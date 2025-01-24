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Halit Ergenç Neden İfadeye Çağrıldı? Ayşe Barım Olayında Adı Geçen Halit Ergenç Ne Yapmıştı?

Halit Ergenç Neden İfadeye Çağrıldı? Ayşe Barım Olayında Adı Geçen Halit Ergenç Ne Yapmıştı?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
24.01.2025 - 16:05

Halit Ergenç’in ifadeye çağrıldığı haberi gündeme damgasını vurdu. Başarılı oyuncu, uzun zamandır bu tarz bir konu ile gündeme gelmemişti. Yaşanan gelişme, pek çok kişide merak uyandırdı. Konuya dair detaylar adım adım ortaya çıkıyor. Peki, Halit Ergenç neden ifadeye çağrıldı?

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Halit Ergenç Neden İfadeye Çağrıldı?

Halit Ergenç Neden İfadeye Çağrıldı?

2013 yılında Türkiye’yi sarsan Gezi Parkı protestoları sırasında, Halit Ergenç de eylemlere destek veren sanatçılar arasında yer almıştı. Ünlü oyuncu, o dönemde bir grup sanatçı ve aydınla birlikte dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’la Başbakanlık Resmi Konutu'nda gerçekleşen bir görüşmeye katılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Gezi Parkı protestolarına katıldığı iddia edilen bazı isimler ifadeye çağrıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Gezi Parkı protestolarına katıldığı iddia edilen bazı isimler ifadeye çağrıldı.

Ayşe Barım Olayında Adı Geçen Halit Ergenç Ne Yapmıştı?

Ayşe Barım Olayında Adı Geçen Halit Ergenç Ne Yapmıştı?

Bu süreçte, Halit Ergenç’in bağlı olduğu ID İletişim Danışmanlık A.Ş.’ye bağlı sanatçıların da olaylara katılım gösterdiği öne sürüldü.

Gezi Parkı Soruşturmasında Yeni Gelişmeler

Gezi Parkı Soruşturmasında Yeni Gelişmeler

Soruşturma kapsamında, Halit Ergenç’in yanı sıra başka ünlü isimler de ifadeye çağrıldı. Ev ve iş yerinde yapılan aramalarda olaylara dair bazı belgelerin ele geçirildiği ve Barım’ın, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme” suçlamasıyla sorgulandığı ifade ediliyor.

Halit Ergenç’in Soruşturmadaki Konumu Ne?

Halit Ergenç’in Soruşturmadaki Konumu Ne?

Henüz Halit Ergenç’in ifadeye çağrılmasına ilişkin detaylı bir açıklama yapılmasa da, savcılık tarafından yürütülen soruşturmanın odağında Gezi Parkı olaylarına ilişkin yeni delillerin yer aldığı düşünülüyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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