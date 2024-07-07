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Fransa'da Erken Seçimlerin 2. Turunda Şaşırtan Sonuç: Sol İttifak İlk Sırada!

Fransa'da Erken Seçimlerin 2. Turunda Şaşırtan Sonuç: Sol İttifak İlk Sırada!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
07.07.2024 - 21:51 Son Güncelleme: 07.07.2024 - 22:58

Fransa'da 49,5 milyon seçmen, erken genel seçimlerin ikinci turu için Pazar günü sandık başına gitti. Sandık çıkış anketlerine göre, sol ittifak ilk sıraya yerleşirken, önceki turda birinci olan aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) ise üçüncü sıraya geriledi.

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Ülke genelinde 30.000 polisin görev yaptığı bu kritik gün, siyasi atmosferin geleceği açısından büyük önem taşıyordu.

Ülke genelinde 30.000 polisin görev yaptığı bu kritik gün, siyasi atmosferin geleceği açısından büyük önem taşıyordu.

Emmanuel Macron'un ittifakı ise 2. turda ikinci sırayı aldı. Genel sonuçlara göre hiçbir parti tek başına iktidar olacak kadar çoğunluk elde edemedi.

Emmanuel Macron'un ittifakı ise 2. turda ikinci sırayı aldı. Genel sonuçlara göre hiçbir parti tek başına iktidar olacak kadar çoğunluk elde edemedi.

Fransa'da bir partinin parlamentoda çoğunluğu sağlayabilmesi için gereken sandalye sayısı 289.

Fransa'da bir partinin parlamentoda çoğunluğu sağlayabilmesi için gereken sandalye sayısı 289.

Öte yandan ilk turun birincisi aşırı sağcı Ulusal Birlik'in (RN) lideri Jordan Bardella “Aylardır bir umut rüzgarı esiyor ve bu rüzgar asla durmayacak. Her şey bu gece başlıyor” diye konuştu.

Öte yandan ilk turun birincisi aşırı sağcı Ulusal Birlik'in (RN) lideri Jordan Bardella “Aylardır bir umut rüzgarı esiyor ve bu rüzgar asla durmayacak. Her şey bu gece başlıyor” diye konuştu.

Fransa Başbakanı Gabriel Attal ise yarın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a istifasını sunacağını duyurdu.

Fransa Başbakanı Gabriel Attal ise yarın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a istifasını sunacağını duyurdu.
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Tehuti

bizdeki yerel seçim, ingiltere, iran derken şimdi bu beklenmedik haber de ilaç gibi geldi. macron bunlarla anlaşır, aşırı sağa bay bay.