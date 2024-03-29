Muğla’da Korkunç Kadın Cinayeti: Eşini Öldürdü, Başında Bekleyerek Telefonla Konuştu

Muğla’nın Ortaca ilçesinde korkunç bir kadın cinayeti yaşandı. Vedat G. isimli kişi, boşanma aşamasında olduğu 4 çocuk annesi eşi Neşe G.’yi sokak ortasında katletti. Cansız bedenin başında bekleyen katil zanlısı, iddiaya göre kadının telefonundan birisini arayarak “Sevgilin öldü” dedi.