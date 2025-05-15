Metin Arolat'ın Sahnedeki Son Anlarını Açıklayan Armağan Çağlayan Uyuşturucu İddiasına Ateş Püskürdü

'Bu haberlerin amacı nedir bilmiyorum açıkçası. Ama Metin içki içmezdi. Fakat o geceye ilişkin bana anlatılan bir detay var. Sahneye müşterilerden birisi J*gg*r yolluyor. Metin’de içiyor. Hatta j*gg*r’i içtikten bir süre sonra, iki göğsünün arası yanıyor. Bunun üzerine kulise giriyor. Ve çalışanlara diyor ki, adam j*gg*r yollamış, kadehini kaldırdı ben de içtim. Mecbur. Ne sertmiş göğsümü yaktı. Keşke içmeseydim. Diyor. Meğer o anda kalp krizi geçiriyormuş. Bu göğüs yanmasını j*gg*re bağlıyor. Çalışanlar doktora götürmek istiyorlar. Yok diyor j*gg*r’den oldu , ben alışkın değilim ya içkiye. Belki de j*gg*ri içmese kriz geçirdiğini anlayıp doktora gidecekti.

Uyuşturucu kısmına gelince, Metin 25 yıllık arkadaşım. Hiç uyuşturucu kullanırken görmedim. Hiç uyuşturucu etkisindeyken de rastlamadım! Yaşayanların huzuru yok, Keşke bari ölen insanları rahat bıraksak!'