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Milan Geçen Sene 30 Milyon Euro Vermiş! Acun Ilıcalı En-Nesyri Transferinin Arka Planını Anlattı

Milan Geçen Sene 30 Milyon Euro Vermiş! Acun Ilıcalı En-Nesyri Transferinin Arka Planını Anlattı

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
25.07.2024 - 14:44

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un yönetimine katılmasıyla transferlerde öne çıkan isim olan Acun Ilıcalı, Youssef En-Nesyri'nin imza töreninde açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, 27 yaşındaki golcü futbolcunun kadroya katılması ile Türk futbol tarihinin en yüksek bütçeli takımı olduklarının altını çizdi.

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Süper Lig'deki şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Süper Lig'deki şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Saint-Maximin transferi ile dünyada ses getiren sarı-lacivertliler, bu kez de Sevilla'nın Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri'yi renklerine bağladı.

Saint-Maximin transferi ile dünyada ses getiren sarı-lacivertliler, bu kez de Sevilla'nın Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri'yi renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Sevilla'ya 19,5 milyon euro bonservis ücreti ödeneceği açıklandı. (4 yıl içinde 8 taksit)

Kulüpten yapılan açıklamada, Sevilla'ya 19,5 milyon euro bonservis ücreti ödeneceği açıklandı. (4 yıl içinde 8 taksit)

Yeni transferlerinin imza töreninde konuşan Asbaşkan Acun Ilıcalı, sürece ve oyuncularına gelen tekliflere değindi.

Yeni transferlerinin imza töreninde konuşan Asbaşkan Acun Ilıcalı, sürece ve oyuncularına gelen tekliflere değindi.
media.fenerbahce.org

"Fenerbahçe için her şeyi yapıyoruz. Türk futbol tarihinin en yüksek bütçeli kadrosu"

"Fenerbahçe için her şeyi yapıyoruz. Türk futbol tarihinin en yüksek bütçeli kadrosu"
media.fenerbahce.org

'Kulübümüz ve Türk futbolu adına önemli bir gün. Türk futbol tarihinin en yüksek transferi. Onu burada gördüğümüz için çok mutluyuz, çok değerli futbolcu. En-Nesyri için bizim basınımızda başka takımlarla temasta olduğu ve kafasının karışık olduğu haberleri çıktı. Biz bu haberleri gülümseyerek okuduk. 4 hafta önce ilk görüşmede Youssef, bize karşı sıcaklığını hissettirdi. Çabuk bir şekilde anlaştık. 40 Milyon Euro'luk teklif almış oyuncu. Geçen sene Milan 30 Milyon Euro vermiş. Sevilla ile uzun görüşmeler yaptık. Başkanımız kulübün menfaatlerini ön planda tutuyor. 20 Milyon Euro altında bir rakama Youssef'u kadromuza kattık. Çok mutluyuz. Youssef çok uzun sürdü, kafayı takmıştık. Jose Mourinho'nun bir numarasıydı, getirmek için inat ettik ve mücadele verdik.

Transfer dönemi bizim açımızdan muhteşem geçti. Jose Mourinho istediği parçaları aldık. Yıldız dediğimiz zaman Alex, Van Hooijdonk'u Ferdi'ye kastediyorduk ama Oğuz Aydın'da Ferdi'nin gençliğini göreceksiniz. Alex ve Van Hooijdonk'ları da getirmek istiyoruz. Fenerbahçe için her şeyi yapıyoruz. Türk futbol tarihinin en yüksek bütçeli kadrosu Fenerbahçe olmuştur. Kadro değerimiz 250 Milyon Euro oldu, bunun için mutluyuz. İnşallah özlenen şampiyonluk bu sene gelecek.'

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"Kendi takımım için de öğrenmem gereken şeyler var."

"Kendi takımım için de öğrenmem gereken şeyler var."
media.fenerbahce.org

'Taksitli transferlerimize ben de şaşırıyorum. Başkanımız çok sert ve net duruyor. Karşı tarafı ikna etmek bana ve Mario'ya düşüyor. Ancak başkanımız 'Bu şekilde olacak' dedikten sonra o şekilde görüşüyoruz. Ben de seyrediyorum. Karşı tarafa enerjimizle halletmeye çalışıyoruz. Bazen bizim de esnemelerimiz oluyor. Ölümü gösterip, sıtmaya razı ediyoruz diyebilirim. Karşı tarafa negatifle başlıyoruz ve ikna sürecinde avantajlı oluyoruz. Hull City, benim kulübüm biliyorsunuz. Bu konularda ben böyle değilim, başkanımızı takdir ediyorum. Kendi takımım için de öğrenmem gereken şeyler var.'

"İstersek tüm takımı satabiliriz"

"İstersek tüm takımı satabiliriz"

Son olarak tüm Avrupa devlerinin dikkatini geçen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu için de konuşan Ilıcalı, 'Fenerbahçe oyuncularına büyük bir ilgi var. O kadar çok transfer teklifi var ki, istersek tüm takımı satabiliriz. Ancak başka etkenlerle şampiyonluğu etkileyen oyuncuları yollamalı mıyız? Ferdi'nin değeri 30 milyon Euro'nun üzerinde ve ciddi teklifler alıyoruz. Ferdi'ye gelen 30 milyon Euro'luk teklifler bizi heyecanlandırmıyor. Aklımızın almadığı bir teklif gelmediği sürece oyuncu satmayı düşünmüyoruz.'  dedi.

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