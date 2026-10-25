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Merkür Retrosunda 30 Ekim’e Dikkat: Yanlış Anlaşılmalarla Sınanabilecek 3 Burç

Merkür Retrosunda 30 Ekim’e Dikkat: Yanlış Anlaşılmalarla Sınanabilecek 3 Burç

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
25.10.2026 - 15:50
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Bazen yalnızca birkaç kelime, saatlerce süren bir tartışmanın başlangıcı olabiliyor. Özellikle karşımızdaki kişinin ne demek istediğini tam olarak anlamadan verdiğimiz tepkiler, sonradan pişman olacağımız konuşmalara dönüşebiliyor. 24 Ekim’de Akrep burcunda başlayan Merkür retrosu da astrolojik açıdan iletişimde daha dikkatli olunması gereken bir dönemi işaret ediyor. Üstelik 30 Ekim’de Merkür ile Mars arasında gerçekleşecek kare açı, sabırsızlığı ve sözlü tartışmaları artırabilecek bir etki olarak yorumlanıyor. Uzun zamandır konuşulmayan meselelerin yeniden açılması veya basit bir mesajın beklenmedik bir tartışmaya dönüşmesi mümkün. Özellikle üç burcun bu tarihte söylediklerine ve duyduklarına biraz daha dikkat etmesinde fayda var.

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30 Ekim’de Merkür-Mars Karesi Gerçekleşiyor

30 Ekim’de Merkür-Mars Karesi Gerçekleşiyor

İletişim gezegeni Merkür, 24 Ekim’de Akrep burcunda retro hareketine başladı ve 13 Kasım’a kadar bu konumda kalacak. Astrolojide Merkür retrosu; geçmişte yarım kalan konuşmaların yeniden gündeme gelmesi, yanlış anlaşılmalar ve kararların tekrar gözden geçirilmesiyle ilişkilendiriliyor. Akrep burcunun etkisiyle özellikle güven, kıskançlık ve geçmiş kırgınlıklar üzerine konuşmalar önem kazanabilir.

30 Ekim’de ise retro Merkür, Aslan burcundaki Mars ile kare açı oluşturacak. Mars’ın mücadeleci ve aceleci enerjisiyle Merkür’ün iletişim temalarının karşı karşıya gelmesi, bazı konuşmaların beklenenden daha sert geçebileceği şeklinde yorumlanıyor. Özellikle ayın başında yaşanan bir anlaşmazlık yeniden açılabilir. Bu nedenle o gün önemli bir mesaj göndermeden, tartışmalı bir konuya girmeden veya ani bir karar vermeden önce biraz düşünmek iyi olabilir.

Akrep Burcu

Akrep Burcu

Sevgili Akrep, düşündüklerini her zaman açıkça söylemesen de bir konu seni gerçekten rahatsız ettiğinde susmakta zorlanabiliyorsun. Merkür’ün burcunda geri hareket etmesi, özellikle geçmişte içine attığın bazı meseleleri yeniden hatırlamana neden olabilir. Üstelik 30 Ekim’deki Merkür-Mars karesi, iş hayatında veya otorite konumundaki kişilerle ilişkilerinde sabrını zorlayabilir. Kendini açıklamaya çalışırken kullandığın sert bir ifade, aslında anlatmak istediğinden çok farklı anlaşılabilir.

Örneğin uzun süredir emek verdiğin bir işte yeterince takdir edilmediğini düşünüyorsan bunu dile getirmek isteyebilirsin. Ancak haklı olduğun bir konuda bile öfkeyle konuşman, tartışmanın asıl nedeninin gözden kaçmasına yol açabilir. Özellikle yöneticilerle yapılan görüşmelerde veya çalışma arkadaşlarınla fikir ayrılığına düştüğünde kelimelerini dikkatle seçmende fayda var. Bu kez amacın son sözü söylemek değil, gerçekten anlaşılmak olsun.

Aslan Burcu

Aslan Burcu

Sevgili Aslan, kendini ifade etmekten çekinmiyorsun ancak karşındaki kişinin seni dinlemediğini düşündüğünde ses tonun istemeden sertleşebiliyor. Mars’ın burcunda ilerlemesi, 30 Ekim’de sabırsızlığını artırabilir. Öte yandan Akrep burcundaki retro Merkür, ev ve aile hayatınla bağlantılı eski konuları yeniden gündeme taşıyabilir. Özellikle aile üyelerinle daha önce konuşulmuş ama tam olarak çözülmemiş bir mesele yüzünden anlaşmazlık yaşayabilirsin.

Evdeki sorumluluklar, birlikte alınacak bir karar veya geçmişte söylenmiş bir söz yeniden tartışma konusu olabilir. Sen kendini savunmaya çalışırken yakınların bunu eleştiri ya da suçlama olarak algılayabilir. Üstelik bir süredir söylemek istediklerini tek seferde anlatmaya çalışman, karşı tarafın seni anlamasını daha da zorlaştırabilir. Herkesin aynı fikirde olması gerekmiyor; bazen konuşmaya ara verip daha sakin bir zamanda devam etmek çok daha iyi sonuç verebilir.

Kova Burcu

Kova Burcu

Sevgili Kova, bir konuda kararını verdiğinde düşüncelerini değiştirmek kolay olmuyor. Özellikle mantıklı olduğuna inandığın bir fikrin başkaları tarafından sorgulanması seni beklediğinden fazla rahatsız edebilir. Merkür retrosu kariyer alanını etkilerken Mars’ın ilişkiler alanındaki hareketi, 30 Ekim’de iş hayatınla özel yaşamın arasında bazı gerilimler yaşanabileceğini düşündürüyor. İş yerinde yaşadığın bir tartışmanın etkisini partnerinle konuşurken de hissedebilirsin.

Özellikle önemli bir toplantıda, ortak yürüttüğün bir projede veya partnerinle geleceğe dair yaptığın bir konuşmada yanlış anlaşılmalara açık olabilirsin. Sen yalnızca bir soruna çözüm bulmak isterken karşındaki kişi kendisini eleştirildiğini düşünebilir. Bu nedenle fikirlerini anlatırken kullandığın kelimeler kadar konuşmanın zamanlamasına da dikkat et. Birinin seni yanlış anladığını fark ettiğinde hemen savunmaya geçmek yerine ne demek istediğini yeniden açıklamak, gereksiz bir tartışmanın önüne geçebilir.

Merkür Retrosunda Yanlış Anlaşılmaları Önlemek İçin Ne Yapmalı?

Merkür Retrosunda Yanlış Anlaşılmaları Önlemek İçin Ne Yapmalı?

Astrolojik yorumlara göre 30 Ekim, özellikle aceleyle yapılan konuşmalarda dikkatli olunması gereken bir gün. Ancak bu, mutlaka tartışma yaşanacağı veya önemli görüşmelerin ertelenmesi gerektiği anlamına gelmiyor. Karşımızdaki kişinin sözlerini hemen olumsuz yorumlamamak, emin olmadığımız konularda soru sormak ve öfkeliyken karar vermemek her zaman işe yarayabilecek alışkanlıklar.

Merkür retrosu 13 Kasım’da sona erecek. O zamana kadar geçmişten gelen meseleleri yeniden değerlendirmek, yarım kalan konuşmaları tamamlamak ve iletişimde daha açık olmak astrolojik açıdan dönemin temel temaları arasında yer alıyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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