Merkür Retrosunda 30 Ekim’e Dikkat: Yanlış Anlaşılmalarla Sınanabilecek 3 Burç

Sevgili Akrep, düşündüklerini her zaman açıkça söylemesen de bir konu seni gerçekten rahatsız ettiğinde susmakta zorlanabiliyorsun. Merkür’ün burcunda geri hareket etmesi, özellikle geçmişte içine attığın bazı meseleleri yeniden hatırlamana neden olabilir. Üstelik 30 Ekim’deki Merkür-Mars karesi, iş hayatında veya otorite konumundaki kişilerle ilişkilerinde sabrını zorlayabilir. Kendini açıklamaya çalışırken kullandığın sert bir ifade, aslında anlatmak istediğinden çok farklı anlaşılabilir.

Örneğin uzun süredir emek verdiğin bir işte yeterince takdir edilmediğini düşünüyorsan bunu dile getirmek isteyebilirsin. Ancak haklı olduğun bir konuda bile öfkeyle konuşman, tartışmanın asıl nedeninin gözden kaçmasına yol açabilir. Özellikle yöneticilerle yapılan görüşmelerde veya çalışma arkadaşlarınla fikir ayrılığına düştüğünde kelimelerini dikkatle seçmende fayda var. Bu kez amacın son sözü söylemek değil, gerçekten anlaşılmak olsun.