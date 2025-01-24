Halit Ergenç Neden İfadeye Çağrıldı? Ayşe Barım Olayında Adı Geçen Halit Ergenç Ne Yapmıştı?
Halit Ergenç Neden İfadeye Çağrıldı? Ayşe Barım Olayında Adı Geçen Halit Ergenç Ne Yapmıştı?
Halit Ergenç’in ifadeye çağrıldığı haberi gündeme damgasını vurdu. Başarılı oyuncu, uzun zamandır bu tarz bir konu ile gündeme gelmemişti. Yaşanan gelişme, pek çok kişide merak uyandırdı. Konuya dair detaylar adım adım ortaya çıkıyor. Peki, Halit Ergenç neden ifadeye çağrıldı?
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Halit Ergenç Neden İfadeye Çağrıldı?
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Gezi Parkı protestolarına katıldığı iddia edilen bazı isimler ifadeye çağrıldı.
Ayşe Barım Olayında Adı Geçen Halit Ergenç Ne Yapmıştı?
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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