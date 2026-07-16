Meteoroloji Tarih Verdi: Sıcaklık Pik Yapacak!

Marmara ve Ege, hafta sonuyla birlikte sıcaklıkların en çok hissedileceği bölgelerin başında geliyor.

Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Karadeniz kıyılarında yerel sağanak geçişleri görülse de genel olarak parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Doğu Anadolu genelinde ise az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.