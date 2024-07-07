Melenchon'un İstifa Çağrısına Yanıt Verdi: Başbakan Gabriel Attal İstifa Etti!

''Boyun Eğmeyen Fransa partisinin mutlak çoğunluğa sahip olması, Ulusal Birlik Partisi’nin mutlak çoğunluğa sahip olması, değerlerimizi ve ilkelerimizi temsil eden hareketin ortadan kalkması. Bu üç risk Fransız halkı tarafından tamamen önemsizleştirilmiştir. Bu gece aşırı sağ tarafından yönetilecek mutlak bir çoğunluk yok. Başbakan olmak hayatımın en büyük onuruydu.'