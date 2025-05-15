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Metin Arolat'ın Sahnedeki Son Anlarını Açıklayan Armağan Çağlayan Uyuşturucu İddiasına Ateş Püskürdü

Metin Arolat'ın Sahnedeki Son Anlarını Açıklayan Armağan Çağlayan Uyuşturucu İddiasına Ateş Püskürdü

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
15.05.2025 - 13:53 Son Güncelleme: 15.05.2025 - 14:04

Geçtiğimiz Eylül ayında sahnede hayatını kaybeden Metin Arolat herkesi derinden üzmüştü. Arolat'ın ölümüyle sarsılan isimlerden biri de yakın arkadaşı Armağan Çağlayan olmuştu. Ünlü isim bugün Metin Arolat'ın otopsi raporunda uyuşturucu ve alkol bulunduğunun haberleri üzerine ateş püskürdü ve Arolat'ın son anlarını ilk kez açıkladı.

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Ünlü şarkıcı Metin Arolat, geçtiğimiz Eylül ayında İstanbul'da sahne aldığı bir mekanda fenalaşarak hayatını kaybetmişti.

Ünlü şarkıcı Metin Arolat, geçtiğimiz Eylül ayında İstanbul'da sahne aldığı bir mekanda fenalaşarak hayatını kaybetmişti.

Arolat'ın ölüm sebebinin, evde sağlık hizmeti ile aldığı bir serum yüzünden kalp krizine neden olduğu iddia edilmişti.

52 yaşında vefat eden sanatçının yakın arkadaşı Armağan Çağlayan, sosyal medyadan duygu dolu bir paylaşım yaparak arkadaşına veda etmişti.

52 yaşında vefat eden sanatçının yakın arkadaşı Armağan Çağlayan, sosyal medyadan duygu dolu bir paylaşım yaparak arkadaşına veda etmişti.

Armağan Çağlayan paylaşımında şu sözlere yer vermişti:

''Bir telefon haberiyle hayattaki her şey anlamını yitirdi. Her şey. Derin bir boşluk duygusu. Sanki içi su dolu bir balonmuşum gibi. Sadece savruldum. Delirecekmişim gibi hissettim. Öyle bir çaresizlik duygusu. Sanki her şey şakaymış gibi. Uykunun arasında gelen telefon rüyaymış gibi. Keşke öyle olsaydı! Rüya olmadığı gerçeğiyle dün mezarlıkta yüzleştim. Artık başım sıkıştığında arayacağım, beraber klipler çekip eğlenmeyeceğimiz, O’nun şarkılar besteleyip, şarkı sözleri yazıp bana atmayacağı, arabayla tatile gitmeyeceğimiz , beni görüntülü arayıp 'hangisini giyeyim?' diye sormayacağı, deniz kenarında oturup balık yemeyeceğimiz, benim içki onun meşrubat içtiği yemekleri yiyemeyeceğimiz, Onu zorla evden çıkartıp yemeğe götüremeyeceğim, benim her gösterime bana yer ayırtmayacağı, seyrettiği cinayet filmlerini heyecanla anlatmayacağı , 'kuzum nasılsın?' diye telefon etmeyeceği, montaj sabahlarında 'yine çok börek yedim' diye hayıflanmayacağı, beraber avaz avaz arabada şarkılar söyleyemeyeceğimiz gerçeğiyle yüzleştim! Çok mutsuzum... içimin bir yerlerinden koskocaman bir şey koptu. İçimde kocaman bir boşluk duygusu var. Hüzün. Mutsuzluk. Daha şimdiden kocaman bir özlem.'

Bugün ise basında Metin Arolat'ın otopsi raporunun açıklandığı haberi yer aldı.

Bugün ise basında Metin Arolat'ın otopsi raporunun açıklandığı haberi yer aldı.

Sabah’tan Mustafa Sait Özkan’ın haberine göre; Adli Tıp Kurumu Morg İhtisasa Dairesi tarafından hazırlanan rapor, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Otopsi raporunda Metin Arolat'tan alınan kan örneklerinde etil alkol ve uyuşturucu madde tespit edildi.

Armağan Çağlayan söz konusu habere ateş püskürdü. Yakın arkadaşının alkol ve uyuşturucu kullanmadığını söyleyen Çağlayan, Arolat'ın sahnedeki son anlarını şöyle anlattı:

Armağan Çağlayan söz konusu habere ateş püskürdü. Yakın arkadaşının alkol ve uyuşturucu kullanmadığını söyleyen Çağlayan, Arolat'ın sahnedeki son anlarını şöyle anlattı:

'Bu haberlerin amacı nedir bilmiyorum açıkçası. Ama Metin içki içmezdi. Fakat o geceye ilişkin bana anlatılan bir detay var. Sahneye müşterilerden birisi J*gg*r yolluyor. Metin’de içiyor. Hatta j*gg*r’i içtikten bir süre sonra, iki göğsünün arası yanıyor. Bunun üzerine kulise giriyor. Ve çalışanlara diyor ki, adam j*gg*r yollamış, kadehini kaldırdı ben de içtim. Mecbur. Ne sertmiş göğsümü yaktı. Keşke içmeseydim. Diyor. Meğer o anda kalp krizi geçiriyormuş. Bu göğüs yanmasını j*gg*re bağlıyor. Çalışanlar doktora götürmek istiyorlar. Yok diyor j*gg*r’den oldu , ben alışkın değilim ya içkiye. Belki de j*gg*ri içmese kriz geçirdiğini anlayıp doktora gidecekti.

Uyuşturucu kısmına gelince, Metin 25 yıllık arkadaşım. Hiç uyuşturucu kullanırken görmedim. Hiç uyuşturucu etkisindeyken de rastlamadım! Yaşayanların huzuru yok, Keşke bari ölen insanları rahat bıraksak!'

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Arzu Semender
Arzu Semender
Onedio Editörü
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