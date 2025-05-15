Metin Arolat'ın Sahnedeki Son Anlarını Açıklayan Armağan Çağlayan Uyuşturucu İddiasına Ateş Püskürdü
Geçtiğimiz Eylül ayında sahnede hayatını kaybeden Metin Arolat herkesi derinden üzmüştü. Arolat'ın ölümüyle sarsılan isimlerden biri de yakın arkadaşı Armağan Çağlayan olmuştu. Ünlü isim bugün Metin Arolat'ın otopsi raporunda uyuşturucu ve alkol bulunduğunun haberleri üzerine ateş püskürdü ve Arolat'ın son anlarını ilk kez açıkladı.
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Ünlü şarkıcı Metin Arolat, geçtiğimiz Eylül ayında İstanbul'da sahne aldığı bir mekanda fenalaşarak hayatını kaybetmişti.
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52 yaşında vefat eden sanatçının yakın arkadaşı Armağan Çağlayan, sosyal medyadan duygu dolu bir paylaşım yaparak arkadaşına veda etmişti.
Bugün ise basında Metin Arolat'ın otopsi raporunun açıklandığı haberi yer aldı.
Armağan Çağlayan söz konusu habere ateş püskürdü. Yakın arkadaşının alkol ve uyuşturucu kullanmadığını söyleyen Çağlayan, Arolat'ın sahnedeki son anlarını şöyle anlattı:
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