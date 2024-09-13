İBB Meclisi'nde Karar Verildi: Cemevleri İbadethane Kabul Edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’inde (İBB) Dini Kurum ve Topluluklarla İlişkiler Şube Müdürlüğü kuruldu ve görev tanımları belirlendi. Şube müdürlüğünün sorumluluk alanındaki ibadethaneler arasında Cami ve mescitlerin yanında Cemevleri ve diğer dinlerin ibadethaneleri de sayıldı.