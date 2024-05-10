Mehmet Şimşek'in Altın İthalatına Yönelik Açıklaması Yorumlara Neden Oldu
Mehmet Şimşek'in Altın İthalatına Yönelik Açıklaması Yorumlara Neden Oldu
Mehmet Şimşek, katıldığı bir toplantıda altın ithalatına yönelik sözleriyle dikkatleri yeniden çekti. Şimşek'in sözleri sosyal medya nasıl yorumladı?
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, altın ithalatına kota getirilmesine yönelik eleştirileri cevapladı.
Altın ithalatında kota uygulamasından çıkar çevreleri memnun olmadığını söyleyen Şimşek, vatandaşın yatırım tercihlerine saygı duyduklarının altını çizerken şu ifadeleri kullandı:
İşte Mehmet Şimşek'in konuşmasının altın ithalatına yönelik kısmı.
Kaynakları üretime ve sonrasında da ihracata yöneltmek istediklerini belirten Şimşek'in ifadeleri yorumlara da neden oldu.
İşte o yorumlardan bazıları 👇
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Türkiye'de yatırımın ana unsurlarından geleneksel bir bakış açısı olan altın,
Dünyada da güvenli liman olarak enflasyona karşı korunma aracı olarak görülüyor.
Sizce Şimşek'in sözlerindeki gibi altın alımı vatandaş nezdinde değil ancak çıkar çevrelerinde ekonomiye zarar veriyor mu?
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