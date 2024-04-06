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Düşünülenin Aksine Oldukça Sağlıklı Olan 15 Besin ile Hayatınızı Kökünden Değiştirin

Düşünülenin Aksine Oldukça Sağlıklı Olan 15 Besin ile Hayatınızı Kökünden Değiştirin

Aden
Aden - Onedio Üyesi
06.04.2024 - 08:01

Bazı besinler hakkında yanıltıcı bilgiler nedeniyle yanlış inanışlar oluşmuştur. Ancak bu besinlerin sağlık açısından ne kadar değerli olduğunu biliyor muydunuz? İşte karşınızda, genel kanının aksine sağlık yönünden oldukça zengin olan 15 besin.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Donmuş meyve ve sebzeler düşünülenden çok daha sağlıklı."

1. "Donmuş meyve ve sebzeler düşünülenden çok daha sağlıklı."

'Günümüzde teknoloji sayesinde meyveler hiçbir vitaminini kaybetmeden dondurulabiliyor ayrıca tam mevsiminde toplandıkları için seradan aldığınız meyvelere göre daha sağlıklı oluyorlar.'

2. "Hamileyken egzersiz yapmak kötü bir şeymiş gibi bakılsa da aslında oldukça faydalı olabilir."

2. "Hamileyken egzersiz yapmak kötü bir şeymiş gibi bakılsa da aslında oldukça faydalı olabilir."

'Doktorunuz aksini söylemedikçe yoga benzeri küçük egzersizlerin faydası çoktur.'

3. "Rahatlamak için sadece oturmak ve derin nefes almak."

3. "Rahatlamak için sadece oturmak ve derin nefes almak."

'Bazen oturup duvara bakmanız bile yeterlidir.'

4. "Buna şaşırmayacaksınızdır ama ağlamakta sağlıklı."

'İçinizde tutmaktansa ağlamanız her zaman daha iyi.'

5. "Kendinle yalnız kalmak ve yalnız zaman geçirmek."

5. "Kendinle yalnız kalmak ve yalnız zaman geçirmek."
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6. "Bir şeyleri bilmemek ve bilmediğini itiraf edebilmek."

'Saçmalamak yerine bilmediğniizi söyleyin daha iyi.'

7. "Patates düşündüğünüzden çok daha sağlıklı, özellikle de kızartmadığınızda."

7. "Patates düşündüğünüzden çok daha sağlıklı, özellikle de kızartmadığınızda."

8. "Zihnini temizlemek ve tazelemek için mola vermek ve mediyasyon yapmak."

8. "Zihnini temizlemek ve tazelemek için mola vermek ve mediyasyon yapmak."

'Günümüzde mola almak bir zayıflık gibi görülse de aslında bazen hepimizin iş hayatından uzaklaşması gerekir.'

9. "Fındık, fıstık tarzı çerezlerin kalorisi yüksek olduğu için sağlıksız olduklarını düşünen bir kesim var ama aslında bizim için çok faydalılar."

9. "Fındık, fıstık tarzı çerezlerin kalorisi yüksek olduğu için sağlıksız olduklarını düşünen bir kesim var ama aslında bizim için çok faydalılar."

10. "İçin çok daraldığında bağırmak! Başkalarından siniri çıkarmaya çalışmaktansa bağırmak çok daha iyi."

10. "İçin çok daraldığında bağırmak! Başkalarından siniri çıkarmaya çalışmaktansa bağırmak çok daha iyi."
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11. "Bilgisiyar oyunu oynamak sağlıksız değil."

11. "Bilgisiyar oyunu oynamak sağlıksız değil."

'Bağımlılık seviyelerine ulaşmadığınız sürece oldukça faydalı olabilirler.'

12. "Aslında kahve oldukça sağlıklı."

12. "Aslında kahve oldukça sağlıklı."

'Tabii Starbucks'dan aldığınız şekerli kahveler için geçerli değil bu.'

13. "Düşünülenin aksine karbonhidrat sağlıksız değil ve asıl sağlıksız olan karbonhidrat tüketip bütün gün evde oturmak."

14. "Bunu kaç kere tartışmamız gerekiyor bilmiyorum ama aşılar bizim için faydalı!"

14. "Bunu kaç kere tartışmamız gerekiyor bilmiyorum ama aşılar bizim için faydalı!"

'Çip taktıkları da yok.'

15. "Tereyağı da bizim için oldukça sağlıklı."

15. "Tereyağı da bizim için oldukça sağlıklı."

'Sadece yemeğini tereyağıyla doldurmayın yeter.'

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