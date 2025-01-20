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Merkez Bankası Faiz Kararı Ne Zaman Açıklanacak? TCMB PPK 2025 Toplantı Takvimi ve Detaylar

Merkez Bankası Faiz Kararı Ne Zaman Açıklanacak? TCMB PPK 2025 Toplantı Takvimi ve Detaylar

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
20.01.2025 - 14:57

2025'in ilk ayının yavaş yavaş sonlarına gelirken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı merakla bekleniyor. Birçok kişi ocak ayı faiz kararının ne olduğunu öğrenmek için araştırmalara başladı. 

Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman belli olacak? Ocak ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

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Merkez Bankası Faiz Kararı Ne Zaman?

Merkez Bankası Faiz Kararı Ne Zaman?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu tarafından açıklanması beklenen ocak ayı faiz kararı tarihi nihayet belli oldu. Belirtilen takvime göre, yılın ilk Merkez Bankası faiz kararı 23 Ocak 2025 Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.

Ekonomistlerin Beklentisi Ne Yönde?

Ekonomistlerin Beklentisi Ne Yönde?

AA Finans'ın TCMB'nin 23 Ocak Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı için düzenlediği beklenti anketi sonuçlandı. 17 ekonomistin katılımıyla yapılan beklenti anketine göre, katılım gösteren tüm ekonomistler, politika faizinin 250 baz puan indirilerek yüzde 45 seviyesine düşürüleceğini öngörüyor. (Kaynak)

Ekonomistlerin 2025 yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30 oldu. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizinin 250 baz puan indirilerek yüzde 50 seviyesinden yüzde 47,50'ye düşürüldüğü açıklanmıştı.

TCMB PPK 2025 Toplantı Takvimi

TCMB PPK 2025 Toplantı Takvimi

2025 toplantı takvimine göre TCMB PPK şubat ayında toplanmayacak. Yılın ikinci toplantısı ise 6 Mart’ta yapılacak. Bir sonraki toplantı olan yılın üçüncü toplantısı için 17 Nisan tarihi belirlenirken, mayıs ayında toplantı yapılmayacak.

PPK toplantıları 19 Haziran ve 24 Temmuz’da yapılırken, ağustos ayında yine toplantı olmayacak. 11 Eylül ve 23 Ekim’de tekrardan toplantı yapıldıktan sonra kasım ayında toplantı olmayacak. Son olarak, yılın son toplantısının da 11 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilmesi bekleniyor.

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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