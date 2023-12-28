Milli Futbolcu Hakan Çalhanoğlu Jorge Jesus'un Çalıştırdığı Al Hilal'in Astronomik Transfer Teklifini Reddetti
Milli Futbolcu Hakan Çalhanoğlu Jorge Jesus'un Çalıştırdığı Al Hilal'in Astronomik Transfer Teklifini Reddetti
Inter forması giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu için süpriz bir iddia gündeme geldi. İtalyan medyasında yer alan habere göre, Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal, 29 yaşındaki futbolcuya astronomik bir transfer teklifinde bulundu.
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Bu sezon ligde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Hakan Çalhanoğlu için Suudi kulüp devreye girdi.
Yıllık 18 milyon euroya hayır dedi.
Haberde ayrıca, Suudi Pro Ligi'nde lider konumda bulunan Al Hilal'in, deneyimli oyuncuyu Arabistan'a taşınmaya ikna etmeye çalışması gerektiği vurgulandı.
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