Mourinho Türkiye'deki Hakem Skandalına Değindi: "Ondan Önceki Hapse Girdi"
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Real Madrid'in başındaki Jose Mourinho, İtalyan basınına verdiği röportajda kariyerinin farklı duraklarını yeniden anlattı. Konuşmanın başlıkları eski kulüpleriyle bağları, Madrid'e dönüş süreci ve Fenerbahçe'de geçirdiği 13-14 aydı. Hakemlerle ilgili bir soruya verdiği yanıt ise Türkiye'de yaşananlara doğrudan dokunan bir cümleyle bitti.
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Fenerbahçe'de çok kalmadığını hatırlattı.
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Türkiye'de yaşananları da andı.
Ayrıldığı kulüplerde sorun bırakmadığını söyledi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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