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Müvekkillerin 'Bu Kadarı da Olmaz Artık' Dedirterek Davaları Mahvettiği Anlar

Müvekkillerin 'Bu Kadarı da Olmaz Artık' Dedirterek Davaları Mahvettiği Anlar

Duru
Duru - Onedio Üyesi
29.06.2024 - 11:01

Avukatlar bazen çok tuhaf müvekkillerle karşı karşıya kalabiliyorlar ve bu durum onlara hayatları boyunca hatırlayabilecekleri anılar bırakabiliyor. Gelin bunlardan bazılarına bakalım!

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. ''Müvekkilim kısa cezasına 9 yıl ekledi. Diğer adamın çarptığı ve başkasını ağır şekilde yaraladığı bir araba yarışına karıştığı için bir ya da 2 yıl gibi bir süre almıştı.''

1. ''Müvekkilim kısa cezasına 9 yıl ekledi. Diğer adamın çarptığı ve başkasını ağır şekilde yaraladığı bir araba yarışına karıştığı için bir ya da 2 yıl gibi bir süre almıştı.''

''Sonra kısa hapis cezasının sonuna yaklaştığında kaçmaya çalıştı. Hapishaneden kaçmaya çalıştığı için 9 yıl daha aldı!''

2. ''Son derece emin bir sesle kendisini tutuklayan memuruna 'Bu aile içi şiddet değil; Ben kamu malındayım!' demişti...''

2. ''Son derece emin bir sesle kendisini tutuklayan memuruna 'Bu aile içi şiddet değil; Ben kamu malındayım!' demişti...''

3. ''Davasının düşmesi gerektiğini çünkü suçlunun olay yerinde ölmediğini söylemişti.''

3. ''Davasının düşmesi gerektiğini çünkü suçlunun olay yerinde ölmediğini söylemişti.''

4. ''Müvekkilim silahlı soygundan yargılanmıştı ve suçsuz kabul edildi. Ama sonra bir tanık ortaya çıktı.''

4. ''Müvekkilim silahlı soygundan yargılanmıştı ve suçsuz kabul edildi. Ama sonra bir tanık ortaya çıktı.''

''Müvekkilim ayağa kalktı ve 'Şansım varken senden kurtulmalıydım.' dedi ve birkaç saniye durduktan sonra 'Suçlu olsaydım böyle derdim!' dedi.''

5. ''Müvekkilim mahkemeye olay yerinde giydiği kıyafetlerle gelmişti.''

5. ''Müvekkilim mahkemeye olay yerinde giydiği kıyafetlerle gelmişti.''
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6. ''Suçundan pişman mı diye sorulduğunda pişman olmadığını söyledi.''

6. ''Suçundan pişman mı diye sorulduğunda pişman olmadığını söyledi.''

7. ''Mahkemesi sırasında mahkeme salonunda horlayarak uyudu.''

7. ''Mahkemesi sırasında mahkeme salonunda horlayarak uyudu.''

8. ''Kariyerimin başlarında bir kredi kartı sahtekarlığı davası almıştım.''

8. ''Kariyerimin başlarında bir kredi kartı sahtekarlığı davası almıştım.''

''Müvekkilim çaldığı kıyafetleriyle mahkemeye geldi ve dolandırılan mağazadaki bir satış personeli onu jüri önünde teşhis etti. Bir reklamda 'Başka bir yerde olmak ister miydiniz? diye soran bir adam gibi hissettim.”

9. ''Müvekkilimin davası sırasında ailesiyle konuşmaması gerekiyordu ama annesini arayıp Anneler Günü'nü kutladı.''

9. ''Müvekkilimin davası sırasında ailesiyle konuşmaması gerekiyordu ama annesini arayıp Anneler Günü'nü kutladı.''

''Yargıç 'Annen özgürlüğüne senin kadar önem veriyor gibi görünmüyor.' dedi ve onu tutuklattı.''

10. ''Hala bunun bir duruşmaya kadar nasıl ulaştığını şaşırıyorum.''

10. ''Hala bunun bir duruşmaya kadar nasıl ulaştığını şaşırıyorum.''

''Müvekkilim zincir restoranlardan birinde kaydı ve düştü. Sırtını onarılamaz bir şekilde “incitti” ve büyük bir tazminat istedi. Yerdeki tereyağı yüzünden kaydığını söyledi. Çapraz sorguda ne tür bir tereyağı olduğu soruldu, O da aslında restoranda olmayan bir tereyağı türünü söyledi. Dava hemen bitti.''

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11. ''Yargıç 'Devam etmeden önce söyleyecek bir şeyin var mı?' diye sorduğunda müvekkilim 'Silah bulundurmanın kurallara aykırı olduğunu bilmiyordum ve bir silahım vardı. Bu yüzden sanırım bu beni suçlu kılıyor.' dedi.''

11. ''Yargıç 'Devam etmeden önce söyleyecek bir şeyin var mı?' diye sorduğunda müvekkilim 'Silah bulundurmanın kurallara aykırı olduğunu bilmiyordum ve bir silahım vardı. Bu yüzden sanırım bu beni suçlu kılıyor.' dedi.''

''Sonra laf soktuğunu düşünüp sırıttı.''

12. ''Yargıca küfür etti. Bundan daha kötüsü olamaz sanırım.''

12. ''Yargıca küfür etti. Bundan daha kötüsü olamaz sanırım.''

13. ''Müvekkilim mahkemeye olay yerinde giydiği ayakkabılar ile geldi.''

13. ''Müvekkilim mahkemeye olay yerinde giydiği ayakkabılar ile geldi.''

14. ''iPhone 3'ün patentini almak isteyen bir adam vardı çünkü "uzaylılar" ona bunun tasarımını vermişti.''

14. ''iPhone 3'ün patentini almak isteyen bir adam vardı çünkü "uzaylılar" ona bunun tasarımını vermişti.''

''Ona eğer telefon uzaylılar tarafından tasarladıysa, o zaman patent alması gerekenlerin onlar olduğunu söylendi, onun değil.''

15. ''Yargıcı ailesine zarar vermekle tehdit etti.''

15. ''Yargıcı ailesine zarar vermekle tehdit etti.''

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