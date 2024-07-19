Microsoft’tan Açıklama: “Kesintiye Sebep Olan Sorunu Düzelttik”

Microsoft işletim sistemi yüklü bilgisayarlara siber güvenlik yazılımı sağlayan CrowdStrike programındaki hata sebebiyle tüm dünyada şirketlerin işleyişi kesintiye uğramıştı. Havayolları şirketleri uçuşlarını iptal etmiş, bankalar çalışmamış ve alışverişlerde para ödeme sistemleri aksamıştı. Microsoft, dünyayı krize sokarak kesintiye sebep olan sorunun giderildiğini açıkladı.