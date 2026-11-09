Türk İnsanının En Belirgin Özelliği Ne?
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Onedio'nun 'Sence Türk insanının en belirgin özelliği ne?' anketine 3.030 kişi katıldı. Okurların yüzde 29,8'i 'Her konuda uzman olmak' seçeneğini işaretledi ve bu özellik birinci oldu. Misafirperverlik yüzde 26,4 ile ikinci, 'Hallederiz' demek ise yüzde 13,7 ile üçüncü sırada yer aldı.
Okurların yüzde 29,8'i "Her konuda uzman olmak" dedi.
Misafirperverlik 801 oyla ikinci sırada kaldı.
"Hallederiz" diyenler üçüncü, son dakikacılar dördüncü oldu.
"Sence Türk insanının en belirgin özelliği ne?" anketinden tam sonuçlar👇🏻
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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