Müvekkillerin 'Bu Kadarı da Olmaz Artık' Dedirterek Davaları Mahvettiği Anlar

''Müvekkilim zincir restoranlardan birinde kaydı ve düştü. Sırtını onarılamaz bir şekilde “incitti” ve büyük bir tazminat istedi. Yerdeki tereyağı yüzünden kaydığını söyledi. Çapraz sorguda ne tür bir tereyağı olduğu soruldu, O da aslında restoranda olmayan bir tereyağı türünü söyledi. Dava hemen bitti.''