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Memleket Partisi Kapandı mı, Kapanacak mı? Muharrem İnce CHP'ye Katıldı mı?

Memleket Partisi Kapandı mı, Kapanacak mı? Muharrem İnce CHP'ye Katıldı mı?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
24.06.2025 - 10:31

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, geçtiğimiz hafta Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü. İnce 4,5 yılın ardından CHP'ye dönme kararı aldı. Muharrem İnce'nin CHP rozetinin 24 Haziran'da Özgür Özel tarafından takılması bekleniyor. Memleket Partisi'ne ne olacağı ise merak konusu oldu.

Peki Memleket Partisi kapanacak mı?

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Muharrem İnce CHP'ye Katıldı mı?

Muharrem İnce CHP'ye Katıldı mı?

Muharrem İnce CHP'ye katıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya gelen isim, 4.5 yılın ardından CHP'ye dönme kararı aldığını açıkladı. Özgür Özel, Muharrem İnce’ye yeniden CHP’ye dönmesi için teklifte bulunmuş ve bu teklif Muharrem İnce tarafından kabul edilmişti.

Muharrem İnce'nin CHP rozetinin 24 Haziran'da takılması bekleniyor.

Muharrem İnce Neden CHP'ye Katıldı?

Muharrem İnce, CHP'ye katılma nedenini gazeteci İsmail Saymaz'a şu sözlerle açıkladı: “İktidarın sopası olmuş yargı. Böyle durumda yan yana gelmek, safları sıklaştırmak lazım. Partimizin önümüzdeki seçimde birinci çıkması için var gücümüzle çalışacağız. AKP ile mücadele edebilecek şu anda bir tek CHP kaldı. Başka bir şey kalmadı. İktidardan kurtulmamız lazım.”

Memleket Partisi Kapandı mı, Kapanacak mı?

Memleket Partisi Kapandı mı, Kapanacak mı?

Muharrem İnce'nin Genel Başkanı olduğu Memleket Partisi kapanacak. Memleket Partisi, kendi kendini kapatacak. Muharrem İnce, bu konuya dair yaptığı açıklamasında ise şu sözlere yer verdi: 'Memleket Partisi’ni en yaşlı üye kurultaya götürecek. Kurultay bir ay içinde olur. Parti kendini kapatıyor. Kurultay yapıldıktan sonra diğer isimler de CHP’ye katılacak.”

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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