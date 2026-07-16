Kim Der ki Aynı Yaştalar! Hangi Ünlünün Daha Yaşlı Olduğunu Tahmin Edebilecek misin?
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Her gün televizyonda izlediğiniz, şarkılarını dilinizden düşürmediğiniz ya da Instagram'da gönderilerini beğendiğiniz o popüler isimlerin doğum tarihlerine ne kadar hakimsiniz? Bazı isimler var ki yıllara adeta meydan okuyor, bazıları ise yaşından çok daha olgun bir duruş sergiliyor. Peki, yan yana geldiklerinde hangisinin daha büyük olduğunu tek bakışta anlayabilir misiniz? İşte tam da bu sorunun cevabını arayan, zihninizi ve magazin bilginizi sonuna kadar zorlayacak yepyeni bir testle karşınızdayız!
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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