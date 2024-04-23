Misafirlerin Çıkış Yaptıkları Odalarda Bıraktıkları Şeyleri Duyunca Bir Daha Otele Gitmek İstemeyeceksiniz!
Misafirlerin Çıkış Yaptıkları Odalarda Bıraktıkları Şeyleri Duyunca Bir Daha Otele Gitmek İstemeyeceksiniz!
Kaynak: https://twistedsifter.com/2024/04/a-g...
Otel odalarında kalırken hepimizin aklına 'acaba temiz mi?' sorusu gelmiştir. Hiçbir zaman da emin olamamışızdır. Otellerde çalışan insanlar gördüklerini anlatarak hepimizi otellerden soğuttu. Detaylar için buyurun...👇
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1. "Küvette ayı eti vardı. Av sezonuydu ve avcılardan biri hayvanı oraya getirmişti."
2. "Arkadaşım odayı temizlemek için girdiğinde küvette iki tane seks bebeği bulmuştu."
3. "Babam otel işletiyordu. Bir adam odanın her yerine dışkısını bulaştırmıştı. Yastık kılıflarında bile vardı."
4. "Otel temizliği yapan personel odaya gittiğinde her şeyin vazelinle kaplandığını görmüştü. Düzinelerce boş kavanoz bir çantanın içindeydi."
5. "Yatağın içinde yığın halinde yetişkin dergileri buldum."
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6. "Odaya girdiğimde her şey düzenliydi ancak birinin yatağın üzerinde uyuduğu belliydi. Yastıkta ve yorganda izler vardı. Hemen odamı değiştirdim."
7. "İş arkadaşım odada ağzı açık mısır konservesi buldu ve yedi."
8. "Üzerinde 'kaybolursa polise teslim edin' yazılı bir evrak çantası buldum."
9. "Bir adam köpeğini odada bırakıp, gitmişti."
10. "Buzdan yapılmış bir heykel bulmuştum."
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11. "Tereyağı ve reçelle kaplı bir oda vardı. Banyo boş şişe yığınlarıyla doluydu."
12. "Bir oda tuttum ve odada gizli kamera olup, olmadığını kontrol ettim. Birden fazla kamera vardı."
13. "Müşteri bir şişe çikolatalı sütü radyatörün arkasına sıkıştırmıştı. Daha sonra odada başka bir müşteri varken, şişe patladı."
14. "Temizlik görevlisi çarşafları değiştirirken kullanılmış prezervatif havaya sıçradı ve onun kafasına düştü. Çığlığını duydum."
15. "Yatağın içinde yarısı yenmiş tavuk kanatları vardı."
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