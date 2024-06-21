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Minecraft PlayStation 5 İçin Geliyor: Erken Erişim Test Sürümü Kullanıma Açıldı!

Minecraft PlayStation 5 İçin Geliyor: Erken Erişim Test Sürümü Kullanıma Açıldı!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
21.06.2024 - 21:48

Minecraft, uzun bir bekleyişin ardından PlayStation 5 için geliyor.

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Duyuru resmî bir açıklama ile geldi.

Duyuru resmî bir açıklama ile geldi.

Minecraft'ın PlayStation 5 sürümü için geliştirildiğine dair bir açıklama geldi. Minecraft'ın resmî sitesinden yapılan bu açıklamaya göre, PlayStation 5 için özel hazırlanmış bir Minecraft yakın zamanda piyasaya sürülecek.

Tamamen PlayStation 5 için geliştirilecek.

Tamamen PlayStation 5 için geliştirilecek.

Halihazırda MinecraftPlayStation 5 üzerinden oynayabiliyorsunuz. Tabii, bu sürüm yıllar önce PlayStation 4 için çıkan versiyon. Bu yüzden PlayStation 5 için geliştirilen bu sürüm, bünyesinde daha çok yeni nesil teknoloji barındıracak ve PlayStation 5'in gücünü kullanacak.

İlk izlenim tüm Minecraft sahiplerine açıldı.

İlk izlenim tüm Minecraft sahiplerine açıldı.

Eğer PlayStation 4 için Minecraft satın aldıysanız, PlayStation 5 üzerinden yeni nesil sürümünü deneyimleyebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken şey ilk olarak Minecraft'a giriş yapmak. Ardından ayarlar kısmına gelip ön izleme kısmından PlayStation 5 sürümünü seçmek.

Tam sürümün ne zaman çıkacağı ise bilinmiyor.

Tam sürümün ne zaman çıkacağı ise bilinmiyor.

Her ne kadar şu an test sürümü oynanabilse de Minecraft'ın PlayStation 5 sürümünün ne zaman çıkacağı bilinmiyor. Test sürecinin ardından, geliştirici ekip bizlere net bir çıkış tarihi verecektir.

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