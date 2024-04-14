Misafirlerin Çıkış Yaptıkları Odalarda Bıraktıkları Şeyleri Duyunca Bir Daha Otele Gitmek İstemeyeceksiniz!
Misafirlerin Çıkış Yaptıkları Odalarda Bıraktıkları Şeyleri Duyunca Bir Daha Otele Gitmek İstemeyeceksiniz!
Kaynak: https://www.boredpanda.com/hotel-work...
Otel odalarında kalırken hepimizin aklına 'acaba temiz mi?' sorusu gelmiştir. Hiçbir zaman da emin olamamışızdır. Otellerde çalışan insanlar gördüklerini anlatarak hepimizi otellerden soğuttu. Detaylar için buyurun...👇
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1. "Bir kadın otele sürekli oyuncak ayısını da getiriyordu. Temizlikçilerden her gün aynın kıyafetlerini değiştirmelerini istiyordu."
2. "Otelden çıkış yapan bir kadının odasında yüzlerce küçük beyaz şişe vardı. Lavabonun altındaki tüm tesisatı, armatürleri, her vidayı beyaza boyamış ve aynaları boyamaya başlamıştı."
3. "Çok alçak sesle konuşan ve çok yavaş yürüyen tuhaf bir konuğumuz vardı. Bir keresinde temizlik görevlisi kadın, onu odasında tuvalet kağıtlarına sarılmış halde buldu."
4. "Küvetin içinde kilolarca turp vardı."
5. "Odamda duş alırken banyoda kanlı bir el izi gördüm ve hemen otelden çıkış yapmaya gittim. Görevli avcıların küvette avlarını temizlediğini söyledi."
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6. "Arkadaşım yeni bir otel aldı. Tüm odaları taradılar ve birçok odada gizli kamera buldular."
7. "Çam kozalağıyla dolu bir poşet buldum. Yakınımızda çam ağacı yok bu yüzden yanlarında getirmişler. Sebebini hala anlamayadım."
8. "Yatağın altında idrar dolu 16 şişe buldum."
9. "Çocuğumuz için odaya bebek karyolası istedik. İçinden birden fazla hamam böceği çıktı."
10. "Bir otelde temizlik görevlisi olarak çalışıyorum. İki kere yatakta dışkı gördüm."
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11. "Banyo küvetinde canlı bir balık vardı."
12. "Teyzem hayatının büyük bölümünde güzel bir otelde temizlik görevlisi olarak çalıştı. Bir defasında yastığın altındaki çantada 75 bin dolar buldu. Onu teslim etti."
13. "Yatağın altında dev bir İsviçre çakısına benzer bıçak buldum."
14. "Tavana bir sürü kullanılmış prezervatif yapıştırılmıştı."
15. "Dışkısını tavana, duvara ve odanın her yerine bulaştıran biri vardı. Onu aradık ve bir daha buraya girmesinin yasak olduğunu söyledik."
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