Microsoft’tan Açıklama: “Kesintiye Sebep Olan Sorunu Düzelttik”
Microsoft’tan Açıklama: “Kesintiye Sebep Olan Sorunu Düzelttik”
Microsoft işletim sistemi yüklü bilgisayarlara siber güvenlik yazılımı sağlayan CrowdStrike programındaki hata sebebiyle tüm dünyada şirketlerin işleyişi kesintiye uğramıştı. Havayolları şirketleri uçuşlarını iptal etmiş, bankalar çalışmamış ve alışverişlerde para ödeme sistemleri aksamıştı. Microsoft, dünyayı krize sokarak kesintiye sebep olan sorunun giderildiğini açıkladı.
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Sabah saatlerinde başlayan ve tüm dünyada kısa çaplı kriz yaratan kesintinin sebebi olarak, CrowdStrike programındaki bir güncelleme sebep gösterilmişti.
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Birçok ülkede havayolları sistemi çökmüş, Hindistan’da yolculara elle bilet basılmıştı.
Reuters Haber Ajansı’nın aktardığına göre, Microsoft kesintilerin altında yatan sebebin düzeltildiğini duyurdu.
Şirket ayrıca kesintiden geriye kalan bazı etkilerin Microsoft 365 uygulamaları ve hizmetlerini etkilemeye devam edebileceğini de sözlerine ekledi.
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