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Milyonlarca Çalışan İçin Kurallar Değişiyor: Çalışma Saatleri, İzinler ve Ücretler Ne Olacak?

Milyonlarca Çalışan İçin Kurallar Değişiyor: Çalışma Saatleri, İzinler ve Ücretler Ne Olacak?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
01.02.2024 - 17:16

32 milyon çalışan için İş Kanunu değişiyor. Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan çalışmada, düzenleme, çalışma saatlerinden yıllık izinlere, ücretlere kadar birçok değişiklik barındırıyor.

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Türkiye'de istihdamda bulunan 32 milyon aktif çalışan için Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu, iş kanununda değişiklik için harekete geçti.

Türkiye'de istihdamda bulunan 32 milyon aktif çalışan için Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu, iş kanununda değişiklik için harekete geçti.

Sabah'tan Hazal Ateş'in aktardığına göre, ücretlerden çalışma saatlerine, tatil ücretlerinden esnek çalışmaya kadar yeni düzenlemeler bekleniyor. İşverene cezalar artarken, ücretler tarafı netleşiyor. 

Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Türk İş Kanunu Hazırlık Toplantısı'yla çalışma hayatındaki kanuni dağınıklık giderilecek.

2003 tarihli İş Kanunu ile 1952 tarihli Basın İş Kanunu ve 1967 tarihli Deniz İş Kanunu değişecek.

2003 tarihli İş Kanunu ile 1952 tarihli Basın İş Kanunu ve 1967 tarihli Deniz İş Kanunu değişecek.

2003 tarihli İş Kanunu ile 1952 tarihli Basın İş Kanunu ve 1967 tarihli Deniz İş Kanunu değişecek. 

Farklı yasalarda bulunan düzenlemeler Türk İş Kanunu çatısı altına alınacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da işçi ve işveren taraflarından konuya dair görüşleri topladı.

Eksik yatan ücretler, ödenmeyen ücretlere yönelik cezalar yeniden düzenlenecek.

Eksik yatan ücretler, ödenmeyen ücretlere yönelik cezalar yeniden düzenlenecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın hazırladığı 4 yıllık stratejik plan çerçevesinde, düzenlemelerin ipuçları verilirken, çalışan için çok önemli ücret konusu da düzenleniyor. 

Çalışma sürelerine dair belgelendirme gibi durumlarda cezalara düzenlenirken, genel tatil ücretinin ödenmemesi durumunda da sorunlar giderilecek.

İş Kanunu'nda iş sözleşmesini sendikal nedenlerle fesih edilmesine de düzenleme getirilecek.

İş Kanunu'nda iş sözleşmesini sendikal nedenlerle fesih edilmesine de düzenleme getirilecek.

Yıllık ücretli izinler yeniden düzenlenirken, İş Kanunu'nda yer almayan 'çocuk çalışanlara' dair mevzuat da düzenlenecek.

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