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Merkez'in Rezervleri Rekor Kırarken, Faiz Kararının Gerekçeleri Belli Oldu: KKM Düştü, Yabancı Hisse Aldı

Merkez'in Rezervleri Rekor Kırarken, Faiz Kararının Gerekçeleri Belli Oldu: KKM Düştü, Yabancı Hisse Aldı

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
28.12.2023 - 14:56

KKM ve katılma hesaplarında gerileme devam ederken, vatandaşın döviz mevduatı 1,08 milyar dolar arttı. Yabancı yatırımcı hisse alımlarına 8 haftadır devam ederken, TCMB toplam rezervleri de rekor kırmaya devam etti. 

TCMB 250 baz puanlık faiz artışı yaptığı PPK Özeti'ni açıkladı. Açıklamada, 'Kurul enflasyonun orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirlemeye devam edecek' denildi.

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Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki tutar düşüşü sürdü.

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki tutar düşüşü sürdü.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 682 milyar TL'den 2 trilyon 651,8 milyar TL'ye geriledi.

Aynı haftada krediler 11 trilyon 374 milyar TL'den 11 trilyon 479,5 milyar TL'ye, mevduat 14 trilyon 466 milyar TL'den 14 trilyon 674 milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 481 milyar TL'den 1 trilyon 497,9 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 80 milyar TL'den 99,8 milyar TL'ye çıktı.

Takipteki alacaklar ise 175,7 milyar TL'den 175,1 milyar TL'ye geriledi.

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 1 milyar 77,30 milyon dolar artış gösterdi.

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 1 milyar 77,30 milyon dolar artış gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 176 milyar 127,6 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 22 Aralık ile sona eren haftada 177 milyar 204,90 milyon dolara geldi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre milyar 568,80 milyon dolar artarak 101 milyar 454,90 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 508,40 milyon dolar artarak 75 milyar 749,90 milyon dolara yükseldi.

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı  408 milyon dolar arttı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 180 milyon dolar artarken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 229 milyon dolar artış gösterdi.

Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 22 Aralık haftasında 139,9 milyon dolar hisse alışı yaptı. Böylece yurt dışında yerleşiklerin hisse alımları sekizinci haftada da devam etmiş oldu.

Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 22 Aralık haftasında 139,9 milyon dolar hisse alışı yaptı. Böylece yurt dışında yerleşiklerin hisse alımları sekizinci haftada da devam etmiş oldu.

Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) alımları ise 33,9 milyon dolar oldu. Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) alımları 0,3 milyon dolar olurken, DİBS (Teminat) ve DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmedi. Şirket borçlanma senetleri alımları 1,0 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 30 milyar 435,5 milyon dolar olarak gerçekleşti. DİBS (Kesin Alım) stokları 2 milyar 672,9 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 1 milyar 696,0 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 1 milyar 691,1 milyon dolar oldu. Şirket borçlanma senedi stokları 61,6 milyon dolar seviyesinde açıklandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) toplam rezervleri artışını geçen hafta da sürdürdü ve yeni zirvesini gördü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) toplam rezervleri artışını geçen hafta da sürdürdü ve yeni zirvesini gördü.

TCMB verilerine göre, brüt rezervler 22 Aralık itibarıyla 2 milyar 157 milyon dolar artarak 95 milyar 399 milyon dolardan,  97 milyar 556 milyon dolara yükseldi. Böylece 24 Kasım 2017 tarihinde görülen 96 milyar 350 milyon dolardan sonra en yüksek seviyeye çıkıldı.

Altın rezervleri 47 milyar 129 milyon dolardan 47 milyar 896 milyon dolara, toplam rezervler 142 milyar 528 milyon dolardan   145 milyar 453 milyon dolara geldi. Böylece toplam rezervler üst üste dördüncü haftada tarihi zirvesini gördü.

Bir önceki hafta 37 milyar 179 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 2 milyar 907 milyon dolar arttı ve 40 milyar 86 milyon dolara çıktı.

Bir önceki hafta 37 milyar 179 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 2 milyar 907 milyon dolar arttı ve 40 milyar 86 milyon dolara çıktı.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetinde, "Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın birikimli ve gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirlemeye devam edecektir." ifadesine yer verildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetinde, "Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın birikimli ve gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirlemeye devam edecektir." ifadesine yer verildi.

TCMB'nin 21 Aralık 2023 tarihli PPK toplantı özetinde, Kurul'un dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını değerlendirerek parasal sıkılaştırma hızını yavaşlattığına vurgu yapılarak, 'Kurul, parasal sıkılaştırma adımlarını en kısa zamanda tamamlamayı öngörmektedir. Fiyat istikrarının kalıcı tesisi için gerekli parasal sıkılığın ise gerektiği müddetçe sürdürüleceği değerlendirilmiştir.' denildi.

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