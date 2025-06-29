Namaste Yoga Sevenler: Diyanet, İslam'da Yoganın Hükmünü Yıllar Önce Açıklamış
Son yıllarda daha da popüler olmaya başlayan yoga, kimisi için bir spor, kimisi için de bir rahatlama aracı. Tarihi M.Ö 1500'lü yıllara kadar uzanan yoga, kelime anlamı olarak ise 'birlik' anlamına geliyor. Farklı hareketlerin tekrarından ve pozlardan oluşan yoga, şimdilerde daha çok spor amacıyla uygulanıyor.
Peki ilk Hindistan'da ortaya çıkan yoganın Hinduizm ve Budizm ile ilgisi ne? Diyanet'in açıklamasına göre yoga, aslında İslam'da caiz değil!
Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Diyanet'e göre yoga, İslam'da caiz değil!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gelelim yoganın tarihine. Gerçekten bir dini ritüel olarak mı ortaya çıktı?
Yoga ve meditasyon üzerine öğretileriyle tanınan isimler ise yogayı bir "bilimsel etkinlik" olarak görüyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın