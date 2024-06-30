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Mental Sağlığınız İçin Ayda Bir Kez Bile Olsa Bugünden Yapmaya Başlayabileceğiniz Maddeler

Mental Sağlığınız İçin Ayda Bir Kez Bile Olsa Bugünden Yapmaya Başlayabileceğiniz Maddeler

Aden
Aden - Onedio Üyesi
30.06.2024 - 17:31

Günümüzde hepimiz stres ve anksiyete ile baş etmeye çalışıyoruz. Bugünkü içeriğimizde daha iyi bir mental sağlık için bugün yapmaya başlayabileceğiniz bazı maddeleri sıraladık. Siz de benzer rutinlere sahipseniz bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Eğer iş hayatı ile meşgülseniz ayda bir kez baştan aşağı evinizi temizleterek rahat edebilirsiniz."

2. "Sadece bir gece bile olsa normalden çok daha iyi yemekler yediğiniz ve güzel bir manzara karşı oturduğunuz bir restorana gitmek."

2. "Sadece bir gece bile olsa normalden çok daha iyi yemekler yediğiniz ve güzel bir manzara karşı oturduğunuz bir restorana gitmek."

3. "Belki sinemaya gitmek olabilir. Eğer film izlemekten zevk alıyorsanız ayda bir kez size oldukça zevk verebilir."

3. "Belki sinemaya gitmek olabilir. Eğer film izlemekten zevk alıyorsanız ayda bir kez size oldukça zevk verebilir."

4. "Uçak ile seyahet ederken aktarmalı uçuş yerine direkt uçuş tercih etmek."

4. "Uçak ile seyahet ederken aktarmalı uçuş yerine direkt uçuş tercih etmek."

5. "Kesinlikle masaj yaptırmak."

5. "Kesinlikle masaj yaptırmak."
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6. "Sadece ayda bir kez bile gidecek olsanız spor salonuna giderek sağlığınız için bir yatırım yapmak."

6. "Sadece ayda bir kez bile gidecek olsanız spor salonuna giderek sağlığınız için bir yatırım yapmak."

7. "Mental sağlığınız için güzel bir şeyler yapmak. Dışarıda gezmek olabilir, terapist görmek ya da sevdiğiniz bir yemeği yemek bile olabilir."

7. "Mental sağlığınız için güzel bir şeyler yapmak. Dışarıda gezmek olabilir, terapist görmek ya da sevdiğiniz bir yemeği yemek bile olabilir."

8. "Köşeye kötü günler için bir miktar para atmak."

8. "Köşeye kötü günler için bir miktar para atmak."

9. "Özellikle bayanlar için pedikürü tavsiye ederim."

9. "Özellikle bayanlar için pedikürü tavsiye ederim."

'Tırnaklarınız çok güzel oluyor ve bir nevi terapi gibi rahatlamanızı sağlıyor.'

10. "Terapist görmek. Bütün ayın sorunlarını profesyonel birisi ile beraber çözümleyebilmek gerçekten çok iyi geliyor insana."

10. "Terapist görmek. Bütün ayın sorunlarını profesyonel birisi ile beraber çözümleyebilmek gerçekten çok iyi geliyor insana."
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11. "Çok küçük bir miktarda olsa bile desteklediğiniz bir konu için bağış yapmak olabilir."

11. "Çok küçük bir miktarda olsa bile desteklediğiniz bir konu için bağış yapmak olabilir."

'Sahip olduklarını başkaları ile paylaşmak kadar güzeli yok.'

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