Merkez'in Rezervleri Rekor Kırarken, Faiz Kararının Gerekçeleri Belli Oldu: KKM Düştü, Yabancı Hisse Aldı
Merkez'in Rezervleri Rekor Kırarken, Faiz Kararının Gerekçeleri Belli Oldu: KKM Düştü, Yabancı Hisse Aldı
KKM ve katılma hesaplarında gerileme devam ederken, vatandaşın döviz mevduatı 1,08 milyar dolar arttı. Yabancı yatırımcı hisse alımlarına 8 haftadır devam ederken, TCMB toplam rezervleri de rekor kırmaya devam etti.
TCMB 250 baz puanlık faiz artışı yaptığı PPK Özeti'ni açıkladı. Açıklamada, 'Kurul enflasyonun orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirlemeye devam edecek' denildi.
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Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki tutar düşüşü sürdü.
Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 1 milyar 77,30 milyon dolar artış gösterdi.
Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 22 Aralık haftasında 139,9 milyon dolar hisse alışı yaptı. Böylece yurt dışında yerleşiklerin hisse alımları sekizinci haftada da devam etmiş oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) toplam rezervleri artışını geçen hafta da sürdürdü ve yeni zirvesini gördü.
Bir önceki hafta 37 milyar 179 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 2 milyar 907 milyon dolar arttı ve 40 milyar 86 milyon dolara çıktı.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetinde, "Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın birikimli ve gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirlemeye devam edecektir." ifadesine yer verildi.
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