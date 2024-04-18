MSB Açıkladı: İncirlik Hava Üssünde Statü Değişti!
MSB Açıkladı: İncirlik Hava Üssünde Statü Değişti!
Milli Savunma Bakanlığı, kamuoyunda “İncirlik Üssü” olarak bilinen 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı’nın isminin 10'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı olarak değiştirildiğini açıkladı. İncirlik’te artık Türk F-16’ları da bulunacak.
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Adana’nın İncirlik beldesinde bulunan ve içerisindeki ABD’ye bağlı bombardıman uçaklarıyla dikkat çeken “İncirlik Üssü”, NATO karşıtlarının hedefindeki yerlerden biri.
NATO karşıtları, üssün kapatılması için zaman zaman eylem de düzenliyor.
Milli Savunma Bakanlığı, İncirlik Üssü ile ilgili aldığı yeni kararı duyurdu.
10. Tanker Üs Komutanlığı'nın ismi, 10. Ana Jet Üs Komutanlığı olarak değiştirildi.
Bakanlık kararın TSK’nın ihtiyaçları doğrultusunda alındığını ve üsse Türk Hava Kuvvetleri’nin F-16 filosunun yerleştirileceğini de paylaştı.
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