Türk İnsanının En Belirgin Özelliği Ne?

Ankete toplam 3.030 kişi katıldı. Oyların 902'si, yani yaklaşık yüzde 29,8'i 'Her konuda uzman olmak' seçeneğine gitti. Futboldan ekonomiye, sağlıktan trafiğe kadar her başlıkta kesin hükümler veren, çay bahçesi sohbetlerinde bir anda teknik direktöre ya da ekonomiste dönüşen tip, okurların gözünde Türk insanını en iyi anlatan özellik oldu.

Sonuç, sosyal medyada da sıkça dile getirilen bir gözlemi yansıtıyor. Bir konuyu ilk kez duyan birinin birkaç dakika içinde o konunun uzmanı gibi konuşabilmesi, uzun süredir mizahi paylaşımların en sevilen malzemelerinden biri. Okurlar da bu tabloya, biraz da kendine gülerek onay vermiş görünüyor.