Misafirlerin Çıkış Yaptıkları Odalarda Bıraktıkları Şeyleri Duyunca Bir Daha Otele Gitmek İstemeyeceksiniz!
Misafirlerin Çıkış Yaptıkları Odalarda Bıraktıkları Şeyleri Duyunca Bir Daha Otele Gitmek İstemeyeceksiniz!
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/fabianabuont...
Otel odalarında kalırken hepimizin aklına 'acaba temiz mi?' sorusu gelmiştir. Hiçbir zaman da emin olamamışızdır. Otellerde çalışan insanlar gördüklerini anlatarak hepimizi otellerden soğuttu. Detaylar için buyurun...👇
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1. "Duştaki tahliye deliği insan dışkısıyla tıkanmıştı."
2. "Bir müşteri bardağın içine sürülebilir çikolata doldurup, bırakıp gitmişti."
3. "Çekmecede vibratör ve kullanılmış prezervatif buldum."
4. "İçeriye nasıl soktuğunu bilmiyorum ama bir adam çıkış yaptıktan sonra odada yirmi tane kedi vardı."
5. "Dışkı her yere bulaşmıştı. Duvarlar, çarşaflar, halılar... Banyo dışında her yer."
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6. "Yerde yarısı yenmiş bir iç çamaşırı buldum. Korkunçtu."
7. "Akvaryumun içinde yılan vardı. Ne olduğunu anlamak için çok yaklaşmıştım."
8. "Yatağın arasında bir çiftin cinsel ilişkiye girerken çektikleri polaraoid fotoğrafları buldum."
9. "Bir kadın bir hafta boyunca otelde kaldıktan sonra tüm kıyafetlerini ve makyaj malzemelerini otelde bıraktı. Bunların hepsi lüks ürünlerdi."
10. "Kullanışmış tampon yastık kılıfının içindeydi."
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11. "Meyve suyu dolu sürahinin içinde fare buldum."
12. "Müşterilerin kokudan şikayet etmeleri sonrasında odaya gittim ve yerde idrar birikintisiyle karşılaştım."
13. "Balayı odası hazırlandıktan sonra odayı kontrol etmeye gittim. Yaşlı bir adamın fotoğrafını yatağın üstündeki tavana yapıştırmışlardı."
14. "Bir çocuk mandalina portakallı meyve suyunu 'lütfen tadını çıkarın' yazan bir notla birlikte kasaya bırakmıştı."
15. "İnsanlar sürekli telefon şarj cihazlarını unutuyor. Asla yeni bir tane almak zorunda kalmayacağım."
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