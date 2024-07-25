Milan Geçen Sene 30 Milyon Euro Vermiş! Acun Ilıcalı En-Nesyri Transferinin Arka Planını Anlattı
Milan Geçen Sene 30 Milyon Euro Vermiş! Acun Ilıcalı En-Nesyri Transferinin Arka Planını Anlattı
Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un yönetimine katılmasıyla transferlerde öne çıkan isim olan Acun Ilıcalı, Youssef En-Nesyri'nin imza töreninde açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, 27 yaşındaki golcü futbolcunun kadroya katılması ile Türk futbol tarihinin en yüksek bütçeli takımı olduklarının altını çizdi.
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Süper Lig'deki şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.
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Saint-Maximin transferi ile dünyada ses getiren sarı-lacivertliler, bu kez de Sevilla'nın Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri'yi renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Sevilla'ya 19,5 milyon euro bonservis ücreti ödeneceği açıklandı. (4 yıl içinde 8 taksit)
Yeni transferlerinin imza töreninde konuşan Asbaşkan Acun Ilıcalı, sürece ve oyuncularına gelen tekliflere değindi.
"Fenerbahçe için her şeyi yapıyoruz. Türk futbol tarihinin en yüksek bütçeli kadrosu"
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"Kendi takımım için de öğrenmem gereken şeyler var."
"İstersek tüm takımı satabiliriz"
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