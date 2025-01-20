Merkez Bankası Faiz Kararı Ne Zaman Açıklanacak? TCMB PPK 2025 Toplantı Takvimi ve Detaylar
Merkez Bankası Faiz Kararı Ne Zaman Açıklanacak? TCMB PPK 2025 Toplantı Takvimi ve Detaylar
2025'in ilk ayının yavaş yavaş sonlarına gelirken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı merakla bekleniyor. Birçok kişi ocak ayı faiz kararının ne olduğunu öğrenmek için araştırmalara başladı.
Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman belli olacak? Ocak ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
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Merkez Bankası Faiz Kararı Ne Zaman?
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