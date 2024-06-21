Minecraft PlayStation 5 İçin Geliyor: Erken Erişim Test Sürümü Kullanıma Açıldı!
Minecraft PlayStation 5 İçin Geliyor: Erken Erişim Test Sürümü Kullanıma Açıldı!
Minecraft, uzun bir bekleyişin ardından PlayStation 5 için geliyor.
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Duyuru resmî bir açıklama ile geldi.
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Tamamen PlayStation 5 için geliştirilecek.
İlk izlenim tüm Minecraft sahiplerine açıldı.
Tam sürümün ne zaman çıkacağı ise bilinmiyor.
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