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Melenchon'un İstifa Çağrısına Yanıt Verdi: Başbakan Gabriel Attal İstifa Etti!

Melenchon'un İstifa Çağrısına Yanıt Verdi: Başbakan Gabriel Attal İstifa Etti!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
07.07.2024 - 23:17 Son Güncelleme: 07.07.2024 - 23:26

Fransa Başbakanı Gabriel Attal görevinden istifa etti. Attal yarın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a istifasını sunacağını bildirdi.

Fransa'daki erken seçimlerde 2. turdan ilk sonuçlar çıktı. Sandık çıkış anketlerine göre Yeni Halk Cephesi'nin birinci olması bekleniyor👇

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Fransa Başbakanı Gabriel Attal, anketlerin açıklamasının ardından düzenlediği basın toplantısında kritik açıklamalarda bulundu.

Fransa Başbakanı Gabriel Attal, anketlerin açıklamasının ardından düzenlediği basın toplantısında kritik açıklamalarda bulundu.

Bu kampanyanın başından bu yana üç riske karşı uyarıda bulunduğunu belirten Attal, şöyle konuştu:

Bu kampanyanın başından bu yana üç riske karşı uyarıda bulunduğunu belirten Attal, şöyle konuştu:

''Boyun Eğmeyen Fransa partisinin mutlak çoğunluğa sahip olması, Ulusal Birlik Partisi’nin mutlak çoğunluğa sahip olması, değerlerimizi ve ilkelerimizi temsil eden hareketin ortadan kalkması. Bu üç risk Fransız halkı tarafından tamamen önemsizleştirilmiştir. Bu gece aşırı sağ tarafından yönetilecek mutlak bir çoğunluk yok. Başbakan olmak hayatımın en büyük onuruydu.' 

Attal, istifa kararını ise partisinin Ulusal Meclis'te mutlak veya nispi çoğunluğa sahip olmaması nedeniyle aldığını ifade etti.

Attal, istifa kararını ise partisinin Ulusal Meclis'te mutlak veya nispi çoğunluğa sahip olmaması nedeniyle aldığını ifade etti.

Yeni Halk Cephesi'nde yer alan Boyun Eğmeyen Fransa’nın (LFI) lideri Jean-Luc Melenchon zafer konuşmasında, Macron ve Attal'a şöyle seslenmişti:

Yeni Halk Cephesi'nde yer alan Boyun Eğmeyen Fransa’nın (LFI) lideri Jean-Luc Melenchon zafer konuşmasında, Macron ve Attal'a şöyle seslenmişti:

“Macron'un yenilgisi net şekilde teyit edildi. Macron yenilgiyi kabul etmeli. Gabriel Attal başbakanlıktan gitmeli. Macron, hükümeti kurma görevini Yeni Halk Cephesi'ne vermekle yükümlü.”

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