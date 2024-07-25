Milan Geçen Sene 30 Milyon Euro Vermiş! Acun Ilıcalı En-Nesyri Transferinin Arka Planını Anlattı

'Kulübümüz ve Türk futbolu adına önemli bir gün. Türk futbol tarihinin en yüksek transferi. Onu burada gördüğümüz için çok mutluyuz, çok değerli futbolcu. En-Nesyri için bizim basınımızda başka takımlarla temasta olduğu ve kafasının karışık olduğu haberleri çıktı. Biz bu haberleri gülümseyerek okuduk. 4 hafta önce ilk görüşmede Youssef, bize karşı sıcaklığını hissettirdi. Çabuk bir şekilde anlaştık. 40 Milyon Euro'luk teklif almış oyuncu. Geçen sene Milan 30 Milyon Euro vermiş. Sevilla ile uzun görüşmeler yaptık. Başkanımız kulübün menfaatlerini ön planda tutuyor. 20 Milyon Euro altında bir rakama Youssef'u kadromuza kattık. Çok mutluyuz. Youssef çok uzun sürdü, kafayı takmıştık. Jose Mourinho'nun bir numarasıydı, getirmek için inat ettik ve mücadele verdik.

Transfer dönemi bizim açımızdan muhteşem geçti. Jose Mourinho istediği parçaları aldık. Yıldız dediğimiz zaman Alex, Van Hooijdonk'u Ferdi'ye kastediyorduk ama Oğuz Aydın'da Ferdi'nin gençliğini göreceksiniz. Alex ve Van Hooijdonk'ları da getirmek istiyoruz. Fenerbahçe için her şeyi yapıyoruz. Türk futbol tarihinin en yüksek bütçeli kadrosu Fenerbahçe olmuştur. Kadro değerimiz 250 Milyon Euro oldu, bunun için mutluyuz. İnşallah özlenen şampiyonluk bu sene gelecek.'