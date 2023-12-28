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Milli Futbolcu Hakan Çalhanoğlu Jorge Jesus'un Çalıştırdığı Al Hilal'in Astronomik Transfer Teklifini Reddetti

Milli Futbolcu Hakan Çalhanoğlu Jorge Jesus'un Çalıştırdığı Al Hilal'in Astronomik Transfer Teklifini Reddetti

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
28.12.2023 - 21:58

Inter forması giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu için süpriz bir iddia gündeme geldi. İtalyan medyasında yer alan habere göre, Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal, 29 yaşındaki futbolcuya astronomik bir transfer teklifinde bulundu.

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Bu sezon ligde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Hakan Çalhanoğlu için Suudi kulüp devreye girdi.

Bu sezon ligde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Hakan Çalhanoğlu için Suudi kulüp devreye girdi.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, geçen sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'un kadrosunda görmek istediği yıldıza 4 yıl için 72 milyon euro teklif edildi.

Yıllık 18 milyon euroya hayır dedi.

Yıllık 18 milyon euroya hayır dedi.

29 yaşındaki futbolcunun, sezon ortasında Inter'den ayrılmaya yanaşmadığı ve Al Hilal'in sunduğu sözleşme teklifini reddettiği belirtildi.

Haberde ayrıca, Suudi Pro Ligi'nde lider konumda bulunan Al Hilal'in, deneyimli oyuncuyu Arabistan'a taşınmaya ikna etmeye çalışması gerektiği vurgulandı.

Haberde ayrıca, Suudi Pro Ligi'nde lider konumda bulunan Al Hilal'in, deneyimli oyuncuyu Arabistan'a taşınmaya ikna etmeye çalışması gerektiği vurgulandı.

Bu sezon Inter ile 21 maça çıkan Çalhanoğlu, 8 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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