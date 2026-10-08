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Mourinho Türkiye'deki Hakem Skandalına Değindi: "Ondan Önceki Hapse Girdi"

Mourinho Türkiye'deki Hakem Skandalına Değindi: "Ondan Önceki Hapse Girdi"

Fenerbahçe
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
08.10.2026 - 17:18
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Real Madrid'in başındaki Jose Mourinho, İtalyan basınına verdiği röportajda kariyerinin farklı duraklarını yeniden anlattı. Konuşmanın başlıkları eski kulüpleriyle bağları, Madrid'e dönüş süreci ve Fenerbahçe'de geçirdiği 13-14 aydı. Hakemlerle ilgili bir soruya verdiği yanıt ise Türkiye'de yaşananlara doğrudan dokunan bir cümleyle bitti.

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Fenerbahçe'de çok kalmadığını hatırlattı.

Fenerbahçe'de çok kalmadığını hatırlattı.

Röportajın Fenerbahçe bölümünde Mourinho, 'Fenerbahçe'nin benim için özel bir yeri var ancak orada sadece 13-14 ay kaldım' dedi. Real Madrid'deki üç yıllık görev süresinin ise kulüple kurulan bağ sayesinde sanki otuz yıl gibi hissettirdiğini söyledi. Mourinho, Fenerbahçe'nin başına Haziran 2024'te geçmiş, Ağustos 2025'te kulüple yollarını ayırmıştı.

Türkiye'de yaşananları da andı.

Türkiye'de yaşananları da andı.

Hakemlerle ilgili bir soruyu yanıtlayan Mourinho, kariyeri boyunca benzer durumlarla karşılaştığını belirtti. Portekizli hoca, 'Real Madrid'e ilk geldiğimde Barcelona'nın altın yıllarını yaşadık, sonra Premier Lig'e gittim ve şimdi bu durumlar ortaya çıkıyor. Ardından Türkiye'de benzer bir skandal patlak verdi' dedi. Röportaj sırasında kendisine Anthony Taylor da hatırlatıldı, Mourinho ise eski MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanmasına atıfta bulunarak 'Ondan önceki hapse girdi' yanıtını verdi.

Ayrıldığı kulüplerde sorun bırakmadığını söyledi.

Ayrıldığı kulüplerde sorun bırakmadığını söyledi.

Mourinho, eski kulüpleriyle her zaman özel bir bağ kurduğunu belirtti. Real Madrid'e geri dönüş sürecine de değinen deneyimli teknik adam, Florentino Perez'le dostluğunu ve kulüple geçmişten bu yana süregelen yakın ilişkisini vurguladı. Takımlardan ayrılırken arkasında hiçbir zaman sorun bırakmadığını söyleyen Portekizli hoca, görev yaptığı neredeyse tüm eski kulüplerle bağlarının güçlü kaldığını, Tottenham dönemi hariç çalıştığı her yeri evi olarak gördüğünü dile getirdi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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