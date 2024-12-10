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Memurlar İçin Zorunlu Oldu: Beş Milyon Kişi Finansal Okuryazarlık Eğitimi Alacak

Memurlar İçin Zorunlu Oldu: Beş Milyon Kişi Finansal Okuryazarlık Eğitimi Alacak

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
10.12.2024 - 12:30

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yatırımcı sayısının artmasıyla birlikte memurlar için yeni bir karar aldı. Karara göre 4,3 milyon memur artık zorunlu olarak ‘finansal okuryazarlık’ eğitimi alacak. Bu eğitimin içinde bankacılık, borsa, kripto varlıklar, yatırım, bütçe, kredi gibi altı kategori yer alacak. 

Karar kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK), Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Milli Savunma Bakanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ve Jandarma Genel Komutanlığı ile protokol imzalandı.

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Yaklaşık beş milyon memurun finansal okuryazarlık eğitimi alması zorunlu hale getirildi. SPK’nin aldığı karar nedeni olarak sermaye piyasalarının derinleşmesi ve yatırımcı sayısının artması gösterildi.

Yaklaşık beş milyon memurun finansal okuryazarlık eğitimi alması zorunlu hale getirildi. SPK’nin aldığı karar nedeni olarak sermaye piyasalarının derinleşmesi ve yatırımcı sayısının artması gösterildi.

Uygulama kapsamında bankacılık, bütçe, borsa, kredi, yatırım, kredi varlıkları olmak üzere eğitimler 6 kategoriden oluşuyor.

Uygulama kapsamında bankacılık, bütçe, borsa, kredi, yatırım, kredi varlıkları olmak üzere eğitimler 6 kategoriden oluşuyor.

55 eğitim videosu yer alırken memurlar eğitimlere göre 1. düzey, 2. düzey veya 3. düzey finansal okuryazarlık katılım sertifikası alabilecek.

SPK, bakanlık ve kamu kurumlarıyla 'Finansal Okuryazarlığın Yaygınlaştırılmasına Yönelik İşbirliği Protokolü' imzaladı.

SPK, bakanlık ve kamu kurumlarıyla 'Finansal Okuryazarlığın Yaygınlaştırılmasına Yönelik İşbirliği Protokolü' imzaladı.

Protokol imzalananlar şöyle:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu, Türkiye İş Kurumu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Milli Savunma Bakanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği ve Jandarma Genel Komutanlığı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ile yapılan görüşmeler sonucu "www.okuryazarlik.gov.tr" adresindeki videoların 4,3 milyon memura zorunlu eğitim olarak sunulması planlandı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ile yapılan görüşmeler sonucu "www.okuryazarlik.gov.tr" adresindeki videoların 4,3 milyon memura zorunlu eğitim olarak sunulması planlandı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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