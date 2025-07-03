Minik Kızıyla Yaptığı Paylaşımlarla Babalığın Kitabını Yazan Özgür Uysal'dan Ebeveynlik Dersleri!

İlişkiler, cinsellik ve toplumsal konular üzerine kaleme aldığı yazılarla tanınan GQ Türkiye’de yayımladığı makalelerinde; mutluluk, insan psikolojisi gibi önemli konuları detaylıca ele alan Özgür Uysal, 'Altüst Et Hayatını!” “Gelecekteki Kendinle Hangi Kirli Anlaşmayı Yapmak İstersin?” gibi başlıklarda hayatın iniş çıkışlarını ele alan yazarlardan biri.

Bununla da kalmayıp, Türkiye’nin ilk anlık mesajlaşma dizisi “Özelden Yürüyenler”i yazan ve hatta dizide rol alan Özgür Uysal, sosyal medya paylaşımları ve özel hayatındaki samimi anlarla da ilgi topluyor.