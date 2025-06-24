Memleket Partisi Kapandı mı, Kapanacak mı? Muharrem İnce CHP'ye Katıldı mı?
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, geçtiğimiz hafta Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü. İnce 4,5 yılın ardından CHP'ye dönme kararı aldı. Muharrem İnce'nin CHP rozetinin 24 Haziran'da Özgür Özel tarafından takılması bekleniyor. Memleket Partisi'ne ne olacağı ise merak konusu oldu.
Peki Memleket Partisi kapanacak mı?
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Muharrem İnce CHP'ye Katıldı mı?
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Memleket Partisi Kapandı mı, Kapanacak mı?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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