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Mehmet Ali Erbil Eski Kayınvalidesinin Acı Haberini Sosyal Medya Hesabından Duyurdu

Mehmet Ali Erbil Eski Kayınvalidesinin Acı Haberini Sosyal Medya Hesabından Duyurdu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
20.02.2025 - 13:59

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, eski eşi Tuğba Coşkun’un annesi Aysel Coşkun’un vefat ettiğini duyurdu. Acı haberi sosyal medya hesabından paylaşan Erbil, oğulları Ali Sadi’nin anneannesini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını dile getirdi. Tuğba Coşkun da annesiyle olan bir fotoğrafını paylaşarak veda etti. Merhume Aysel Coşkun’un cenazesinin 21 Şubat Cuma günü Zincirlikuyu Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedileceği açıklandı.

İşte detaylar.

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Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, yıllar boyunca hem yaptığı programlarla hem de özel hayatıyla sık sık gündeme geldi.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, yıllar boyunca hem yaptığı programlarla hem de özel hayatıyla sık sık gündeme geldi.

2005 yılında Tuğba Coşkun ile nikah masasına oturan Erbil, bu evliliğiyle uzun süre konuşulmuştu. Çiftin 2006 yılında Ali Sadi adını verdikleri oğulları dünyaya gelmiş ve aile saadetleri göz önünde olmuştu.

2005 yılında Tuğba Coşkun ile nikah masasına oturan Erbil, bu evliliğiyle uzun süre konuşulmuştu. Çiftin 2006 yılında Ali Sadi adını verdikleri oğulları dünyaya gelmiş ve aile saadetleri göz önünde olmuştu.

Ancak Erbil’in magazin basınında sıkça yer alan çapkınlık haberleri nedeniyle çiftin evliliği 2011 yılında sona ermişti.

Ancak Erbil’in magazin basınında sıkça yer alan çapkınlık haberleri nedeniyle çiftin evliliği 2011 yılında sona ermişti.

Aylarca konuşulan bu ayrılığın ardından Mehmet Ali Erbil ve Tuğba Coşkun, bir daha birlikte görüntülenmemişti. Ta ki oğulları Ali Sadi’nin mezuniyet törenine kadar.

Aylarca konuşulan bu ayrılığın ardından Mehmet Ali Erbil ve Tuğba Coşkun, bir daha birlikte görüntülenmemişti. Ta ki oğulları Ali Sadi’nin mezuniyet törenine kadar.

Ünlü eski eşler, yıllar sonra ilk kez bir araya gelerek evlatlarının en mutlu günlerinden birinde yan yana gelmişlerdi.

Ünlü eski eşler, yıllar sonra ilk kez bir araya gelerek evlatlarının en mutlu günlerinden birinde yan yana gelmişlerdi.
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Ancak bu kez bir mutluluk değil, acı bir haber ikiliyi yeniden gündeme taşıdı. Mehmet Ali Erbil, eski eşi Tuğba Coşkun’un annesi Aysel Coşkun’un hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ancak bu kez bir mutluluk değil, acı bir haber ikiliyi yeniden gündeme taşıdı. Mehmet Ali Erbil, eski eşi Tuğba Coşkun’un annesi Aysel Coşkun’un hayatını kaybettiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Canım oğlumun bir tanecik anneannesini ve benim değerli kayınvalidemi yitirdik. Başımız sağ olsun.” ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Canım oğlumun bir tanecik anneannesini ve benim değerli kayınvalidemi yitirdik. Başımız sağ olsun.” ifadelerini kullandı.

Tuğba Coşkun da annesiyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak “Canım annem, kıymetlimiz… Mekanın cennet olsun” diyerek duygusal bir veda mesajı yayınladı.

Tuğba Coşkun da annesiyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak “Canım annem, kıymetlimiz… Mekanın cennet olsun” diyerek duygusal bir veda mesajı yayınladı.

Coşkun, ayrıca annesinin cenaze töreni hakkında bilgi vererek, “Cenazesi 21 Şubat 2025 Cuma günü, Zincirlikuyu Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecektir.” açıklamasında bulundu.

Coşkun, ayrıca annesinin cenaze töreni hakkında bilgi vererek, “Cenazesi 21 Şubat 2025 Cuma günü, Zincirlikuyu Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecektir.” açıklamasında bulundu.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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