Narnia Günlükleri Geri Dönüyor: Netflix İki Film Çekmesi İçin Barbie'nin Yönetmeniyle Anlaştı!
Narnia Günlükleri Geri Dönüyor: Netflix İki Film Çekmesi İçin Barbie'nin Yönetmeniyle Anlaştı!
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Barbie filmiyle elde ettiği milyar dolarlık başarının ardından Greta Gerwig yeni bir projeyle gündeme geldi.
40 yaşındaki başarılı yönetmen, Netflix ile önemli bir anlaşma imzalayarak C.S. Lewis'in ünlü eseri Narnia Günlükleri'nden uyarlanacak iki yeni film projesine liderlik edecek.
Netflix CEO'su Ted Sarandos, Gerwig'in bu projeler için "inanılmaz bir vizyoner" olduğunu belirterek onun yaratıcılığının izleyicilere daha büyük ve cesur bir dünya vaat ettiğini vurguladı.
Gerwig, Narnia Günlükleri'nin kendisine "coşkulu bir rüya" gibi geldiğini ifade ederek bu serinin benzersiz dünyasıyla ilgilendiğini söyledi.
Yönetmen, çocukken Narnia'nın büyülü dünyasının içindeki paradoksları kabullenmenin eserin çekiciliğinin bir parçası olduğunu belirtti.
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Kendisi aslen oyun yazarı olmak isteyen Gerwig, sinema dünyasına oyuncu olarak adım attı ve 2010 yılında Noah Baumbach'ın Greenberg filmiyle tanındı.
2017'de yönetmenlik kariyerine Lady Bird ile başlayan Gerwig, bu filmle hem yönetmenlik hem de senaryo dallarında Oscar adaylığı elde etti, ardından 2019'da Küçük Kadınlar filmiyle kostüm dalında Oscar kazandı.
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