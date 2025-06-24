Memleket Partisi Kapandı mı, Kapanacak mı? Muharrem İnce CHP'ye Katıldı mı?

Muharrem İnce CHP'ye katıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya gelen isim, 4.5 yılın ardından CHP'ye dönme kararı aldığını açıkladı. Özgür Özel, Muharrem İnce’ye yeniden CHP’ye dönmesi için teklifte bulunmuş ve bu teklif Muharrem İnce tarafından kabul edilmişti.

Muharrem İnce'nin CHP rozetinin 24 Haziran'da takılması bekleniyor.

Muharrem İnce Neden CHP'ye Katıldı?

Muharrem İnce, CHP'ye katılma nedenini gazeteci İsmail Saymaz'a şu sözlerle açıkladı: “İktidarın sopası olmuş yargı. Böyle durumda yan yana gelmek, safları sıklaştırmak lazım. Partimizin önümüzdeki seçimde birinci çıkması için var gücümüzle çalışacağız. AKP ile mücadele edebilecek şu anda bir tek CHP kaldı. Başka bir şey kalmadı. İktidardan kurtulmamız lazım.”