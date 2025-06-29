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Namaste Yoga Sevenler: Diyanet, İslam'da Yoganın Hükmünü Yıllar Önce Açıklamış

Namaste Yoga Sevenler: Diyanet, İslam'da Yoganın Hükmünü Yıllar Önce Açıklamış

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
29.06.2025 - 17:59

Son yıllarda daha da popüler olmaya başlayan yoga, kimisi için bir spor, kimisi için de bir rahatlama aracı. Tarihi M.Ö 1500'lü yıllara kadar uzanan yoga, kelime anlamı olarak ise 'birlik' anlamına geliyor. Farklı hareketlerin tekrarından ve pozlardan oluşan yoga, şimdilerde daha çok spor amacıyla uygulanıyor.

Peki ilk Hindistan'da ortaya çıkan yoganın Hinduizm ve Budizm ile ilgisi ne? Diyanet'in açıklamasına göre yoga, aslında İslam'da caiz değil!

Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı

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Diyanet'e göre yoga, İslam'da caiz değil!

Bu noktada ortaya çıkabilecek soru işaretlerini önlemek adına, Diyanet'in sitesinde yer alan 'Yoga yapmanın hükmü nedir?' sorusuna verilen cevabı doğrudan paylaşalım;

'Yoga, Hinduizm ve Budizm’de kişiye birtakım ilâhî bilgiler ve yetenekler kazandırarak onun arınmasına ve hakikate ulaşmasına aracı olması amacıyla uygulanan bir yöntemdir.

Son yıllarda ülkemizde bedensel egzersiz ve psikolojik terapi faaliyetleri görünümünde yaygınlaşan yoga merkezlerinin önemli bir kısmı kendilerini bu dinlerden ayrıştırarak bağımsız yoga uygulayıcısı oldukları söylemiyle faaliyet göstermektedirler. Ancak yoganın dinî bir yönünün bulunmadığı ve zihinsel arınmayı amaçlayan alıştırmalar olduğu söylemi tam olarak gerçeği yansıtmamaktadır. Çünkü Hint dinlerinde yoga, dinî bir uygulama olarak varlığını sürdürmektedir (Tümer, “Brahmanizm”, DİA, 6/331).

Buna göre bir Müslüman’ın, başka bir dinin inanç ve ibadetlerine dayandığını bilerek yoga yapması caiz değildir. Zira bir Müslümanın İslâm’ın inanç esaslarını ve temel prensiplerini göz ardı etmesi, başka dinlere ve inançlara ait ibadet şekillerinden medet umması ve bunları benimsemesi düşünülemez.'

Gelelim yoganın tarihine. Gerçekten bir dini ritüel olarak mı ortaya çıktı?

Gelelim yoganın tarihine. Gerçekten bir dini ritüel olarak mı ortaya çıktı?

Tarihi binlerce yıl öncesine dayanan yoga, derin ve zengin bir geçmişe sahip. Yoganın ana hatlarıyla gelişimi ise şu şekilde:

Vedik Dönem (M.Ö. 1500 - 500)

Yoganın kökleri, Hindistan'da ortaya çıkan Vedik uygarlığana dayanır. Bu dönemde yazılan Rig Veda ve diğer Veda metinlerinde, meditasyon, dua ve bedeni kontrol etme pratiklerine dair ilk izlere rastlanır. O dönemde yoga daha çok spritüel bağlantı kurmak için kullanılıyordu.

Upanişadlar ve Felsefi Gelişim (M.Ö. 800 - 200)

Upanişadlar, yogayı sadece ritüellerle sınırlı tutmaz; onun ruhsal bir kurtuluş yolu olduğunu ortaya koyar. Özellikle atma (ruh) ve brahman (evrensel gerçeklik) kavramları yoganın felsefi temelini oluşturur. Meditasyon, içe dönüş ve öz benlikle birleşme bu dönemde önem kazanır.

Patanjali ve Yoga Sutraları (M.Ö. 2. yüzyıl)

Yoga tarihinde bir dönüm noktası olan Patanjali, 'Yoga Sutraları' adlı eseriyle yogayı sistematize etti. Bu metin, yogayı sekiz basamaklı bir yol (Ashtanga Yoga) olarak tanımlar: yama (etik), niyama (öz disiplin), asana (duruş), pranayama (nefes), pratyahara (duyuların geri çekilmesi), dharana (odaklanma), dhyana (meditasyon), samadhi (aydınlanma).

Orta Çağ Yoga Gelenekleri (M.S. 500 - 1500)

Bu dönemde Tantrik ve Hatha Yoga gelenekleri gelişti. Özellikle Hatha Yoga, bedensel duruşlar (asana) ve nefes teknikleri (pranayama) üzerine yoğunlaştı. Bu dönem yogayı daha fiziksel ve enerjetik bir hale getirdi.

Modern Dönem ve Batı’ya Yayılması (1800’ler - Günümüz)

1800’lerin sonlarında Swami Vivekananda gibi Hintli gurular, yogayı Batı dünyasına tanıttı. 20. yüzyılda Krishnamacharya, B.K.S. Iyengar, Pattabhi Jois ve Indra Devi gibi isimler yogayı dünya çapında yaygınlaştırdı. Yoga, özellikle fiziksel sağlığa ve zihin-beden bağlantısına odaklanan bir disiplin haline geldi.

Günümüzde Yoga

Günümüzde yoga; ruhsal bir yol, bir egzersiz şekli, bir stresle başa çıkma yöntemi ve hatta bir yaşam biçimi olarak uygulanıyor. Hatha, Vinyasa, Ashtanga, Kundalini, Yin Yoga gibi birçok farklı ekol, dünyaca milyonlarca kişi tarafından amatör veya profesyonel olarak uygulanıyor.

Yoga ve meditasyon üzerine öğretileriyle tanınan isimler ise yogayı bir "bilimsel etkinlik" olarak görüyor.

Yoga ve meditasyon üzerine öğretileriyle tanınan isimler ise yogayı bir "bilimsel etkinlik" olarak görüyor.

Meditasyon ve yoga üzerine öğretileriyle bilinen guru Amit Ray'ın ifadeleri şu şekilde: 'Yoga bir din değil, bir bilim dalıdır. İyi olmanın, genç kalmanın; beden, akıl ve ruhu birleştirmenin bilimidir bu.'

Yoganın ritüelleri, anlamı, tarihçesi bir kenara dursun, vücuttaki tüm kas gruplarını çalıştıran yoganın fiziksel ve mental anlamda insanlara iyi geldiği, yaşlanmayı yavaşlattığı da bir gerçek.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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