Milyonlarca Çalışan İçin Kurallar Değişiyor: Çalışma Saatleri, İzinler ve Ücretler Ne Olacak?
Milyonlarca Çalışan İçin Kurallar Değişiyor: Çalışma Saatleri, İzinler ve Ücretler Ne Olacak?
32 milyon çalışan için İş Kanunu değişiyor. Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan çalışmada, düzenleme, çalışma saatlerinden yıllık izinlere, ücretlere kadar birçok değişiklik barındırıyor.
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Türkiye'de istihdamda bulunan 32 milyon aktif çalışan için Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu, iş kanununda değişiklik için harekete geçti.
2003 tarihli İş Kanunu ile 1952 tarihli Basın İş Kanunu ve 1967 tarihli Deniz İş Kanunu değişecek.
Eksik yatan ücretler, ödenmeyen ücretlere yönelik cezalar yeniden düzenlenecek.
İş Kanunu'nda iş sözleşmesini sendikal nedenlerle fesih edilmesine de düzenleme getirilecek.
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