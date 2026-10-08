Mourinho Türkiye'deki Hakem Skandalına Değindi: "Ondan Önceki Hapse Girdi"

Röportajın Fenerbahçe bölümünde Mourinho, 'Fenerbahçe'nin benim için özel bir yeri var ancak orada sadece 13-14 ay kaldım' dedi. Real Madrid'deki üç yıllık görev süresinin ise kulüple kurulan bağ sayesinde sanki otuz yıl gibi hissettirdiğini söyledi. Mourinho, Fenerbahçe'nin başına Haziran 2024'te geçmiş, Ağustos 2025'te kulüple yollarını ayırmıştı.