisine "coşkulu bir rüya" gibi geldiğini ifade ederek bu serinin benzersiz dünyasıyla ilgilendiğini söyledi.

Yönetmen, çocukken Narnia'nın büyülü dünyasının içindeki paradoksları kabullenmenin eserin çekiciliğinin bir parçası olduğunu belirtti.

Yönetmen, çocukken Narnia'nın büyülü dünyasının içindeki paradoksları kabullenmenin eserin çekiciliğinin bir parçası olduğunu belirtti.

'Britanya'nın halk bilimi ve peri hikayeleriyle bağlantılı ama farklı geleneklerin bir birleşimi. Bir çocuk olarak her şeyi kabul ediyorsunuz: Narnia diyarındasınız, yarı keçi yarı insan tanrılar var ve sonra Noel Baba ortaya çıkıyor. Lewis'in yarattığı dünyaların paradoksunu kucaklamakla ilgileniyorum çünkü onları bu kadar çekici kılan da bu.'

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Kendisi aslen oyun yazarı olmak isteyen Gerwig, sinema dünyasına oyuncu olarak adım attı ve 2010 yılında Noah Baumbach'ın Greenberg filmiyle tanındı.

Kendisi aslen oyun yazarı olmak isteyen Gerwig, sinema dünyasına oyuncu olarak adım attı ve 2010 yılında Noah Baumbach'ın Greenberg filmiyle tanındı.

2017'de yönetmenlik kariyerine Lady Bird ile başlayan Gerwig, bu filmle hem yönetmenlik hem de senaryo dallarında Oscar adaylığı elde etti, ardından 2019'da Küçük Kadınlar filmiyle kostüm dalında Oscar kazandı.

2017'de yönetmenlik kariyerine Lady Bird ile başlayan Gerwig, bu filmle hem yönetmenlik hem de senaryo dallarında Oscar adaylığı elde etti, ardından 2019'da Küçük Kadınlar filmiyle kostüm dalında Oscar kazandı.

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