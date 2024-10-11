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Mustafa Sarıgül'ün Mahkumlara Af Çıkışı Tepkilere Neden Oldu

Mustafa Sarıgül'ün Mahkumlara Af Çıkışı Tepkilere Neden Oldu

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
11.10.2024 - 17:27

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül yılbaşından önce yeni infaz düzenlemesi gelmesi gerektiğini bir videoyla belirtti. 300 binden fazla 'kader mahkumu' için af istedi. Ancak suç kaydı kabarık olan pek çok kişinin dışarıda gezmesinisn gündeme geldiği bu dönemde yapılan çağrı tepkilere neden oldu.

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Polis memuru Şeyda Yılmaz'ın katilinin 26 adet suç kaydının bulunması tepkilere neden olmuştu.

Polis memuru Şeyda Yılmaz'ın katilinin 26 adet suç kaydının bulunması tepkilere neden olmuştu.

Geçtiğimiz yıllarda kan donduran pek çok cinayetin bu suç makinaları tarafından işlenmesi tepkilerin çok da haksız olmadığını gösteriyordu.

Uzun süredir af için hükümete çağrıda bulunan Mustafa Sarıgül ise bu çağrısını yineledi.

Uzun süredir af için hükümete çağrıda bulunan Mustafa Sarıgül ise bu çağrısını yineledi.

Paylaştığı video şu şekilde 📹

Ünlü siyasetçiye tepkiler geldi.

Ünlü siyasetçiye tepkiler geldi.
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