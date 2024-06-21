Minecraft PlayStation 5 İçin Geliyor: Erken Erişim Test Sürümü Kullanıma Açıldı!

Halihazırda Minecraft'ı PlayStation 5 üzerinden oynayabiliyorsunuz. Tabii, bu sürüm yıllar önce PlayStation 4 için çıkan versiyon. Bu yüzden PlayStation 5 için geliştirilen bu sürüm, bünyesinde daha çok yeni nesil teknoloji barındıracak ve PlayStation 5'in gücünü kullanacak.