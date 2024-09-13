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İBB Meclisi'nde Karar Verildi: Cemevleri İbadethane Kabul Edildi

İBB Meclisi'nde Karar Verildi: Cemevleri İbadethane Kabul Edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
13.09.2024 - 13:12

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’inde (İBB) Dini Kurum ve Topluluklarla İlişkiler Şube Müdürlüğü kuruldu ve görev tanımları belirlendi. Şube müdürlüğünün sorumluluk alanındaki ibadethaneler arasında Cami ve mescitlerin yanında Cemevleri ve diğer dinlerin ibadethaneleri de sayıldı.

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İBB Meclis’nde bugün Dini Kurum ve Topluluklarla İlişkiler Şube Müdürlüğü kurulması ve müdürlüğün teşkilat yapısı, hukuki statüsü, görev, yetki, çalışma usul ve esasları belirlendi.

İBB Meclis’nde bugün Dini Kurum ve Topluluklarla İlişkiler Şube Müdürlüğü kurulması ve müdürlüğün teşkilat yapısı, hukuki statüsü, görev, yetki, çalışma usul ve esasları belirlendi.

Mecliste CHP’nin oylarıyla kabul edilen tasarıda, müdürlüğün sorumluluk alanındaki ibadethaneler arasında Cami ve mescitlerin yanında Cemevleri ve diğer dinlerin ibadethaneleri de sayıldı.

Mecliste CHP’nin oylarıyla kabul edilen tasarıda, müdürlüğün sorumluluk alanındaki ibadethaneler arasında Cami ve mescitlerin yanında Cemevleri ve diğer dinlerin ibadethaneleri de sayıldı.

Müdürlük ayrıca, kamu hizmetinin tarafsızlığı ve eşitlik ilkesi gözetilerek dini kurum ve topluluklara ait ibadethaneler için bina ve tesis yapılması, bu bina ve tesislerin bakımı ve onarımına yönelik talepleri değerlendirilmesi, yapımı ve gerektiğinde ilgili kurum birimlerine iletilmesi ve takibini de yapacak.

Müdürlük ayrıca, kamu hizmetinin tarafsızlığı ve eşitlik ilkesi gözetilerek dini kurum ve topluluklara ait ibadethaneler için bina ve tesis yapılması, bu bina ve tesislerin bakımı ve onarımına yönelik talepleri değerlendirilmesi, yapımı ve gerektiğinde ilgili kurum birimlerine iletilmesi ve takibini de yapacak.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, daha önce sık sık Cemevlerine de ibadethane olarak kabul edilmesi gerektiğine vurgu yapmıştı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, daha önce sık sık Cemevlerine de ibadethane olarak kabul edilmesi gerektiğine vurgu yapmıştı.

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Cemre Benli

Çok yerinde bir karar. Alevi vatandaşlar azımsanmayacak kadar çok, vatandaş olarak sünninin hakkıysa alevinin de hakkı

Friedrich Nietzsche

Alevi Türkmen soydaşlarımızın hakkını her alanda savunmalı ve kültürlerinin yaşatılmasına katkıda bulunmalıyız . Çünkü Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur.