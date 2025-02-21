Motorine Zam Yolda: Tabelalar Değişiyor
Motorine Zam Yolda: Tabelalar Değişiyor
Güne bir zam haberiyle uyandık. Akaryakıtta tabelalar değişiyor. Bu gece yarısından itibaren motorinde 1 lira 45 kuruşluk zam bekleniyor.
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Brent petrol fiyatlarında dalganlanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor.
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Araç sahiplerine bir kötü haber daha geldi. Bugünün ilk zam haberi motorinden geldi. Yurttaşın alım gücü her geçen gün daha da zorlaştırken, bu gece yarısı tabelalar değişecek.
İstanbul akaryakıt fiyatları: Avrupa Yakası
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Ankara akaryakıt fiyatları
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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