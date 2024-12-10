Memurlar İçin Zorunlu Oldu: Beş Milyon Kişi Finansal Okuryazarlık Eğitimi Alacak

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yatırımcı sayısının artmasıyla birlikte memurlar için yeni bir karar aldı. Karara göre 4,3 milyon memur artık zorunlu olarak ‘finansal okuryazarlık’ eğitimi alacak. Bu eğitimin içinde bankacılık, borsa, kripto varlıklar, yatırım, bütçe, kredi gibi altı kategori yer alacak.

Karar kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK), Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Milli Savunma Bakanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ve Jandarma Genel Komutanlığı ile protokol imzalandı.