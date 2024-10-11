Mustafa Sarıgül'ün Mahkumlara Af Çıkışı Tepkilere Neden Oldu

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül yılbaşından önce yeni infaz düzenlemesi gelmesi gerektiğini bir videoyla belirtti. 300 binden fazla 'kader mahkumu' için af istedi. Ancak suç kaydı kabarık olan pek çok kişinin dışarıda gezmesinisn gündeme geldiği bu dönemde yapılan çağrı tepkilere neden oldu.