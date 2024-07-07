Melenchon'un İstifa Çağrısına Yanıt Verdi: Başbakan Gabriel Attal İstifa Etti!
Melenchon'un İstifa Çağrısına Yanıt Verdi: Başbakan Gabriel Attal İstifa Etti!
Fransa Başbakanı Gabriel Attal görevinden istifa etti. Attal yarın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a istifasını sunacağını bildirdi.
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Fransa Başbakanı Gabriel Attal, anketlerin açıklamasının ardından düzenlediği basın toplantısında kritik açıklamalarda bulundu.
Bu kampanyanın başından bu yana üç riske karşı uyarıda bulunduğunu belirten Attal, şöyle konuştu:
Attal, istifa kararını ise partisinin Ulusal Meclis'te mutlak veya nispi çoğunluğa sahip olmaması nedeniyle aldığını ifade etti.
Yeni Halk Cephesi'nde yer alan Boyun Eğmeyen Fransa’nın (LFI) lideri Jean-Luc Melenchon zafer konuşmasında, Macron ve Attal'a şöyle seslenmişti:
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