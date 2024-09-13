Mussolini'nin Torunu, Meloni'nin Partisini Aşırı Sağcı Diyerek Terk Etti
Mussolini'nin Torunu, Meloni'nin Partisini Aşırı Sağcı Diyerek Terk Etti
İtalya’nın eski faşist diktatörü Benito Mussolini'nin torunlarından Rachele Mussolini, medeni haklar konusundaki eleştirilerinin ardından aşırı sağcı İtalya’nın Kardeşleri partisinden ayrıldı. Rachele Mussolini, partisini sık sık eleştiriyordu.
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İtalya'da faşist diktatör Mussolini'nin torunları aktif siyasette görev alan isimler olarak ön plana çıkıyor. Bir torunu daha ılımlı Haydi İtalya'dayken diğer torunu Meloni'nin İtalya'nın Kardeşleri partisindeydi.
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İtalya'nın Kardeşleri Partisi'ndeki Rachele Mussolini, partisini "aşırı sağcı" bulduğunu söyleyerek istifa etti. Bu karar İtalya'da sürpriz olarak karşılanmadı.
Rachele Mussolini, son olarak olimpiyatlarda Imane Khelif'e "erkek" diyen Meloni ile karşı karşıya gelmiş "cadı avına" katılmayacağını söyleyerek "Imana, aksi ispatlanana kadar kadındır" demişti.
Parti mitingleri ve toplantılarında Nazi selamı veren gençleri de eleştiren Rachele, partinin amblemi olan alev sembolüne de "neo-faşist" çağrışımları gerekçesiyle karşı çıkıyordu.
Diğer torun Alessandro Mussolini'nin yer aldığı Haydi İtalya'ya geçen Rachele, daha ılımlı ve merkeziyetçi fikirleri kendisine yakın bulduğunu söylemişti.
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Alessandra Mussolini de özellikle LGBT haklarını savunmasıyla kamuoyunda tanınan isimlerden. Kadın hakları ve toplumsal cinsiyet alanında çalışmalarıyla Meloni'nin partisiyle sık sık karşı karşıya geliyor.
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