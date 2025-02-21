onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Motorine Zam Yolda: Tabelalar Değişiyor

Motorine Zam Yolda: Tabelalar Değişiyor

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
21.02.2025 - 10:38

Güne bir zam haberiyle uyandık. Akaryakıtta tabelalar değişiyor. Bu gece yarısından itibaren motorinde 1 lira 45 kuruşluk zam bekleniyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Brent petrol fiyatlarında dalganlanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor.

Brent petrol fiyatlarında dalganlanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor.

Araç sahiplerine bir kötü haber daha geldi. Bugünün ilk zam haberi motorinden geldi. Yurttaşın alım gücü her geçen gün daha da zorlaştırken, bu gece yarısı tabelalar değişecek.

Araç sahiplerine bir kötü haber daha geldi. Bugünün ilk zam haberi motorinden geldi. Yurttaşın alım gücü her geçen gün daha da zorlaştırken, bu gece yarısı tabelalar değişecek.

Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren 1 lira 45 kuruş zam bekleniyor.

İstanbul akaryakıt fiyatları: Avrupa Yakası

İstanbul akaryakıt fiyatları: Avrupa Yakası

Benzin: 46.43 TL/LT

Motorin: 46.56 TL/LT

LPG: 27.59 TL/LT

Beklenen zamla motorin fiyat: 48.01 TL

Anadolu Yakası

Anadolu Yakası

Benzin: 46.27 TL/LT

Motorin: 46.44 TL/LT

LPG: 26.99 TL/LT

Beklenen zamla motorin fiyat: 47.89 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin: 46.97 TL/LT

Motorin: 47.26 TL/LT

LPG: 27.49 TL/LT

Beklenen zamla motorin fiyat: 48.71

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İzmir akaryakıt fiyatları

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin: 47.35 TL/LT

Motorin: 47.63 TL/LT

LPG: 27.34 TL/LT

Beklenen zamla motorin fiyat: 49.08

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın