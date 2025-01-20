Birkaç Yıl Öncesine Kadar Bu Parayla Sıfır Araç Alınıyordu! Fiyatıyla "Yok Artık" Dedirten Palto Gündem Oldu
Birkaç Yıl Öncesine Kadar Bu Parayla Sıfır Araç Alınıyordu! Fiyatıyla "Yok Artık" Dedirten Palto Gündem Oldu
“Ekonomik olarak nasılsınız?” diye sorsam “Mükemmel” yanıtını verebilir misiniz? Bu yanıtı verenlere “Maşallah” diyelim ve mükemmel bir ekonomik duruma sahipseniz hiç düşünmeden nakit ödeyip alacağınız bir paltoyu size tanıtalım….
Sosyal medyada bilindik Türk markasının 89 bin 950 liralık paltosu ağızları açık bıraktı. Kimisi ‘kaşmir’ olan bu paltonun fiyatını makul bulurken kimisi de birkaç sene öncesine kadar bu fiyatla araba aldığını belirtti.
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Yiyecekten giyeceğe; temel tüketim ürünlerinden A'dan Z'ye her ürüne yapılan zamlar nedeniyle uçan kuşa borçlu hale geldik. Arkadaşlarla/ailecek dışarıda bir yemek yemeye çıksak veya ihtiyacımız olan giyim kuşam alışverişini yapsak geçmiş dönemde servet olan bir miktarda para bırakır olduk.
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Sosyal medyada bilindik Türk markasının yerli üretim palto fiyatı gündem oldu. Etiket fiyatı 89 bin 950 lira olan paltonun kumaşının kaşmir olduğu belirtildi.
X'te '@denetlecomtr' isimli hesabın paylaştığı o palto fiyatına tepkiler de geldi 'makul' olduğunu söyleyenler de. İşte o yorumlardan birkaçı👇
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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