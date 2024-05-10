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Mehmet Şimşek'in Altın İthalatına Yönelik Açıklaması Yorumlara Neden Oldu

Mehmet Şimşek'in Altın İthalatına Yönelik Açıklaması Yorumlara Neden Oldu

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
10.05.2024 - 13:46

Mehmet Şimşek, katıldığı bir toplantıda altın ithalatına yönelik sözleriyle dikkatleri yeniden çekti. Şimşek'in sözleri sosyal medya nasıl yorumladı?

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, altın ithalatına kota getirilmesine yönelik eleştirileri cevapladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, altın ithalatına kota getirilmesine yönelik eleştirileri cevapladı.

Şimşek, altın ithalatındaki normalleşmenin cari açığı destekleyeceğini belirtirken, cari açığın milli gelire oranının yüzde 2,5 seviyesinin altına indirmek istediklerini açıkladı.

Altın ithalatında kota uygulamasından çıkar çevreleri memnun olmadığını söyleyen Şimşek, vatandaşın yatırım tercihlerine saygı duyduklarının altını çizerken şu ifadeleri kullandı:

Altın ithalatında kota uygulamasından çıkar çevreleri memnun olmadığını söyleyen Şimşek, vatandaşın yatırım tercihlerine saygı duyduklarının altını çizerken şu ifadeleri kullandı:

'Bir metali ülkede olmayan döviz kaynaklarıyla ithal edeceksiniz, bir köşede atıl olarak duracak. Bunun neresi vatandaşın menfaatine. Biz vatandaşın seçimine saygı duyuyoruz ama ülkenin menfaatini de düşünmek zorundayız.'

İşte Mehmet Şimşek'in konuşmasının altın ithalatına yönelik kısmı.

Kaynakları üretime ve sonrasında da ihracata yöneltmek istediklerini belirten Şimşek'in ifadeleri yorumlara da neden oldu.

Kaynakları üretime ve sonrasında da ihracata yöneltmek istediklerini belirten Şimşek'in ifadeleri yorumlara da neden oldu.
twitter.com

İşte o yorumlardan bazıları 👇

İşte o yorumlardan bazıları 👇
twitter.com
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Türkiye'de yatırımın ana unsurlarından geleneksel bir bakış açısı olan altın,

Türkiye'de yatırımın ana unsurlarından geleneksel bir bakış açısı olan altın,
twitter.com

Dünyada da güvenli liman olarak enflasyona karşı korunma aracı olarak görülüyor.

Dünyada da güvenli liman olarak enflasyona karşı korunma aracı olarak görülüyor.

Sizce Şimşek'in sözlerindeki gibi altın alımı vatandaş nezdinde değil ancak çıkar çevrelerinde ekonomiye zarar veriyor mu?

Sizce Şimşek'in sözlerindeki gibi altın alımı vatandaş nezdinde değil ancak çıkar çevrelerinde ekonomiye zarar veriyor mu?
twitter.com
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