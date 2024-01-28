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Modern Çağda da Peri Masalı Gibi Aşk Yaşamak İsteyenlere Özel 10 Aşk Şarkısı

etiket Modern Çağda da Peri Masalı Gibi Aşk Yaşamak İsteyenlere Özel 10 Aşk Şarkısı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
28.01.2024 - 22:01

Aşk aşk aşk... Hayatımızın o kadar içine işlemiş ki, gerçekten de aşksız yaşanmıyor! Hele bir de modern peri masalı yaşanıyorsa gerçekten şanslısınız demektir. Eğer o şanslı kişiyseniz bu şarkılar bizden size!

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1. Ed Sheeran - Thinking Out Loud

2. Adele - Make You Feel My Love

3. Tom Jones - Delilah

4. Jaymes Young - Infinity

5. Maroon 5 - She Will Be Loved

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6. One Direction - Steal My Girl

7. Jason Mraz - I'm Yours

8. Bruno Mars - Just The Way You Are

9. Sam Smith - Lay Me Down

10. Bill Withers & Grover Washington Jr. - Just the Two of Us

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