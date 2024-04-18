MSB Açıkladı: İncirlik Hava Üssünde Statü Değişti!

Milli Savunma Bakanlığı, kamuoyunda “İncirlik Üssü” olarak bilinen 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı’nın isminin 10'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı olarak değiştirildiğini açıkladı. İncirlik’te artık Türk F-16’ları da bulunacak.