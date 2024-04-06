Düşünülenin Aksine Oldukça Sağlıklı Olan 15 Besin ile Hayatınızı Kökünden Değiştirin
Düşünülenin Aksine Oldukça Sağlıklı Olan 15 Besin ile Hayatınızı Kökünden Değiştirin
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Bazı besinler hakkında yanıltıcı bilgiler nedeniyle yanlış inanışlar oluşmuştur. Ancak bu besinlerin sağlık açısından ne kadar değerli olduğunu biliyor muydunuz? İşte karşınızda, genel kanının aksine sağlık yönünden oldukça zengin olan 15 besin.
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1. "Donmuş meyve ve sebzeler düşünülenden çok daha sağlıklı."
2. "Hamileyken egzersiz yapmak kötü bir şeymiş gibi bakılsa da aslında oldukça faydalı olabilir."
3. "Rahatlamak için sadece oturmak ve derin nefes almak."
4. "Buna şaşırmayacaksınızdır ama ağlamakta sağlıklı."
5. "Kendinle yalnız kalmak ve yalnız zaman geçirmek."
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6. "Bir şeyleri bilmemek ve bilmediğini itiraf edebilmek."
7. "Patates düşündüğünüzden çok daha sağlıklı, özellikle de kızartmadığınızda."
8. "Zihnini temizlemek ve tazelemek için mola vermek ve mediyasyon yapmak."
9. "Fındık, fıstık tarzı çerezlerin kalorisi yüksek olduğu için sağlıksız olduklarını düşünen bir kesim var ama aslında bizim için çok faydalılar."
10. "İçin çok daraldığında bağırmak! Başkalarından siniri çıkarmaya çalışmaktansa bağırmak çok daha iyi."
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11. "Bilgisiyar oyunu oynamak sağlıksız değil."
12. "Aslında kahve oldukça sağlıklı."
13. "Düşünülenin aksine karbonhidrat sağlıksız değil ve asıl sağlıksız olan karbonhidrat tüketip bütün gün evde oturmak."
14. "Bunu kaç kere tartışmamız gerekiyor bilmiyorum ama aşılar bizim için faydalı!"
15. "Tereyağı da bizim için oldukça sağlıklı."
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