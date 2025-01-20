Birkaç Yıl Öncesine Kadar Bu Parayla Sıfır Araç Alınıyordu! Fiyatıyla "Yok Artık" Dedirten Palto Gündem Oldu

“Ekonomik olarak nasılsınız?” diye sorsam “Mükemmel” yanıtını verebilir misiniz? Bu yanıtı verenlere “Maşallah” diyelim ve mükemmel bir ekonomik duruma sahipseniz hiç düşünmeden nakit ödeyip alacağınız bir paltoyu size tanıtalım….

Sosyal medyada bilindik Türk markasının 89 bin 950 liralık paltosu ağızları açık bıraktı. Kimisi ‘kaşmir’ olan bu paltonun fiyatını makul bulurken kimisi de birkaç sene öncesine kadar bu fiyatla araba aldığını belirtti.