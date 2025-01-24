Mehmet Günsür Neden İfadeye Çağrıldı? Ayşe Barım Olayında Mehmet Günsür Ne Yapmıştı?

Gazeteci Emrullah Erdinç’in aktardığına göre, Mehmet Günsür ve Rıza Kocaoğlu, polis eşliğinde ifadeye çağrıldı. Barım’la yoğun iletişimde olduğu belirtilen oyuncular arasında Dolunay Soysert ve Halit Ergenç de yer aldı.

Savcılık, Barım’ın Osman Kavala, Çiğdem Utku Mater ve Mehmet Ali Alabora gibi isimlerle Gezi Parkı olayları sırasında sık sık iletişim kurduğunu belirtti.