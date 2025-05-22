Melek Yatırımcıyla İlk Mesaj: Ne Yazmalı, Nasıl Yazmalı?

Özellikle melek yatırımcılar, sadece paralarını değil, tecrübelerini, çevrelerini ve zamanlarını da sizin işinize koyacak insanlar. Yani mesele yalnızca onları “ikna etmek” değil; onları doğru şekilde “davet edebilmek”.

Burada devreye en kritik şeylerden biri giriyor.

İlk temas anı. Bu ister bir e-posta olsun, ister bir demo day sahnesi ya da ortak bir tanıdık aracılığıyla gönderilmiş bir mesaj...

O birkaç satır ya da dakikada, bir yatırımcıya sizin neden “fırsat” olduğunuzu gösterebilmeniz gerekiyor.

Bu gösteri bir tiyatro değil, bir dürüstlük oyunudur. Kısa yoldan büyüyen girişimler değil, doğru anlatılan girişim hikâyeleri yatırım alıyor. İşte bu yüzden, melek yatırımcıyla ilk iletişim, hem yalın hem stratejik olmalı.