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Minik Kızıyla Yaptığı Paylaşımlarla Babalığın Kitabını Yazan Özgür Uysal'dan Ebeveynlik Dersleri!

Minik Kızıyla Yaptığı Paylaşımlarla Babalığın Kitabını Yazan Özgür Uysal'dan Ebeveynlik Dersleri!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
03.07.2025 - 20:50

En bilinen gösterisi 'İnce İşler'le stand-up dünyasında kendine özgü tarzıyla izleyicilerin kalbini kazanmayı başaran Özgür Uysal, gündelik hayatın içinden, sosyal meselelere kadar birçok konuyu mizahi bir dille ele aldığı paylaşımlarla adından bahsettirmeye devam ediyor. Samimi ve içten anlatımı sayesinde hem okurları hem seyirci hem de takipçileriyle güçlü bir bağ kuran, sadece güldürmekle kalmayıp düşündürmeyi de başaran Özgür Uysal babalık deneyimlerini de samimi bir şekilde aktarıyor!

Kızıyla yaptığı paylaşımlarla kimi zaman babalık dersi veren Uysal'dan öğrenileceklere gelin birlikte bakalım!

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Özgür Uysal, sadece başarılı bir komedyen olmakla kalmayıp, aynı zamanda yazılarıyla da dikkat çeken çok yönlü isimlerden biri.

Özgür Uysal, sadece başarılı bir komedyen olmakla kalmayıp, aynı zamanda yazılarıyla da dikkat çeken çok yönlü isimlerden biri.

İlişkiler, cinsellik ve toplumsal konular üzerine kaleme aldığı yazılarla tanınan GQ Türkiye’de yayımladığı makalelerinde; mutluluk, insan psikolojisi gibi önemli konuları detaylıca ele alan Özgür Uysal, 'Altüst Et Hayatını!” “Gelecekteki Kendinle Hangi Kirli Anlaşmayı Yapmak İstersin?” gibi başlıklarda hayatın iniş çıkışlarını ele alan yazarlardan biri.

Bununla da kalmayıp, Türkiye’nin ilk anlık mesajlaşma dizisi “Özelden Yürüyenler”i yazan ve hatta dizide rol alan Özgür Uysal, sosyal medya paylaşımları ve özel hayatındaki samimi anlarla da ilgi topluyor.

Özgür Uysal denince akla sadece başarılı kariyeri değil, aynı zamanda örnek bir baba figürü de geliyor.

Özgür Uysal denince akla sadece başarılı kariyeri değil, aynı zamanda örnek bir baba figürü de geliyor.

Sanat dünyasında sevilen bir isim olan Uysal, özel hayatında da tam bir baba modeli! Çocuklarıyla olan samimi ve sıcak ilişkisi, onu sevenleri arasında ayrı bir yere koyuyor. Sosyal medyada sık sık kızıyla olan anlarını paylaşan Özgür Uysal, hem babalık deneyimlerini hem de şefkat dolu yönünü gözler önüne seriyor.

Özgür Uysal, yoğun çalışma temposuna rağmen kızına her zaman zaman ayırıyor, büyüme süreçlerini ve deneyimlerini de detaylı paylaşıyor.

Babalık deneyimini ilk defa tadan, kızının 2 yaşına bastığı süreci, hem kendi öğrendikleri hem de kızına öğrettikleriyle paylaşan Özgür Uysal'ın zaman zaman kalp ısıtan bazen de dersler çıkartılan o paylaşımlardından bazılarına gelin birilikte bakalım!

Babalık deneyimini ilk defa tadan, kızının 2 yaşına bastığı süreci, hem kendi öğrendikleri hem de kızına öğrettikleriyle paylaşan Özgür Uysal'ın zaman zaman kalp ısıtan bazen de dersler çıkartılan o paylaşımlardından bazılarına gelin birilikte bakalım!

TV8'de yayınlanan 'Bi Zamanlar' adlı programın sunucusu olarak tanındığı ve Salih Bademci'ye benzerliğiyle dikkat çeken Özgür Uysal'ın kariyerindeki adımları da özel hayatındaki kalp ısıtan paylaşımları, deneyimleri de ayrı övgü topluyor.

Peki kendisinin bu kadar sevilmesinin ardındaki neden ne? İzleyicilerin 'güzel işler yapan ve işinde daha ileriye gidebileceğini ümit ettikleri' bir YouTuber olarak tanımladığı, tam bir aile babası olan isim ilişki tavsiyeleriyle öne çıkarken şimdilerde babalık dersleriyle alkış topluyor desek pek de yanılmış olmayız!

Kız çocuğa sahip olamanın erkeğin ömrünü uzattığını duyan Özgür Uysal, bunun nedenini de araştırıp sosyal medyadaki takipçilerine sunuyor.

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Baba-kız videolarıyla kalpleri ısıtan Özgür Uysal aynı zamanda, çocuk gelişiminde yeni ebeveynlere yol gösteriyor.

Çoğu zaman "doğuranlar bu kadar bilinçli değil" gibi yorumlar alan, yeni anne babalara yol gösteren paylaşımlarda bulunan Özgür Uysal, sosyal medyada çok okuduğu gibi çok yazan ve yol gösteren isimlerden biri.

Özgür Uysal'ın tavsiyelerinde, sevgi kadar sınır koymanın, özgürlük kadar sorumluluk vermenin önemi de büyük.

Özgür Uysal'ın tavsiyelerinde, sevgi kadar sınır koymanın, özgürlük kadar sorumluluk vermenin önemi de büyük.

Özgür Uysal’ın sözleri, babalıkta sabır ve anlayışın ne kadar hayati olduğunu da gösteriyor. “Yarın koşmaları için bugün düşmeleri gerek” diyen Uysal, çocukların hata yaparak, başarısızlık yaşayarak büyümesi gerektiğini takipçilerine hatırlatıyor. Hataların ve düşüşlerin aslında büyümenin, öğrenmenin ve kendi ayakları üzerinde durmanın en doğal parçası olduğunu vurgulayan ismin verdiği tavsiye, aslında ebeveynlikteki en önemli derslerden biri.

 Özgür Uysal, sadece eğlendirirken değil, aynı zamanda hayatın en kıymetli gerçeklerini paylaşarak da örnek bir baba ve rehber olmaya devam ediyor.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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