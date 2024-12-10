Memurlar İçin Zorunlu Oldu: Beş Milyon Kişi Finansal Okuryazarlık Eğitimi Alacak
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yatırımcı sayısının artmasıyla birlikte memurlar için yeni bir karar aldı. Karara göre 4,3 milyon memur artık zorunlu olarak ‘finansal okuryazarlık’ eğitimi alacak. Bu eğitimin içinde bankacılık, borsa, kripto varlıklar, yatırım, bütçe, kredi gibi altı kategori yer alacak.
Karar kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK), Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Milli Savunma Bakanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ve Jandarma Genel Komutanlığı ile protokol imzalandı.
Yaklaşık beş milyon memurun finansal okuryazarlık eğitimi alması zorunlu hale getirildi. SPK’nin aldığı karar nedeni olarak sermaye piyasalarının derinleşmesi ve yatırımcı sayısının artması gösterildi.
Uygulama kapsamında bankacılık, bütçe, borsa, kredi, yatırım, kredi varlıkları olmak üzere eğitimler 6 kategoriden oluşuyor.
SPK, bakanlık ve kamu kurumlarıyla 'Finansal Okuryazarlığın Yaygınlaştırılmasına Yönelik İşbirliği Protokolü' imzaladı.
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ile yapılan görüşmeler sonucu "www.okuryazarlik.gov.tr" adresindeki videoların 4,3 milyon memura zorunlu eğitim olarak sunulması planlandı.
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