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Meteoroloji Tarih Verdi: Sıcaklık Pik Yapacak!

Meteoroloji Tarih Verdi: Sıcaklık Pik Yapacak!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
16.07.2026 - 15:07
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 16-22 Temmuz tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporunu yayınladı. Hafta ortasına kadar mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıkların, hafta sonunun ilk günüyle birlikte pik yapacağı belirtildi.

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Meteoroloji sıcaklığın pik yapacağı tarihi açıkladı.

Meteoroloji sıcaklığın pik yapacağı tarihi açıkladı.

Meteoroloji 16-22 Temmuz tarihlerine dair hava durum raporunu duyurdu. Yayımlanan rapora göre  18 Temmuz Cumartesi gününden itibaren batı kesimlerde termometreler hızla yükselmeye başlayacak. Sıcaklık, mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor. 

Meteoroloji'den yapılan açıklamada 'Genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının Cumartesi günü batı kesimlerden başlayarak artacağı ve mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin ediliyor' denildi.

Hava nasıl olacak? İşte bölge bölge tahminler.

Hava nasıl olacak? İşte bölge bölge tahminler.

Haftalık hava tahmin raporuna göre ülke genelinde parçalı bulutlu ve güneşli hava hakim olcak. Kuzey kesimlerde ve Karadeniz kıyılarında yer yer geçişli yağışlar görülse de yurdun geri kalanında tam anlamında yaz sıcakları yaşanacak.

Bölge bölge hava durumu şöyle:

  • Marmara ve Ege, hafta sonuyla birlikte sıcaklıkların en çok hissedileceği bölgelerin başında geliyor. 

  • İç Anadolu ve Akdeniz'de güneşli hava etkisini sürdürecek. Özellikle İç Anadolu'da gece ve gündüz sıcaklık farkları devam ederken, gündüz sıcaklıkları hafta sonu itibarıyla 30 derecenin üzerine yerleşecek.

  • Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Karadeniz kıyılarında yerel sağanak geçişleri görülse de genel olarak parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Doğu Anadolu genelinde ise az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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