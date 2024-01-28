Modern Çağda da Peri Masalı Gibi Aşk Yaşamak İsteyenlere Özel 10 Aşk Şarkısı
Modern Çağda da Peri Masalı Gibi Aşk Yaşamak İsteyenlere Özel 10 Aşk Şarkısı
Aşk aşk aşk... Hayatımızın o kadar içine işlemiş ki, gerçekten de aşksız yaşanmıyor! Hele bir de modern peri masalı yaşanıyorsa gerçekten şanslısınız demektir. Eğer o şanslı kişiyseniz bu şarkılar bizden size!
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1. Ed Sheeran - Thinking Out Loud
2. Adele - Make You Feel My Love
3. Tom Jones - Delilah
4. Jaymes Young - Infinity
5. Maroon 5 - She Will Be Loved
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6. One Direction - Steal My Girl
7. Jason Mraz - I'm Yours
8. Bruno Mars - Just The Way You Are
9. Sam Smith - Lay Me Down
10. Bill Withers & Grover Washington Jr. - Just the Two of Us
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