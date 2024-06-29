Müvekkillerin 'Bu Kadarı da Olmaz Artık' Dedirterek Davaları Mahvettiği Anlar
Müvekkillerin 'Bu Kadarı da Olmaz Artık' Dedirterek Davaları Mahvettiği Anlar
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Avukatlar bazen çok tuhaf müvekkillerle karşı karşıya kalabiliyorlar ve bu durum onlara hayatları boyunca hatırlayabilecekleri anılar bırakabiliyor. Gelin bunlardan bazılarına bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. ''Müvekkilim kısa cezasına 9 yıl ekledi. Diğer adamın çarptığı ve başkasını ağır şekilde yaraladığı bir araba yarışına karıştığı için bir ya da 2 yıl gibi bir süre almıştı.''
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. ''Son derece emin bir sesle kendisini tutuklayan memuruna 'Bu aile içi şiddet değil; Ben kamu malındayım!' demişti...''
3. ''Davasının düşmesi gerektiğini çünkü suçlunun olay yerinde ölmediğini söylemişti.''
4. ''Müvekkilim silahlı soygundan yargılanmıştı ve suçsuz kabul edildi. Ama sonra bir tanık ortaya çıktı.''
5. ''Müvekkilim mahkemeye olay yerinde giydiği kıyafetlerle gelmişti.''
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. ''Suçundan pişman mı diye sorulduğunda pişman olmadığını söyledi.''
7. ''Mahkemesi sırasında mahkeme salonunda horlayarak uyudu.''
8. ''Kariyerimin başlarında bir kredi kartı sahtekarlığı davası almıştım.''
9. ''Müvekkilimin davası sırasında ailesiyle konuşmaması gerekiyordu ama annesini arayıp Anneler Günü'nü kutladı.''
10. ''Hala bunun bir duruşmaya kadar nasıl ulaştığını şaşırıyorum.''
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. ''Yargıç 'Devam etmeden önce söyleyecek bir şeyin var mı?' diye sorduğunda müvekkilim 'Silah bulundurmanın kurallara aykırı olduğunu bilmiyordum ve bir silahım vardı. Bu yüzden sanırım bu beni suçlu kılıyor.' dedi.''
12. ''Yargıca küfür etti. Bundan daha kötüsü olamaz sanırım.''
13. ''Müvekkilim mahkemeye olay yerinde giydiği ayakkabılar ile geldi.''
14. ''iPhone 3'ün patentini almak isteyen bir adam vardı çünkü "uzaylılar" ona bunun tasarımını vermişti.''
15. ''Yargıcı ailesine zarar vermekle tehdit etti.''
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın