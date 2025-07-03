Minik Kızıyla Yaptığı Paylaşımlarla Babalığın Kitabını Yazan Özgür Uysal'dan Ebeveynlik Dersleri!
En bilinen gösterisi 'İnce İşler'le stand-up dünyasında kendine özgü tarzıyla izleyicilerin kalbini kazanmayı başaran Özgür Uysal, gündelik hayatın içinden, sosyal meselelere kadar birçok konuyu mizahi bir dille ele aldığı paylaşımlarla adından bahsettirmeye devam ediyor. Samimi ve içten anlatımı sayesinde hem okurları hem seyirci hem de takipçileriyle güçlü bir bağ kuran, sadece güldürmekle kalmayıp düşündürmeyi de başaran Özgür Uysal babalık deneyimlerini de samimi bir şekilde aktarıyor!
Kızıyla yaptığı paylaşımlarla kimi zaman babalık dersi veren Uysal'dan öğrenileceklere gelin birlikte bakalım!
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Özgür Uysal, sadece başarılı bir komedyen olmakla kalmayıp, aynı zamanda yazılarıyla da dikkat çeken çok yönlü isimlerden biri.
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Özgür Uysal denince akla sadece başarılı kariyeri değil, aynı zamanda örnek bir baba figürü de geliyor.
Özgür Uysal, yoğun çalışma temposuna rağmen kızına her zaman zaman ayırıyor, büyüme süreçlerini ve deneyimlerini de detaylı paylaşıyor.
Babalık deneyimini ilk defa tadan, kızının 2 yaşına bastığı süreci, hem kendi öğrendikleri hem de kızına öğrettikleriyle paylaşan Özgür Uysal'ın zaman zaman kalp ısıtan bazen de dersler çıkartılan o paylaşımlardından bazılarına gelin birilikte bakalım!
Kız çocuğa sahip olamanın erkeğin ömrünü uzattığını duyan Özgür Uysal, bunun nedenini de araştırıp sosyal medyadaki takipçilerine sunuyor.
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Baba-kız videolarıyla kalpleri ısıtan Özgür Uysal aynı zamanda, çocuk gelişiminde yeni ebeveynlere yol gösteriyor.
Çoğu zaman "doğuranlar bu kadar bilinçli değil" gibi yorumlar alan, yeni anne babalara yol gösteren paylaşımlarda bulunan Özgür Uysal, sosyal medyada çok okuduğu gibi çok yazan ve yol gösteren isimlerden biri.
Özgür Uysal'ın tavsiyelerinde, sevgi kadar sınır koymanın, özgürlük kadar sorumluluk vermenin önemi de büyük.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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