Mental Sağlığınız İçin Ayda Bir Kez Bile Olsa Bugünden Yapmaya Başlayabileceğiniz Maddeler

Günümüzde hepimiz stres ve anksiyete ile baş etmeye çalışıyoruz. Bugünkü içeriğimizde daha iyi bir mental sağlık için bugün yapmaya başlayabileceğiniz bazı maddeleri sıraladık. Siz de benzer rutinlere sahipseniz bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin.