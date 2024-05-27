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Söylenti: Microsoft Multiplatform Stratejisini Yakın Zamanda Açıklayabilir!

Söylenti: Microsoft Multiplatform Stratejisini Yakın Zamanda Açıklayabilir!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
27.05.2024 - 10:11

Microsoft, yeni özel oyun stratejisini yakın zamanda oyunculara açıklayabilir.

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Microsoft, özel oyun kavramını yavaş yavaş terk etmeye hazırlanıyor.

Microsoft, özel oyun kavramını yavaş yavaş terk etmeye hazırlanıyor.

Daha önce birkaç Xbox özel oyununu PlayStation için çıkartan Microsoft, bu durumu genele yaymayı planlıyor. Bu plana göre de Xbox tarafından yakın zamanda yeni bir strateji bekleniyor.

Microsoft, bunun sinyallerini daha önce vermişti.

Microsoft, bunun sinyallerini daha önce vermişti.

Sea of Thieves, Hi-Fi Rush, Pentiment ve Grounded gibi isimler daha önce PlayStation için açıklanmıştı. Xbox tarafında açıklamalar yapan Phill Spencer, bu durumun devam edebileceğinin sinyallerini de vermişti.

Daha fazla Xbox özel oyunu PlayStation'a gelebilir!

Daha fazla Xbox özel oyunu PlayStation'a gelebilir!

Hayranların istediği popüler oyun serileri, yakın bir zamanda PlayStation için duyrulabilir. Bu seriler arasında Halo, Gears ve Forza Horizon gibi güçlü markalar yer alabilir. Tabii bunlar şimdilik sadece bir söylenti konumunda. Daha fazla detayı önümüzdeki günlerde öğreneceğiz.

Multiplatform'a dair tüm detayları, Xbox Game Showcase'de öğrenmeyi bekliyoruz.

Multiplatform'a dair tüm detayları, Xbox Game Showcase'de öğrenmeyi bekliyoruz.

9 Haziran tarihinde, Xbox tarafından bir sunum gerçekleşecek. Bu sunum esnasında, stüdyonun gelecek oyunlarına dair yeni bilgiler verilecek. Bu bilgiler arasında da mevcut oyunların diğer platformlara gelip gelmeyeceği de açıklanacak.

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