Mehmet Günsür Neden İfadeye Çağrıldı? Ayşe Barım Olayında Mehmet Günsür Ne Yapmıştı?
Mehmet Günsür Neden İfadeye Çağrıldı? Ayşe Barım Olayında Mehmet Günsür Ne Yapmıştı?
Mehmet Günsür’ün, Ayşe Barım hakkındaki soruşturma kapsamında savcılığa çağrılması kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Barım, yalnızca sektör içi iddialarla değil, Gezi Parkı olaylarına dair suçlamalarla da gündemde. Peki, olayların perde arkasında neler yaşandı? Mehmet Günsür'ün olaylarla ne ilgisi var?
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Ayşe Barım Olayı Nedir?
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İstanbul başsavcılığı, Barım hakkındaki bu iddiaları ihbar kabul ederek re’sen soruşturma başlatmış ve menajere yurt dışına çıkış yasağı getirmişti. Soruşturma kapsamında oyuncu Deniz Işın mağdur, Nedim Saban ve Serenay Sarıkaya ise tanık sıfatıyla ifade vermişti.
Barım hakkında ikinci bir soruşturma ise Gezi Parkı olaylarına katıldığı iddiaları üzerine açıldı. Savcılık, Barım’ın Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu ileri sürülen bir gruba dahil olduğunu ve menajerliğini yaptığı oyuncuları 2013’teki protestolara yönlendirdiğini öne sürdü.
Mehmet Günsür Neden İfadeye Çağrıldı?
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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