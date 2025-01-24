Halit Ergenç Neden İfadeye Çağrıldı? Ayşe Barım Olayında Adı Geçen Halit Ergenç Ne Yapmıştı?

Soruşturma kapsamında, Halit Ergenç’in yanı sıra başka ünlü isimler de ifadeye çağrıldı. Ev ve iş yerinde yapılan aramalarda olaylara dair bazı belgelerin ele geçirildiği ve Barım’ın, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme” suçlamasıyla sorgulandığı ifade ediliyor.