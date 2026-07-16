Meteoroloji Tarih Verdi: Sıcaklık Pik Yapacak!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 16-22 Temmuz tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporunu yayınladı. Hafta ortasına kadar mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıkların, hafta sonunun ilk günüyle birlikte pik yapacağı belirtildi.
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Meteoroloji sıcaklığın pik yapacağı tarihi açıkladı.
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Hava nasıl olacak? İşte bölge bölge tahminler.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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