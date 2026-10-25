Merkür Retrosunda 30 Ekim’e Dikkat: Yanlış Anlaşılmalarla Sınanabilecek 3 Burç
Bazen yalnızca birkaç kelime, saatlerce süren bir tartışmanın başlangıcı olabiliyor. Özellikle karşımızdaki kişinin ne demek istediğini tam olarak anlamadan verdiğimiz tepkiler, sonradan pişman olacağımız konuşmalara dönüşebiliyor. 24 Ekim’de Akrep burcunda başlayan Merkür retrosu da astrolojik açıdan iletişimde daha dikkatli olunması gereken bir dönemi işaret ediyor. Üstelik 30 Ekim’de Merkür ile Mars arasında gerçekleşecek kare açı, sabırsızlığı ve sözlü tartışmaları artırabilecek bir etki olarak yorumlanıyor. Uzun zamandır konuşulmayan meselelerin yeniden açılması veya basit bir mesajın beklenmedik bir tartışmaya dönüşmesi mümkün. Özellikle üç burcun bu tarihte söylediklerine ve duyduklarına biraz daha dikkat etmesinde fayda var.
30 Ekim’de Merkür-Mars Karesi Gerçekleşiyor
Akrep Burcu
Aslan Burcu
Kova Burcu
Merkür Retrosunda Yanlış Anlaşılmaları Önlemek İçin Ne Yapmalı?
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