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Muğla’da Korkunç Kadın Cinayeti: Eşini Öldürdü, Başında Bekleyerek Telefonla Konuştu

Muğla’da Korkunç Kadın Cinayeti: Eşini Öldürdü, Başında Bekleyerek Telefonla Konuştu

Muğla
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
29.03.2024 - 09:08

Muğla’nın Ortaca ilçesinde korkunç bir kadın cinayeti yaşandı. Vedat G. isimli kişi, boşanma aşamasında olduğu 4 çocuk annesi eşi Neşe G.’yi sokak ortasında katletti. Cansız bedenin başında bekleyen katil zanlısı, iddiaya göre kadının telefonundan birisini arayarak “Sevgilin öldü” dedi.

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Türkiye’deki vahşi kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Muğla’da 4 çocuk annesi kadın sokak ortasında öldürüldü.

Türkiye’deki vahşi kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Muğla’da 4 çocuk annesi kadın sokak ortasında öldürüldü.

Olay, saat 20.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Vedat G., boşanma aşamasındaki eşi Neşe G.’yi ara sokakta gördü. İkili arasında yaşanan tartışmanın ardından Vedat G., yanında bulunan tabanca ile art arda ateş etmeye başladı. Bölgeye yakın durumda bulunan polis ekipleri silah sesleri üzerine olay yerine gelirken, Vedat G. silahı ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 20.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Vedat G., boşanma aşamasındaki eşi Neşe G.’yi ara sokakta gördü. İkili arasında yaşanan tartışmanın ardından Vedat G., yanında bulunan tabanca ile art arda ateş etmeye başladı. Bölgeye yakın durumda bulunan polis ekipleri silah sesleri üzerine olay yerine gelirken, Vedat G. silahı ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Vedat G.’nin 11 el ateş ettiği, 6 merminin Neşe G.’ye isabet ettiği öğrenilirken, Neşe G. olay yerinde yaşamını yitirdi. Çiftin 4 çocuğu olduğu ve bir süredir anlaşamadıkları için ayrılma aşamasında oldukları öğrenildi.

Vedat G.’nin 11 el ateş ettiği, 6 merminin Neşe G.’ye isabet ettiği öğrenilirken, Neşe G. olay yerinde yaşamını yitirdi. Çiftin 4 çocuğu olduğu ve bir süredir anlaşamadıkları için ayrılma aşamasında oldukları öğrenildi.

Uzun süre öldürdüğü kadının cansız bedenin başında bekleyen katil zanlısı, iddiaya göre kadının telefonundan bir kişiyi arayarak “sevgilin öldü” diye bağırdı.

Uzun süre öldürdüğü kadının cansız bedenin başında bekleyen katil zanlısı, iddiaya göre kadının telefonundan bir kişiyi arayarak “sevgilin öldü” diye bağırdı.

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