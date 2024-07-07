Fransa'da Erken Seçimlerin 2. Turunda Şaşırtan Sonuç: Sol İttifak İlk Sırada!

Fransa'da 49,5 milyon seçmen, erken genel seçimlerin ikinci turu için Pazar günü sandık başına gitti. Sandık çıkış anketlerine göre, sol ittifak ilk sıraya yerleşirken, önceki turda birinci olan aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) ise üçüncü sıraya geriledi.