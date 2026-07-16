article/comments
article/share
Haberler
Test
Kim Der ki Aynı Yaştalar! Hangi Ünlünün Daha Yaşlı Olduğunu Tahmin Edebilecek misin?

Kim Der ki Aynı Yaştalar! Hangi Ünlünün Daha Yaşlı Olduğunu Tahmin Edebilecek misin?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
16.07.2026 - 14:33
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Her gün televizyonda izlediğiniz, şarkılarını dilinizden düşürmediğiniz ya da Instagram'da gönderilerini beğendiğiniz o popüler isimlerin doğum tarihlerine ne kadar hakimsiniz? Bazı isimler var ki yıllara adeta meydan okuyor, bazıları ise yaşından çok daha olgun bir duruş sergiliyor. Peki, yan yana geldiklerinde hangisinin daha büyük olduğunu tek bakışta anlayabilir misiniz? İşte tam da bu sorunun cevabını arayan, zihninizi ve magazin bilginizi sonuna kadar zorlayacak yepyeni bir testle karşınızdayız!

Onedio'nun diğer oyunları için tıklayın!

Onedio'nun diğer oyunları için tıklayın!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın