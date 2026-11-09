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Türk İnsanının En Belirgin Özelliği Ne?

Türk İnsanının En Belirgin Özelliği Ne?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
09.11.2026 - 15:54
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Onedio'nun 'Sence Türk insanının en belirgin özelliği ne?' anketine 3.030 kişi katıldı. Okurların yüzde 29,8'i 'Her konuda uzman olmak' seçeneğini işaretledi ve bu özellik birinci oldu. Misafirperverlik yüzde 26,4 ile ikinci, 'Hallederiz' demek ise yüzde 13,7 ile üçüncü sırada yer aldı.

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Okurların yüzde 29,8'i "Her konuda uzman olmak" dedi.

Okurların yüzde 29,8'i "Her konuda uzman olmak" dedi.

Ankete toplam 3.030 kişi katıldı. Oyların 902'si, yani yaklaşık yüzde 29,8'i 'Her konuda uzman olmak' seçeneğine gitti. Futboldan ekonomiye, sağlıktan trafiğe kadar her başlıkta kesin hükümler veren, çay bahçesi sohbetlerinde bir anda teknik direktöre ya da ekonomiste dönüşen tip, okurların gözünde Türk insanını en iyi anlatan özellik oldu.

Sonuç, sosyal medyada da sıkça dile getirilen bir gözlemi yansıtıyor. Bir konuyu ilk kez duyan birinin birkaç dakika içinde o konunun uzmanı gibi konuşabilmesi, uzun süredir mizahi paylaşımların en sevilen malzemelerinden biri. Okurlar da bu tabloya, biraz da kendine gülerek onay vermiş görünüyor.

Misafirperverlik 801 oyla ikinci sırada kaldı.

Misafirperverlik 801 oyla ikinci sırada kaldı.

Türk kültürünün dünyaya en çok tanıtılan özelliği olan misafirperverlik, 801 oy ve yüzde 26,4'lük payla listenin ikinci basamağına yerleşti. Kapıya gelen misafire çay ya da Türk kahvesi ikram etmek, sofrayı paylaşmak ve 'Bir lokma bir şey ye' ısrarı kuşaklar boyunca aktarılan bir gelenek olarak yaşamaya devam ediyor.

Birincilikle arasındaki fark yalnızca 101 oyda kaldı. Bu da okurların ilk iki seçenek arasında epey kararsız kaldığını, sıcakkanlılığı da en az 'uzmanlık' kadar Türk insanına yakıştırdığını gösteriyor. 2013'te UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne giren Türk kahvesi kültürü de bu konukseverliğin en bilinen sembollerinden biri olarak kabul ediliyor.

"Hallederiz" diyenler üçüncü, son dakikacılar dördüncü oldu.

"Hallederiz" diyenler üçüncü, son dakikacılar dördüncü oldu.

Listenin üçüncü sırasında 415 oy ve yüzde 13,7 ile ''Hallederiz' demek' yer aldı. Her sorunun bir şekilde çözüleceğine dair o tanıdık iyimserlik, okurların önemli bir kısmına göre Türk insanının karakterini en iyi özetleyen ifadelerden biri.

Hemen arkasından 358 oy ve yüzde 11,8 ile 'Her işi son dakikaya bırakmak' geldi. 'Sıraya girmemek' 292 oyla (yüzde 9,6) beşinci, 'Dertleri şakaya vurmak' ise 239 oyla (yüzde 7,9) altıncı oldu. 'Planı son anda iptal etmek' yalnızca 23 oy alarak yüzde 0,8'de kaldı ve listenin son sırasına yerleşti.

Sonuçlar, okurların Türk insanını tanımlarken gurur duyduğu özellikleri ve gündelik hayatta sıkça karşılaşılan alışkanlıkları aynı listede buluşturduğunu ortaya koyuyor.

"Sence Türk insanının en belirgin özelliği ne?" anketinden tam sonuçlar👇🏻

"Sence Türk insanının en belirgin özelliği ne?" anketinden tam sonuçlar👇🏻

1. Her konuda uzman olmak / 902 oy

2. Misafirperverlik / 801 oy

3. 'Hallederiz' demek / 415 oy

4. Her işi son dakikaya bırakmak / 358 oy

5. Sıraya girmemek / 292 oy

6. Dertleri şakaya vurmak / 239 oy

7. Planı son anda iptal etmek / 23 oy

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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