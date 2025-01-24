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Mehmet Günsür Neden İfadeye Çağrıldı? Ayşe Barım Olayında Mehmet Günsür Ne Yapmıştı?

Mehmet Günsür Neden İfadeye Çağrıldı? Ayşe Barım Olayında Mehmet Günsür Ne Yapmıştı?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
24.01.2025 - 16:19

Mehmet Günsür’ün, Ayşe Barım hakkındaki soruşturma kapsamında savcılığa çağrılması kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Barım, yalnızca sektör içi iddialarla değil, Gezi Parkı olaylarına dair suçlamalarla da gündemde. Peki, olayların perde arkasında neler yaşandı? Mehmet Günsür'ün olaylarla ne ilgisi var?

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Ayşe Barım Olayı Nedir?

Ayşe Barım Olayı Nedir?

Birçok ünlü oyuncunun menajerliğini yapan Ayşe Barım, sektörde tekelleşme yarattığı ve kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı iddialarıyla eleştirilerin odağındaydı.

İstanbul başsavcılığı, Barım hakkındaki bu iddiaları ihbar kabul ederek re’sen soruşturma başlatmış ve menajere yurt dışına çıkış yasağı getirmişti. Soruşturma kapsamında oyuncu Deniz Işın mağdur, Nedim Saban ve Serenay Sarıkaya ise tanık sıfatıyla ifade vermişti.

İstanbul başsavcılığı, Barım hakkındaki bu iddiaları ihbar kabul ederek re’sen soruşturma başlatmış ve menajere yurt dışına çıkış yasağı getirmişti. Soruşturma kapsamında oyuncu Deniz Işın mağdur, Nedim Saban ve Serenay Sarıkaya ise tanık sıfatıyla ifade vermişti.

Barım hakkında ikinci bir soruşturma ise Gezi Parkı olaylarına katıldığı iddiaları üzerine açıldı. Savcılık, Barım’ın Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu ileri sürülen bir gruba dahil olduğunu ve menajerliğini yaptığı oyuncuları 2013’teki protestolara yönlendirdiğini öne sürdü.

Barım hakkında ikinci bir soruşturma ise Gezi Parkı olaylarına katıldığı iddiaları üzerine açıldı. Savcılık, Barım’ın Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu ileri sürülen bir gruba dahil olduğunu ve menajerliğini yaptığı oyuncuları 2013’teki protestolara yönlendirdiğini öne sürdü.

Mehmet Günsür Neden İfadeye Çağrıldı?

Mehmet Günsür Neden İfadeye Çağrıldı?

Gazeteci Emrullah Erdinç’in aktardığına göre, Mehmet Günsür ve Rıza Kocaoğlu, polis eşliğinde ifadeye çağrıldı. Barım’la yoğun iletişimde olduğu belirtilen oyuncular arasında Dolunay Soysert ve Halit Ergenç de yer aldı.

Savcılık, Barım’ın Osman Kavala, Çiğdem Utku Mater ve Mehmet Ali Alabora gibi isimlerle Gezi Parkı olayları sırasında sık sık iletişim kurduğunu belirtti.

Mehmet Günsür ve Ayşe Barım Hakkındaki Diğer İddialar

Mehmet Günsür ve Ayşe Barım Hakkındaki Diğer İddialar

Barım hakkında sektörde kartelleşme ve piyasayı tekelleştirme suçlamaları da gündemde. TV100 yazarı Fuat Uğur’un Eylül 2024 tarihli yazısında, Rekabet Kurumu’nun bazı ajanslara ve yapım şirketlerine baskın yaptığı belirtilmişti.

İddialar ve soruşturma süreci devam ederken, Mehmet Günsür’ün ifadeye çağrılması olaya dair soru işaretlerini artırdı. Gelişmeler, kamuoyunda merakla takip ediliyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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