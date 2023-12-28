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İskoçya'nın 150. Yıl Tasarımı Reklam Panosuna Dönen Futbol Formalarından Sıkılanlara İlaç Gibi Geldi

İskoçya'nın 150. Yıl Tasarımı Reklam Panosuna Dönen Futbol Formalarından Sıkılanlara İlaç Gibi Geldi

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
28.12.2023 - 19:12

İskoçya Milli Takımı, 150. yıl özel forma tasarımıyla futbol dünyasında büyük bir beğeni topladı. Sade ve şık tasarımıyla dikkat çeken bu özel forma, sosyal medyada taraftarlar arasında ilgi gördü.

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Günümüzde futbol takımlarının formaları, ekonomik sebeplerden dolayı sponsorluk anlaşmaları ve reklam unsurlarıyla sıklıkla dolup taşıyor.

Günümüzde futbol takımlarının formaları, ekonomik sebeplerden dolayı sponsorluk anlaşmaları ve reklam unsurlarıyla sıklıkla dolup taşıyor.

Marka logolarının aşırı kullanımının yaygınlaştığı bu dönemde, İskoçya Milli Takımı, 150.yıl formasıyla sosyal medyada adından söz ettirdi.

Marka logolarının aşırı kullanımının yaygınlaştığı bu dönemde, İskoçya Milli Takımı, 150.yıl formasıyla sosyal medyada adından söz ettirdi.

Sene başında tanıtılan formanın minimalist yapısı, birçok taraftarı yeniden kendine hayran bıraktırdı.

Sene başında tanıtılan formanın minimalist yapısı, birçok taraftarı yeniden kendine hayran bıraktırdı.

Tasarım, geçmişe özlem duyan futbolseverlere adeta bir nostalji sunuyor.

Tasarım, geçmişe özlem duyan futbolseverlere adeta bir nostalji sunuyor.

İşte formaya gelen yorumlar 👇

İşte formaya gelen yorumlar 👇
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