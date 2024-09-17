Narin Güran'ın Amcası Kurtuluş Güran'ın Narin Yeni Kaybolduğunda Paylaştığı Video Ortaya Çıktı
Narin Güran'ın Amcası Kurtuluş Güran'ın Narin Yeni Kaybolduğunda Paylaştığı Video Ortaya Çıktı
8 yaşındaki Narin Güran cinayetinin soruşturması kapsamında her gün yeni gelişmeler yaşanırken, bu kez de amca Kurtuluş Güran'ın sosyal medyada paylaştığı video ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan 19 gün sonra acı haber gelmişti. Narin'in cansız bedeni köye üç kilometre uzaklıkta Eğertutmaz Deresi'nde bulunmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Naris soruşturmasıyla ilgili her geçen gün yeni gelişmeler yaşanırken, aile üyelerinden tutuklanan ve gözaltına alınan akrabaların sayısı arttı.
Soruşturma kapsamında İmam R.K'nın neden gözaltına alındığı da ortaya çıktı. İddiaya göre amca Salim Güran, Narin'in ölümünün ardından tüm aileyi bir araya topladı ve kimsenin bir şey söylememesi için imamın huzurunda Kur'an'a el bastırdı.
Bugün ise diğer amca Kurtuluş Güran'ın, Narin'in kaybının 5 günüde yaptığı bir paylaşım ortaya çıktı.
Kurgu olarak çekilen video şu şekilde 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın