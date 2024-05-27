Söylenti: Microsoft Multiplatform Stratejisini Yakın Zamanda Açıklayabilir!
Söylenti: Microsoft Multiplatform Stratejisini Yakın Zamanda Açıklayabilir!
Microsoft, yeni özel oyun stratejisini yakın zamanda oyunculara açıklayabilir.
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Microsoft, özel oyun kavramını yavaş yavaş terk etmeye hazırlanıyor.
Microsoft, bunun sinyallerini daha önce vermişti.
Daha fazla Xbox özel oyunu PlayStation'a gelebilir!
Multiplatform'a dair tüm detayları, Xbox Game Showcase'de öğrenmeyi bekliyoruz.
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