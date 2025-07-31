Modern Ailede Yakınlık İllüzyonu
Her aile fotoğrafı gülümsemelerle doludur. Ama fotoğraf karesi dağıldığında çoğu zaman ortaya çıkan gerçek, sessiz odalar, birbirine değmeyen bakışlar ve içten içe büyüyen yalnızlıklardır. Bu durum yalnızca bireylerin değil, aile sisteminin de sağlığını tehdit eder. Bir evin içinde fiziksel olarak yan yana olmak, duygusal anlamda yakın olmayı garantilemez.Teknoloji, iş temposu, bireyselleşme… Hepsi aile bağlarını görünmez şekilde zayıflatıyor. “Birlikte yemek yiyoruz, aynı evde yaşıyoruz” diyen birçok aile aslında birbirine mesafe koymuş durumda. Çünkü asıl mesele, yan yana olmak değil; birbirini hissetmek, dinlemek ve anlamaktır. Bu noktada aile danışmanlığı, aile bireylerine fark ettirmeden kaybettikleri bu bağı yeniden kurmaları için yol gösterir.
Terapötik ortam, ailelere bir ayna tutar.
Şimdi size aile danılmanlıklarından isimlerini değitirmiş olduğum danışanların hikayesinden çok küçük örnekler vereyim.
Aile terapisi, bu görünmeyen çatışmayı açığa çıkardı.
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